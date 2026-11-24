Los registros históricos atribuyen decenas de lenguas a figuras como Giuseppe Mezzofanti y Al-Farabi sin parámetros claros de verificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aproximadamente la mitad de la población mundial habla más de un idioma, pero la distancia entre el bilingüismo cotidiano y proclamarse políglota de diez o más lenguas es enorme, y la ciencia del lenguaje tiene mucho que decir al respecto.

La lingüista Karen Stollznow, autora del libro Más allá de las palabras: cómo aprendemos, usamos y perdemos el lenguaje (2026), aborda en The Conversation una pregunta que parece simple, pero esconde capas de complejidad: ¿qué significa realmente hablar un idioma?

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Contar idiomas no dice nada sin saber el nivel de cada uno

La palabra políglota proviene del griego polyglōttos, “de muchas lenguas”, pero el título no establece un umbral claro: ¿cuántos idiomas hacen falta y con qué nivel de dominio? La pregunta no es retórica. A lo largo de la historia, figuras como el cardenal italiano Giuseppe Mezzofanti —quien supuestamente dominaba 38 lenguas en el siglo XIX— o el filósofo del siglo X Al-Farabi —al que se le atribuyen 70— dejaron registros casi imposibles de verificar. Incluso el diplomático británico Sir John Bowring es recordado por haber manejado hasta 200 idiomas, según los relatos de la época.

La falta de criterios uniformes convierte esos números en datos difíciles de interpretar. ¿Se trataba de familiaridad con vocabulario básico, capacidad de traducción o fluidez conversacional con hablantes nativos? Son niveles de competencia radicalmente distintos.

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Los lingüistas evalúan el dominio de un idioma a través de cuatro dimensiones: habla, comprensión auditiva, lectura y escritura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hombre que el Guinness llamó el mayor políglota vivo perdió ese título en televisión

El caso más documentado de las últimas décadas es el de Ziad Youssef Fazah. Nacido en Liberia y criado en un entorno arabófono, fue incluido en la edición de 1998 del Libro Guinness de los Récords como el mayor políglota vivo, con la afirmación de hablar, leer y comprender 59 idiomas. The Washington Post lo llamó en su momento “la Torre de Babel andante”.

Sin embargo, en 1997 —un año antes de esa distinción—, Fazah fue sometido a una prueba en vivo en la televisión chilena. Los conductores le formularon preguntas básicas en ruso, griego e hindi. Fazah tuvo dificultades para responder incluso a los interrogantes más simples, y su actuación sembró dudas serias sobre sus afirmaciones. Con el tiempo, su nombre desapareció del Libro Guinness.

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El episodio ilustra una distinción que los lingüistas subrayan con frecuencia: tener conocimiento de un idioma no equivale a hablarlo con fluidez.

La fluidez es un espectro, no un punto de llegada

Los lingüistas evalúan la competencia en un idioma a través de cuatro dimensiones: expresión oral, comprensión auditiva, lectura y escritura. Estas habilidades no se desarrollan necesariamente al mismo ritmo ni con la misma profundidad. Alguien puede comprender bien una lengua y tener dificultades para hablarla; otro puede sostener una conversación fluida, pero ser incapaz de redactar un texto formal.

El desempeño en pruebas de laboratorio difiere del uso espontáneo y la adaptación a contextos sociales en la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poder pedir comida o preguntar una dirección no es lo mismo que debatir sobre política, interpretar juegos de palabras o cerrar un acuerdo comercial en ese idioma. Sin conocer el nivel de competencia en cada lengua, el simple recuento de idiomas aporta muy poca información real sobre las capacidades de una persona.

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Christopher Taylor aprendió una lengua inventada en un experimento controlado

No todas las afirmaciones extraordinarias resultan ser exageradas. Christopher Taylor, un británico con síndrome de savant nacido en 1960 y fallecido en 2020, fue estudiado durante décadas por investigadores interesados en sus habilidades lingüísticas. El síndrome de savant es una condición poco frecuente en la que una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo manifiesta una capacidad excepcional en un área específica.

Taylor necesitaba asistencia para las actividades cotidianas, pero podía leer, escribir, traducir y conversar entre 15 y 20 idiomas, entre ellos danés, finlandés, hindi, turco y galés. Su aprendizaje fue en gran parte autodidacta: libros de introducción, diccionarios e interacciones con hablantes nativos.

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En 1993, investigadores lo pusieron a prueba con el bereber, una lengua del norte de África que Taylor no conocía. Comprendió con rapidez aspectos de su compleja gramática, incluyendo patrones de orden de palabras y concordancia verbal. También logró dominar una lengua artificial llamada Epun, diseñada específicamente para el experimento. Los resultados sugerían que sus capacidades iban mucho más allá de memorizar palabras o frases hechas.

El desempeño en pruebas de laboratorio difiere del uso espontáneo y la adaptación a contextos sociales en la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso el talento lingüístico más excepcional tiene límites y gradaciones

El caso de Taylor es también una advertencia contra la idealización. Los propios investigadores constataron que su dominio variaba de forma considerable entre los distintos idiomas: en algunos alcanzaba fluidez conversacional; en otros, apenas manejaba nociones básicas. Demostrar competencia en un entorno experimental controlado no equivale a usar ese idioma con soltura en situaciones reales y espontáneas.

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Esa brecha —entre el rendimiento en un test y el uso cotidiano de una lengua— es central para entender las afirmaciones de los políglotas. El lenguaje implica adaptarse a contextos sociales, interpretar referencias culturales y responder de forma espontánea, dimensiones que no siempre se capturan en una prueba de laboratorio.

Además, la fluidez no es permanente. Los idiomas que no se practican con regularidad pierden terreno, sobre todo cuando una persona intenta mantener simultáneamente varias lenguas activas. Cuantos más idiomas declara manejar alguien, más importante se vuelve preguntar qué puede hacer realmente con cada uno de ellos, y no solo cuántos puede listar.

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