El relleno de la preparación combina ricota, verduras y jamón cocido (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una tarta casera puede resolver una comida completa en menos de 1 hora, con una combinación cremosa, sabrosa y muy fácil de adaptar.

En Argentina, las tartas saladas suelen aparecer en almuerzos familiares, viandas y cenas rápidas. Esta versión integral suma ricota, verduras y jamón cocido para lograr un relleno suave, rendidor y equilibrado.

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Receta de tarta integral de ricota con verduras y jamón

La tarta integral de ricota con verduras y jamón se prepara con una tapa integral y un relleno húmedo de ricota, zapallito, espinaca, cebolla, jamón cocido y huevo. Se cocina al horno hasta que la masa quede dorada y el centro firme.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 35 minutos.

Ingredientes

1 tapa de tarta integral de 30 cm.

300 g de ricota.

200 g de zapallito o zucchini.

150 g de espinaca fresca.

150 g de jamón cocido.

1 cebolla mediana.

2 huevos.

50 g de queso rallado.

1 cucharada de aceite.

1 cucharadita de nuez moscada.

Sal, cantidad necesaria.

Pimienta, cantidad necesaria.

1 cucharada de pan rallado para la base.

La lista de ingredientes incluye tapa de tarta integral, ricota, verduras y jamón cocido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta integral de ricota con verduras y jamón, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C. Picar la cebolla y cortar el zapallito en cubitos pequeños. Calentar el aceite en una sartén y saltear la cebolla durante 3 minutos. Agregar el zapallito y cocinar durante 5 minutos, hasta que esté tierno. Incorporar la espinaca y cocinar hasta que pierda volumen. Retirar las verduras del fuego y dejarlas entibiar. Escurrir bien el líquido para evitar que la tarta quede húmeda. En un bol, mezclar la ricota, los huevos, el queso rallado, la nuez moscada, la sal y la pimienta. Añadir las verduras y el jamón cocido cortado en tiras. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Colocar la tapa integral en una tartera de 30 cm previamente enmantecada o aceitada. Pinchar la base con un tenedor y espolvorear el pan rallado. Volcar el relleno sobre la masa y distribuirlo de manera pareja. Cocinar en horno a 180°C durante 30 a 35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme. Dejar reposar durante 10 minutos antes de cortar. Este descanso ayuda a que el relleno mantenga mejor su forma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal.

Grasas: 17 g.

Carbohidratos: 25 g.

Proteínas: 18 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta se puede conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético o cubierta con film.

También se puede freezar por hasta 2 meses, preferentemente cortada en porciones. Para consumirla, descongelarla en la heladera y recalentarla en horno a 160°C durante 10 a 15 minutos.

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