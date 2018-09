En una charla divertida con Gabi López, Orlandi dejó en claro su posición con respecto a la moda: "Yo vengo de la moda y la moda es súper tendenciosa, pero después de seis meses deja de ser tendencia, uno la deja de lado y el precio empieza a bajar y bajar. Cuando comprás un mueble o cuando comprás una cosa, es para toda tu vida. Después, si querés cambiarlo está bien, pero no es sólo por seis meses. Es un punto de vista completamente diferente. Por eso elijo lo que me gusta, no sigo ninguna moda".