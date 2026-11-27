Cinco decisiones de decoración para sumar color, textura y orden en baños de pocos metros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los baños de pocos metros no obligan a limitarse a paredes blancas ni a una decoración mínima. El color, revestimientos, plantas y accesorios permiten dar personalidad a un baño pequeño sin sumar elementos que dificulten su uso cotidiano.

Una guía publicada por House Beautiful, sitio especializado en hogares, reúne cinco recursos para trabajar sobre superficies existentes y aprovechar el espacio disponible. La propuesta prioriza intervenciones puntuales y una selección acotada de objetos, para que cada decisión decorativa tenga una función visual clara.

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1. El color puede definir un baño pequeño

Un tono intenso en paredes, carpinterías o muebles puede definir la identidad visual del ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El blanco es una elección habitual en ambientes reducidos, pero no es la única alternativa. La guía plantea que un tono intenso puede hacer que el baño se perciba como un ambiente pensado de manera integral, ya sea con una paleta profunda o con colores más luminosos.

La aplicación no requiere cubrir toda la habitación. Se puede concentrar en una pared, madera pintada o mueble del lavamanos. Otra posibilidad consiste en tomar uno de los tonos presentes en los azulejos y repetirlo en otro punto para establecer una relación entre las superficies.

Pintar todas las paredes para una intervención de mayor presencia.

Usar el color en una sola pared o en la carpintería.

Repetir un tono de los revestimientos para ordenar la composición.

2. Los azulejos suman diseño sin ocupar superficie útil

Revestimientos con color, dibujos o disposiciones diferentes incorporan interés sin ocupar lugar de paso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los revestimientos ofrecen una vía para incorporar dibujo y color sin restar lugar de paso ni almacenamiento. Los azulejos cuadrados de colores, diseños en damero y disposiciones menos convencionales son algunas de las alternativas señaladas para modificar el carácter del baño.

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No hace falta extenderlos por todas las paredes. Un frente detrás del lavamanos, el interior de la ducha o una guarda en contraste pueden delimitar sectores y concentrar el efecto.

Para una solución más contenida, la nota sugiere usar piezas sencillas en un color inesperado o apostar por una pastina que contraste con el revestimiento.

3. El alféizar de la ventana admite pocos objetos elegidos

Una repisa de ventana permite exhibir pocos objetos decorativos y mantener libres las superficies de uso diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando falta espacio, una repisa de ventana puede funcionar como área de exhibición sin invadir la mesada. La publicación menciona un baño de la decoradora y experta británica en color, Annie Sloan, cuyo panel de bañera contiene un paisaje pintado, como ejemplo de una intervención que traslada el interés visual a una superficie del ambiente.

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Sobre el alféizar, un florero pequeño con flores frescas o un objeto de cerámica pueden aportar textura. También es posible agrupar piezas de distintas alturas, con un criterio similar al de una repisa de sala. La cantidad resulta decisiva: dejar parte de la superficie libre permite conservar la apertura de la ventana y ventilación.

Elegir objetos de tamaños distintos, pero en número reducido.

Evitar llenar la repisa con artículos de uso diario.

Mantener despejada la zona necesaria para abrir la ventana.

4. Las plantas se adaptan a la humedad si reciben luz natural

Especies que toleran la humedad aportan vegetación a espacios interiores con buena entrada de luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas de interior pueden suavizar la presencia de azulejos, griferías y otras superficies duras. El medio especializado apunta a especies tropicales que toleran la humedad, como helechos, lirios de la paz y orquídeas, siempre que dispongan de suficiente luz natural.

En baños sin espacio en el piso, una planta colgante o una repisa fijada a la pared permite incorporar vegetación sin interferir con la circulación. Las variedades de tallos colgantes ubicadas en altura también crean un contrapunto frente a paredes o azulejos de color. Las macetas, por su parte, pueden ampliar ese efecto mediante cerámica colorida o recipientes tejidos.

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5. Los accesorios renuevan el ambiente sin obras permanentes

Toallas, espejos y recipientes elegidos con un criterio común renuevan el conjunto sin hacer obras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toallas con color o estampado, un dispensador de jabón de forma escultórica, un espejo con marco particular o una alfombra de baño intensa modifican la lectura de un espacio sin necesidad de una reforma. Los accesorios funcionan mejor cuando se eligen como un conjunto limitado y relacionado entre sí.

Los portacepillos, frascos de guardado y bandejas también ayudan a ordenar los elementos de uso diario. En lugar de sumar piezas a cada superficie, la recomendación es elegir unas pocas que dialoguen por color, material o forma. Este criterio permite probar una estética diferente sin alterar de manera permanente los revestimientos ni el mobiliario.

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