La preparación suma una alternativa de acompañamiento para la mesa familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El brócoli y los papines forman una combinación simple, colorida y llena de textura. La suavidad de las papas pequeñas contrasta con el toque fresco del brócoli, mientras que un aderezo ligero termina de unir el plato.

Esta ensalada es ideal para resolver un almuerzo rápido, acompañar carnes a la parrilla o sumar una guarnición distinta a la mesa familiar. La cocción al vapor, utilizada en recetas regionales con estas verduras, ayuda a conservar su sabor y consistencia.

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Receta de ensalada de brócoli y papines

Se trata de una ensalada tibia preparada con brócoli, papines, cebolla morada y un aderezo de aceite de oliva, limón y mostaza. Se puede servir como entrada, guarnición o plato liviano.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

500 g de papines

400 g de brócoli

½ cebolla morada

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de mostaza

1 cucharada de perejil fresco picado

Sal, a gusto

Pimienta negra molida, a gusto

La lista de ingredientes incluye papines y brócoli, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ensalada de brócoli y papines, paso a paso

Lavar bien los papines y cortarlos por la mitad. Si son muy pequeños, se pueden dejar enteros. Separar el brócoli en flores medianas y lavar bajo el chorro de agua. Cocinar los papines en una olla con agua y sal durante 15 minutos, hasta que estén tiernos pero firmes. Incorporar el brócoli durante los últimos 5 minutos de cocción. También se puede cocinar todo al vapor para conservar mejor la textura. Escurrir las verduras y dejar que pierdan el exceso de vapor durante 2 minutos. Cortar la cebolla morada en pluma fina y agregarla a una fuente junto con los papines y el brócoli. Mezclar el aceite de oliva, el jugo de limón, la mostaza, la sal y la pimienta. Condimentar cuando las verduras estén tibias, así absorben mejor el aderezo. Terminar con el perejil fresco y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como guarnición o 2 porciones como plato principal liviano.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 11 g

Carbohidratos: 27 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada se puede conservar en la heladera durante 2 días, dentro de un recipiente hermético.

Para servirla nuevamente, se puede consumir fría o dejarla a temperatura ambiente durante 15 minutos. No se recomienda congelarla porque el brócoli y los papines pueden perder textura.

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