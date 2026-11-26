Hay rellenos que parecen complicados pero no lo son, y la crema de almendras es uno de ellos. Con manteca, azúcar, huevo y almendras molidas alcanza para lograr una textura cremosa y un sabor que se nota enseguida.
En las pastelerías argentinas este relleno se volvió un clásico de cumpleaños y mesas dulces, sobre todo en tortas de bizcochuelo simple. Se prepara en minutos y no necesita horno, así que cualquiera puede sumarlo a su repertorio casero.
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Receta de crema de almendras para tortas
Se trata de una crema de almendras espesa y aromática, a base de manteca, azúcar, huevo y almendras molidas, que se bate hasta lograr una textura homogénea y untable. En la pastelería clásica francesa, esta crema se conoce como frangipane cuando se combina con crema pastelera en proporción 2 a 1, un uso documentado desde el siglo XVII en recetarios como el de François Pierre de La Varenne. La versión que presentamos acá es la más simple y rápida: solo crema de almendras, sin mezclar con pastelera, ideal para rellenar bizcochuelos sin pasar por el horno.
Tiempo de preparación
El tiempo total es de 15 minutos. No requiere cocción si se usa como relleno frío; solo demanda batido y mezcla de ingredientes.
Ingredientes
- 100 gr de manteca a temperatura ambiente
- 100 gr de azúcar
- 100 gr de almendras molidas
- 1 huevo
- 1 cucharada de harina 0000
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (o extracto de almendras)
- Ralladura de 1 limón (opcional)
Cómo hacer crema de almendras para tortas, paso a paso
- Batir la manteca con el azúcar hasta formar una crema lisa y clara. Es clave que la manteca esté blanda, no derretida.
- Incorporar el huevo de a poco, sin dejar de batir, para evitar que la mezcla se corte.
- Agregar las almendras molidas y la harina, integrando con movimientos envolventes.
- Sumar la esencia de vainilla y la ralladura de limón, si se usa.
- Mezclar hasta obtener una textura homogénea, sin grumos.
- Usar de inmediato como relleno entre capas de bizcochuelo, o llevar a la heladera en un recipiente tapado hasta el momento de usar.
- Si la preparación va a cocción (por ejemplo, dentro de una tarta), verificar que el horno esté precalentado a 180℃ antes de hornear.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde el relleno necesario para una torta de 20 a 22 centímetros de diámetro, aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 18 gr
- Carbohidratos: 9 gr
- Proteínas: 4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, bien tapada, se conserva hasta 3 días. No se recomienda congelar, ya que el huevo crudo puede alterar la textura al descongelar.
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