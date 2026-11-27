Plantas de interior que viven en agua y requieren un mantenimiento mínimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cultivar plantas en agua —una práctica conocida como hidroponía pasiva o cultivo en medio acuático— gana terreno como alternativa al tradicional sustrato de tierra. La razón es sencilla: muchas especies tropicales de interior desarrollan raíces en agua con la misma eficacia que en tierra, sin necesidad de sustrato, maceta convencional ni riegos programados. El método consiste, en la mayoría de los casos, en sumergir un esqueje —una ramita cortada de la planta madre— en un recipiente con agua y esperar a que broten las raíces.

Una de las ventajas más citadas de este sistema es la reducción de plagas: sin tierra, desaparecen los microorganismos y hongos que suelen hospedarse en el sustrato. Tampoco hay riesgo de regar en exceso ni de olvidarse del riego, dos de los errores más frecuentes entre quienes tienen plantas en casa por primera vez. Por eso, el cultivo en agua resulta especialmente útil para personas con poco tiempo, que viajan con frecuencia o que se inician en el cuidado de plantas de interior.

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Plantas de interior que se cultivan en agua y son fáciles de cuidar

A continuación, 10 plantas de interior que se cultivan en agua y son fáciles de cuidar, seleccionadas a partir de la información publicada por las revistas El Mueble y AD Magazine.

1- Poto/Potus

Sus hojas verdes con detalles amarillos crecen hasta 30 cm por mes en un recipiente con agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potus (Epipremnum aureum) es, según El Mueble, una de las plantas de interior que mejor se adapta al cultivo en agua y una de las más resistentes. En agua puede alcanzar unos 30 cm de crecimiento en un mes. Sus hojas son de color verde con pequeños detalles en amarillo. Prefiere la luz indirecta abundante y tiende a trepar o colgar, por lo que conviene elegir un recipiente resistente que soporte el crecimiento. Como dato importante: su consumo es tóxico tanto para personas como para mascotas.

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2- Bambú de la suerte

El número de tallos determina el tipo de fortuna que, según el Feng Shui, representa esta planta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bambú de la suerte (Dracaena sanderiana), también llamado Lucky Bamboo, crece sin dificultad en agua y no necesita tierra. Se trata de una planta muy resistente que, según el Feng Shui, atrae fortuna, prosperidad y salud al hogar; el número de tallos determina el tipo de ventura que representa. Existe en versiones de distintos tamaños, desde pequeñas para decoración interior hasta ejemplares más grandes para exteriores. Un cuidado específico que distingue al bambú de la suerte del resto: el agua debe cambiarse con más frecuencia, aproximadamente cada 15 días, ya que los hongos dañan los tallos. El color de las raíces es otro indicador de salud: si se ven negras u oscuras, la planta puede estar enferma.

3- Monstera

Sus hojas pueden alcanzar los 90 cm; necesita un recipiente amplio y luz abundante, aunque no directa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La monstera (Monstera deliciosa), conocida popularmente como costilla de Adán, está habituada a grandes cantidades de humedad por su origen selvático, lo que la hace apta para crecer directamente en agua. Sus hojas pueden alcanzar los 90 cm de largo, por lo que requiere un recipiente amplio y un espacio que le permita desarrollarse. Necesita exposición a luz abundante, aunque no directa, en referencia a las altas temperaturas de su hábitat natural en Sudamérica. También es una especie tóxica.

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4- Filodendro

Crece colgando o trepando según se lo guíe; no tolera el frío y requiere solo luz indirecta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El filodendro (Philodendron hederaceum o scandens), también llamado filodendro trepador, desarrolla sus raíces sin dificultad en agua y requiere gran cantidad de humedad. Se distingue por sus hojas en forma de corazón y por su tendencia a colgar desde el recipiente; si se prefiere un crecimiento vertical, puede guiarse para que las hojas trepen. Es una especie acostumbrada a climas cálidos y templados, y no tolera temperaturas bajas, por lo que se recomienda exclusivamente para interiores. No necesita grandes cantidades de sol, aunque tampoco es una planta de sombra. Al igual que otras especies de esta lista, es tóxica para mascotas.

5- Espatifilo

Puede florecer incluso en agua; purifica el aire y se adapta a interiores con poca luz (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espatifilo (Spathiphyllum), también conocido como lirio de la paz o cuna de Moisés, puede crecer en agua y llegar incluso a florecer en ese medio. Sus flores blancas y hojas verdes lo convierten en una planta llamativa y resistente. Se adapta bien a interiores con poca luz y requiere una temperatura estable, preferiblemente no inferior a los 15 °C. Tiene capacidad para purificar el aire, lo que lo hace recomendable tanto para el hogar como para espacios de trabajo. Para cultivarlo en agua, basta con cortar un tallo sano y colocarlo en un recipiente transparente con agua fresca, cambiando el líquido una vez por semana.

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6- Aglaonema

Planta tropical de crecimiento lento que prospera en agua y poca luz, aunque su ingesta es tóxica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aglaonema es una planta tropical de crecimiento lento que llama la atención por su colorido. No necesita mucha luz y prefiere entornos cálidos, lo que la hace adecuada para interiores con iluminación limitada. Purifica el aire y se cultiva sin inconvenientes en jarrones con agua. Un aspecto a tener en cuenta: su ingesta es tóxica, por lo que conviene mantenerla fuera del alcance de niños y animales.

7- Hiedra

Crece en agua con esquejes de 20 cm; requiere poca luz y alejarse de fuentes de calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hiedra es otra especie que, además de crecer en maceta, se adapta a recipientes con agua. No necesita mucha luz, aunque conviene mantenerla alejada de fuentes de calor para evitar que se seque. Para cultivarla en agua, se recomienda cortar esquejes de unos 20 cm y sumergir hasta casi la mitad en un recipiente con agua sin cloro —destilada, mineral o al menos reposad—.

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8- Zebrina

Sus hojas moradas con líneas plateadas pueden producir flores blancas y violáceas con la luz indirecta adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zebrina (Tradescantia zebrina) es una de las pocas plantas de agua que combina el cultivo en medio acuático con un colorido muy marcado: sus hojas presentan un característico morado con líneas plateadas. En condiciones óptimas de luz indirecta —sin exposición directa ni excesiva— puede producir flores blancas y violáceas. En su máximo desarrollo, alcanza más de medio metro de longitud, ya que sus raíces crecen con facilidad. AD Magazine señala que combate los ambientes viciados, aunque advierte que es irritante al tacto en contacto prolongado y peligrosa para animales domésticos.

9- Pilea peperomioides

Conocida como planta china del dinero, solo necesita un tallo, agua y un lugar luminoso para crecer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pilea peperomioides, también conocida como planta china del dinero, puede crecer en agua siempre que esté situada en un lugar luminoso. Sus cuidados son sencillos, lo que la convierte en una buena opción para principiantes. Para cultivarla en agua, basta con tomar uno de sus tallos y colocarlo en un recipiente con agua. Tiene hojas redondeadas de un verde intenso que crecen a partir de rizomas subterráneos.

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10- Sanseviera

Sus hojas largas y rayadas en verde y amarillo toleran distintas condiciones, siempre con luz solar indirecta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sanseviera, conocida también como lengua de suegra, se caracteriza por su resistencia y por su capacidad para adaptarse a distintas condiciones de cultivo, incluido el medio acuático. Tiene hojas largas, rectas y de color verde con patrones de rayas amarillas. Para cultivarla en interior, conviene colocarla en una zona con luz solar indirecta, ya que la exposición directa puede dañar las hojas.

Consejos para cuidar las plantas de agua

Además de las particularidades de cada especie, las revistas compartieron una serie de cuestiones generales a tener en cuenta para el cuidado de las plantas cultivadas en agua.

Cambio de agua. La señal más clara de que el agua necesita renovarse es el cambio de color: cuando adquiere un tono marrón o amarillento , hay que reemplazarla. No es necesario hacerlo de forma parcial; se puede cambiar toda el agua sin problema.

Tipo de agua. No se recomienda usar agua de grifo directamente, ya que tiene niveles altos de cloro. La alternativa preferible es el agua de lluvia o de manantial, que conserva minerales y nutrientes beneficiosos para las plantas. Si el agua de grifo es la única opción disponible, conviene dejarla reposar al aire libre durante un día completo para que el cloro se evapore.

El agua de grifo contiene cloro; si es la única opción, debe reposar 24 horas antes de usarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luz. Cada especie tiene sus propias necesidades lumínicas, pero existe una norma general: ninguna planta cultivada en agua debe exponerse al sol directo , ya que el agua caliente puede dañar las raíces y comprometer la salud de la planta. La mayoría de las especies de interior mencionadas en esta nota prefieren la luz indirecta.

Recipientes. Los jarrones transparentes son la opción más recomendada, porque permiten controlar el estado de las raíces y detectar cambios en el color del agua. Si las raíces han crecido mucho, es posible dividir la planta en varios recipientes.

Poda. Aunque la planta esté en agua, se puede podar. Retirar las ramas secas o en mal estado favorece el crecimiento del resto de la planta.

Nutrientes. Si bien las plantas cultivadas en agua no requieren tierra ni riego convencional, pueden beneficiarse de fertilizantes o abono soluble añadidos directamente al agua cuando sea necesario para estimular el crecimiento.

Señales de alerta. Raíces que lucen deterioradas o agua con olor son señales de que algo no está bien y requieren atención inmediata.

Una guía de Infobae reúne pautas sobre la calidad del agua, la iluminación indirecta, el uso de recipientes transparentes y la poda de plantas de interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)