La conservación a bajas temperaturas puede afectar la textura de productos con alto contenido de agua, grasas o emulsiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La congelación prolonga la conservación de muchos productos, pero no todos los alimentos mantienen su textura al descongelarse. El problema suele estar en el agua que contienen, en las emulsiones o en mezclas de leche y huevo.

En una guía publicada por Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domésticas, Kate Merker, directora de Alimentos de su instituto, identificó 11 productos que conviene no llevar al freezer si se busca conservar su consistencia original.

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El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) distingue, además, entre inocuidad y calidad: a −18°C o menos, los alimentos se mantienen seguros, aunque su textura, color o sabor pueden deteriorarse.

1. Las hojas verdes frescas

Espinaca, acelga y otras hojas verdes pueden perder firmeza después del descongelado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espinaca, acelga, kale, bok choy y otras hojas verdes tienen un alto contenido de agua. La especialista explicó que, después de congelarse y descongelarse, pueden quedar blandas. Si se requiere guardarlas, el blanqueado o cocción ligera previa puede resultar más adecuado para usarlas luego en preparaciones cocidas, no en ensaladas.

2. La sandía

La pulpa de la sandía puede adquirir una consistencia blanda o granulosa tras conservarse a bajas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pulpa de la sandía puede volverse granulosa y blanda tras el descongelado. Una alternativa es procesarla antes y congelar el puré en porciones para bebidas o licuados, donde el cambio de textura tiene menor impacto.

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3. Los quesos blandos

Los quesos con mayor humedad pueden liberar líquido o desgranarse al descongelarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brie, ricota y queso de cabra contienen más humedad que los quesos duros. Por eso pueden desgranarse o liberar líquido al descongelarse. Si ya se congelaron, la directora recomienda destinarlos a tartas saladas, quiches o preparaciones horneadas, donde la textura inicial pesa menos.

4. Los fritos caseros

El rebozado absorbe humedad y puede perder su superficie crujiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rebozado de los alimentos fritos puede absorber humedad durante la congelación y el posterior descongelado. El resultado suele ser una cubierta blanda. Para las sobras, sugirió refrigerarlas y recalentarlas en horno de convección o freidora de aire. El objetivo es conservar mejor la superficie crujiente.

5. Las hierbas tiernas

Las hierbas frescas enteras pueden quedar lacias; el agua ayuda a preservarlas por un período breve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hierbas frescas tiernas pueden quedar lacias después de congelarse enteras. Para preservarlas frescas por poco tiempo, la especialista aconsejó recortar los tallos y colocarlas en agua, como flores, a temperatura ambiente. Este método se aplica a las hierbas cuyo almacenamiento admite esas condiciones.

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6. Las cremas y natillas

Las preparaciones que combinan leche y huevo pueden separarse y volverse acuosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las preparaciones con leche y huevo, como flanes, pudines y crème brûlée, pueden separarse o adquirir una consistencia acuosa. La guía recomienda refrigerarlas en recipientes cerrados y consumirlas en dos o tres días. El USDA también señala que las emulsiones, como la crema y la mayonesa, pueden separarse en el congelador.

7. La leche

La separación de agua y grasa modifica la consistencia de la leche tras el descongelado. (Imagen ilustrativa Infobae)

La leche puede separarse cuando se descongela por la presencia de agua y grasa. El USDA admite que puede congelarse con pérdida de textura, por lo que la recomendación se refiere a la calidad, no necesariamente a su seguridad.

Si se decide hacerlo, la especialista aconsejó dejar espacio en el envase para la expansión, descongelar en refrigeración y agitar o licuar antes de usar.

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8. La mayonesa y aderezos cremosos

Las emulsiones pueden cortarse y quedar granuladas durante el proceso de conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los condimentos elaborados con aceite o emulsiones, como la mayonesa y los aderezos cremosos, pueden quedar aguados o granulados al volver a temperatura de refrigeración. La tabla de almacenamiento del USDA clasifica a la mayonesa entre los productos que no se congelan bien.

9. Las latas

El contenido debe pasar a un recipiente apto antes de conservarse a bajas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos enlatados no deben congelarse dentro de su envase. El líquido se expande y puede deformar, agrietar o romper la lata. El USDA recomienda pasar el contenido a un recipiente apto para congelación si se busca conservarlo de esa forma. También advierte desechar latas abolladas, oxidadas, con pérdidas o abombadas.

10. Los huevos duros

Los huevos cocidos se mantienen mejor refrigerados y con su cáscara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos con cáscara no deben congelarse, según el USDA. En el caso de los huevos duros, la institución los incluye entre los alimentos que no congelan bien. Merker sugiere conservarlos refrigerados, con cáscara y en recipiente cubierto, durante un máximo de una semana.

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11. La carne descongelada

La recongelación puede ser segura en determinadas condiciones, aunque afecta la calidad del producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación de no recongelar carne descongelada apunta, sobre todo, a evitar pérdida de humedad y textura. Sin embargo, el USDA precisa que la carne descongelada en el freezer puede volver a congelarse sin cocinar, aunque puede perder calidad. Si se descongeló en agua fría o en microondas, debe cocinarse antes de recongelarla.

La institución estadounidense establece tres vías seguras para descongelar: refrigerador, agua fría y microondas. Nunca debe hacerse sobre la mesada o a temperatura ambiente, porque allí pueden multiplicarse microorganismos. La conservación en frío exige cuidar tanto la calidad como la seguridad alimentaria.