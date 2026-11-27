Los huevos rellenos combinan la yema con el salmón ahumado en su preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un bocado fresco, cremoso y listo en pocos minutos. Estos huevos combinan la suavidad de la yema con el sabor delicado del salmón ahumado, una opción práctica para una entrada, una picada o una cena liviana.

Los huevos duros rellenos de salmón ahumado son ideales para resolver una comida rápida sin prender el horno. Se pueden preparar con anticipación y servir bien fríos, especialmente en días calurosos o cuando se busca una propuesta sencilla para compartir.

PUBLICIDAD

Receta de huevos duros rellenos de salmón ahumado

Se trata de huevos cocidos, cortados al medio y rellenos con una mezcla cremosa de yemas, salmón ahumado, mayonesa, queso crema, limón y ciboulette.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos.

Preparación: 10 minutos.

Cocción: 10 minutos.

Enfriado y armado: 5 minutos.

Ingredientes

4 huevos.

100 g de salmón ahumado.

30 g de mayonesa.

20 g de queso crema.

1 cucharadita de jugo de limón.

1 cucharada de ciboulette picado.

1 pizca de pimienta negra.

1 pizca de sal, opcional.

1 cucharada de eneldo fresco, opcional.

La lista de ingredientes incluye huevos y salmón ahumado, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer huevos duros rellenos de salmón ahumado, paso a paso

Colocar los huevos en una cacerola y cubrirlos con agua fría. Llevar a fuego medio-alto y cocinar durante 10 minutos desde que el agua comienza a hervir. Retirar los huevos y pasarlos a un recipiente con agua fría. Dejarlos enfriar durante 5 minutos para detener la cocción y facilitar el pelado. Pelar los huevos con cuidado y cortarlos al medio, a lo largo. Retirar las yemas sin romper las claras. Colocar las yemas en un bol y pisarlas con un tenedor. Agregar la mayonesa, el queso crema, el jugo de limón, la pimienta y el ciboulette. Picar 70 g de salmón ahumado y sumarlo a la mezcla. Integrar hasta obtener un relleno cremoso. Probar la preparación antes de agregar sal, ya que el salmón ahumado puede aportar bastante sabor. Rellenar las claras con una cuchara o colocar la preparación en una manga para lograr una presentación más pareja. Decorar con el salmón ahumado restante y, si se desea, sumar eneldo fresco y unas gotas de limón. Llevar a la heladera durante 15 minutos antes de servir.

Consejo técnico: no cocine los huevos durante más de 10 minutos, porque la yema puede quedar seca y con un borde verdoso.

Consejo técnico: enfríe los huevos apenas termina la cocción para que se pelen con mayor facilidad.

Consejo técnico: reserve un poco de salmón para decorar al final y mejorar la presentación.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 4 porciones, con 2 mitades de huevo por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 175 kcal.

Grasas: 12 g.

Carbohidratos: 2 g.

Proteínas: 14 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los huevos rellenos se pueden conservar en la heladera durante 24 horas, dentro de un recipiente hermético.

No se recomienda congelarlos, porque la clara puede modificar su textura y volverse gomosa al descongelarse. Para obtener un mejor resultado, mantenerlos siempre refrigerados hasta el momento de servir.