Una tarta casera puede resolver una comida completa en menos de 1 hora, con una combinación cremosa, sabrosa y muy fácil de adaptar.
En Argentina, las tartas saladas suelen aparecer en almuerzos familiares, viandas y cenas rápidas. Esta versión integral suma ricota, verduras y jamón cocido para lograr un relleno suave, rendidor y equilibrado.
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Receta de tarta integral de ricota con verduras y jamón
La tarta integral de ricota con verduras y jamón se prepara con una tapa integral y un relleno húmedo de ricota, zapallito, espinaca, cebolla, jamón cocido y huevo. Se cocina al horno hasta que la masa quede dorada y el centro firme.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 50 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 35 minutos.
Ingredientes
- 1 tapa de tarta integral de 30 cm.
- 300 g de ricota.
- 200 g de zapallito o zucchini.
- 150 g de espinaca fresca.
- 150 g de jamón cocido.
- 1 cebolla mediana.
- 2 huevos.
- 50 g de queso rallado.
- 1 cucharada de aceite.
- 1 cucharadita de nuez moscada.
- Sal, cantidad necesaria.
- Pimienta, cantidad necesaria.
- 1 cucharada de pan rallado para la base.
Cómo hacer tarta integral de ricota con verduras y jamón, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C.
- Picar la cebolla y cortar el zapallito en cubitos pequeños. Calentar el aceite en una sartén y saltear la cebolla durante 3 minutos.
- Agregar el zapallito y cocinar durante 5 minutos, hasta que esté tierno. Incorporar la espinaca y cocinar hasta que pierda volumen.
- Retirar las verduras del fuego y dejarlas entibiar. Escurrir bien el líquido para evitar que la tarta quede húmeda.
- En un bol, mezclar la ricota, los huevos, el queso rallado, la nuez moscada, la sal y la pimienta.
- Añadir las verduras y el jamón cocido cortado en tiras. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
- Colocar la tapa integral en una tartera de 30 cm previamente enmantecada o aceitada. Pinchar la base con un tenedor y espolvorear el pan rallado.
- Volcar el relleno sobre la masa y distribuirlo de manera pareja.
- Cocinar en horno a 180°C durante 30 a 35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme.
- Dejar reposar durante 10 minutos antes de cortar. Este descanso ayuda a que el relleno mantenga mejor su forma.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal.
- Grasas: 17 g.
- Carbohidratos: 25 g.
- Proteínas: 18 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La tarta se puede conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético o cubierta con film.
También se puede freezar por hasta 2 meses, preferentemente cortada en porciones. Para consumirla, descongelarla en la heladera y recalentarla en horno a 160°C durante 10 a 15 minutos.
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