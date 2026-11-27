El cuscús es una preparación culinaria inspirada en las cocinas del Mediterráneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay días en los que el hambre aprieta, pero las ganas de pasar horas frente a la hornalla, no. Para esos momentos existe un plato que resuelve todo en minutos: colorido, liviano y con la frescura de un limón recién exprimido.

El cuscús es una preparación inspirada en las cocinas del Mediterráneo. Hoy es un infaltable en los tappers de oficina, en los almuerzos de verano y en cualquier mesa que busque algo nutritivo sin complicaciones.

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Receta de cuscús con vegetales y legumbres

Se trata de un plato elaborado con cuscús hidratado, vegetales salteados, arvejas, garbanzos y un aderezo fresco de limón y aceite de oliva. Se puede servir caliente, tibio o frío.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 10 minutos.

Ingredientes

Los granos de cuscús reposan tapados con sal y comino durante diez minutos para absorber el líquido (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 taza de cuscús.

1 taza de agua hirviendo.

1 lata de garbanzos, escurridos y enjuagados.

1 taza de arvejas, frescas o congeladas.

1 lata de choclo en granos, escurrido.

1 morrón chico, cortado en cubitos.

½ cebolla, picada finamente.

1 diente de ajo, picado.

¼ taza de perejil fresco, picado.

3 cucharadas de aceite de oliva.

3 cucharadas de jugo de limón.

½ cucharadita de comino molido.

1 cucharadita de sal.

Pimienta negra, a gusto.

Cómo hacer cuscús con vegetales y legumbres, paso a paso

Colocar el cuscús en un bol amplio. Agregar el comino, la sal y el agua hirviendo. Cubrir el bol con una tapa o papel film y dejar reposar durante 10 minutos, hasta que el cuscús absorba todo el líquido. Mientras tanto, calentar 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén grande. Agregar la cebolla, el morrón y el ajo. Cocinar durante 5 minutos, hasta que la cebolla esté transparente. Incorporar las arvejas, el choclo y los garbanzos. Cocinar durante 3 minutos más. Separar los granos de cuscús con un tenedor para evitar que queden apelmazados. No utilizar una cuchara para aplastarlo, porque puede perder su textura aireada. Agregar los vegetales y las legumbres al cuscús. Mezclar con movimientos suaves. Incorporar el perejil, el jugo de limón, las 2 cucharadas restantes de aceite de oliva y pimienta a gusto. Probar y corregir la sal. Servir caliente, tibio o dejar enfriar para disfrutarlo como ensalada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La elaboración completa demanda veinticinco minutos entre la preparación previa y la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 4 porciones abundantes como plato principal o 6 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores estimados por porción, considerando 4 porciones:

Calorías: 340 kcal.

Grasas: 10 gr.

Carbohidratos: 52 gr.

Proteínas: 11 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

Antes de servir, retirar de la heladera durante 10 minutos y mezclar. También se puede agregar unas gotas de limón o 1 cucharadita de aceite de oliva para recuperar humedad.

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Para freezar, colocar en porciones individuales y conservar durante 1 mes. Descongelar en la heladera y recalentar en sartén o microondas. La textura de los vegetales puede volverse un poco más blanda.