Recetas de salsas para pasta: 10 ideas rápidas y fáciles para sorprender con pocos ingredientes

¿Quién no se encontró alguna vez frente a la olla de fideos, pensando rápido qué salsa improvisar con lo que hay en la heladera?
La pasta es el comodín de cualquier casa latinoamericana: se adapta a presupuestos, rinde y se reinventa con pocos ingredientes.
En la vida real, las mejores salsas suelen salir de la creatividad y lo que hay a mano. No hace falta ser chef ni tener ingredientes gourmet: con algunos básicos y un poco de ingenio, se pueden lograr combinaciones sabrosas y reconfortantes en menos de 20 minutos.
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Diez salsas para pasta rápidas y fáciles con lo que hay en casa
1. Salsa de tomate exprés
Ingredientes:
1. 1 lata de tomates perita o 3 tomates frescos.
2. 1 diente de ajo.
3. 2 cdas. de aceite.
4. 1 cdita. de azúcar (opcional).
5. Sal y pimienta.
Paso a paso:
1. Calentar el aceite en una sartén y dorar el ajo picado (no quemar, solo dorar).
2. Agregar los tomates picados o la lata triturada.
3. Sumar sal, pimienta y, si hace falta, una pizca de azúcar para corregir la acidez.
4. Cocinar a fuego medio por 10 minutos, revolviendo.
5. Opcional: sumar orégano, albahaca seca o lo que haya.
2. Crema rápida de arvejas
Ingredientes:
1. 1 taza de arvejas (frescas o en lata).
2. 100 cc de crema de leche (puede ser leche evaporada).
3. 2 cdas. de queso rallado.
4. 1 cda. de manteca.
5. Sal y pimienta.
Paso a paso:
1. Calentar la manteca en sartén y sumar las arvejas.
2. Cocinar 3 minutos, pisar un poco con tenedor.
3. Agregar la crema, calentar sin hervir.
4. Salpimentar y añadir el queso. Mezclar bien.
3. Salsa blanca exprés (bechamel fácil)
Ingredientes:
1. 2 cdas. de manteca.
2. 2 cdas. de harina.
3. 400 cc de leche.
4. Sal, pimienta y nuez moscada.
Paso a paso:
1. Derretir la manteca en olla, sumar la harina y revolver 1 minuto (no dejar dorar).
2. Incorporar la leche de a poco, batiendo para que no se formen grumos.
3. Cocinar a fuego bajo, sin dejar de mover, hasta espesar (unos 5 minutos).
4. Sazonar con sal, pimienta y nuez moscada.
4. Salsa de atún y limón
Ingredientes:
1. 1 lata de atún al natural o en aceite.
2. 2 cdas. de aceite de oliva.
3. Jugo y ralladura de 1 limón.
4. 1 diente de ajo (opcional).
5. Perejil picado, sal y pimienta.
Paso a paso:
1. Calentar el aceite y, si se quiere, dorar el ajo picado.
2. Agregar el atún desmenuzado, mezclar.
3. Sumar el jugo y la ralladura de limón.
4. Apagar el fuego, añadir el perejil, sal y pimienta.
5. Si se quiere más cremosa, sumar 2 cdas. de crema de leche.
5. Salsa de manteca y hierbas
Ingredientes:
1. 50 g de manteca.
2. 1 cda. de aceite.
3. 2 cdas. de hierbas frescas o secas (perejil, orégano, albahaca, ciboulette).
4. 1 diente de ajo (opcional).
5. Sal y pimienta.
Paso a paso:
1. Derretir la manteca con el aceite en sartén.
2. Sumar el ajo picado si se usa, cocinar 1 minuto.
3. Añadir las hierbas y mezclar.
4. Salpimentar y mezclar con la pasta recién colada.
6. Salsa de queso y leche
Ingredientes:
1. 100 g de queso (el que haya: cremoso, mozzarella, reggianito).
2. 200 cc de leche.
3. 1 cda. de manteca.
4. Pimienta y nuez moscada.
Paso a paso:
1. Calentar la manteca, sumar la leche.
2. Rallar o cortar el queso y agregar, revolviendo hasta que se derrita (importante: fuego bajo para que no se corte).
3. Sazonar con pimienta y nuez moscada.
4. Servir inmediatamente sobre la pasta caliente.
7. Salsa de cebolla y crema
Ingredientes:
1. 1 cebolla grande.
2. 1 cda. de aceite.
3. 150 cc de crema de leche.
4. Sal y pimienta.
Paso a paso:
1. Cortar la cebolla en pluma y rehogar en aceite hasta que quede transparente.
2. Agregar la crema, calentar sin hervir.
3. Salpimentar y mezclar con la pasta caliente.
8. Salsa de zanahoria y tomate
Ingredientes:
1. 2 zanahorias.
2. 2 tomates.
3. 1 diente de ajo.
4. 2 cdas. de aceite.
5. Sal y pimienta.
Paso a paso:
1. Rallar las zanahorias y picar los tomates.
2. Rehogar el ajo en aceite, sumar zanahoria y tomate.
3. Cocinar 10 minutos, salpimentar y mezclar con la pasta.
9. Salsa de yogur y pepino
Ingredientes:
1. 1 pote de yogur natural.
2. ½ pepino.
3. 1 diente de ajo (opcional).
4. 1 cda. de aceite de oliva.
5. Sal y pimienta.
Paso a paso:
1. Pelar y rallar el pepino.
2. Mezclar con el yogur, ajo picado, aceite, sal y pimienta.
3. Servir fría sobre la pasta (ideal para pastas cortas y días calurosos).
10. Salsa de morrón y queso crema
Ingredientes:
1. 1 morrón rojo.
2. 100 g de queso crema.
3. 1 cda. de aceite.
4. Sal y pimienta.
Paso a paso:
1. Asar o saltear el morrón, pelar y cortar en tiras finas.
2. Procesar junto con el queso crema y el aceite.
3. Salpimentar y mezclar con la pasta caliente.
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