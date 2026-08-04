Recetas de salsas para pasta: 10 ideas rápidas y fáciles para sorprender con pocos ingredientes

La pasta permite improvisar comidas rápidas con ingredientes cotidianos de la heladera (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Quién no se encontró alguna vez frente a la olla de fideos, pensando rápido qué salsa improvisar con lo que hay en la heladera?

La pasta es el comodín de cualquier casa latinoamericana: se adapta a presupuestos, rinde y se reinventa con pocos ingredientes.

En la vida real, las mejores salsas suelen salir de la creatividad y lo que hay a mano. No hace falta ser chef ni tener ingredientes gourmet: con algunos básicos y un poco de ingenio, se pueden lograr combinaciones sabrosas y reconfortantes en menos de 20 minutos.

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Diez salsas para pasta rápidas y fáciles con lo que hay en casa

1. Salsa de tomate exprés

La salsa de tomate exprés combina tomates, ajo, aceite, sal y pimienta, y puede sumar azúcar para corregir la acidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 1 lata de tomates perita o 3 tomates frescos.

2. 1 diente de ajo.

3. 2 cdas. de aceite.

4. 1 cdita. de azúcar (opcional).

5. Sal y pimienta.

Paso a paso:

1. Calentar el aceite en una sartén y dorar el ajo picado (no quemar, solo dorar).

2. Agregar los tomates picados o la lata triturada.

3. Sumar sal, pimienta y, si hace falta, una pizca de azúcar para corregir la acidez.

4. Cocinar a fuego medio por 10 minutos, revolviendo.

5. Opcional: sumar orégano, albahaca seca o lo que haya.

2. Crema rápida de arvejas

La crema rápida de arvejas mezcla arvejas, crema de leche, queso rallado y manteca para resolver una salsa para pasta en pocos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 1 taza de arvejas (frescas o en lata).

2. 100 cc de crema de leche (puede ser leche evaporada).

3. 2 cdas. de queso rallado.

4. 1 cda. de manteca.

5. Sal y pimienta.

Paso a paso:

1. Calentar la manteca en sartén y sumar las arvejas.

2. Cocinar 3 minutos, pisar un poco con tenedor.

3. Agregar la crema, calentar sin hervir.

4. Salpimentar y añadir el queso. Mezclar bien.

3. Salsa blanca exprés (bechamel fácil)

La salsa blanca exprés se hace con manteca, harina y leche, y se sazona con sal, pimienta y nuez moscada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 2 cdas. de manteca.

2. 2 cdas. de harina.

3. 400 cc de leche.

4. Sal, pimienta y nuez moscada.

Paso a paso:

1. Derretir la manteca en olla, sumar la harina y revolver 1 minuto (no dejar dorar).

2. Incorporar la leche de a poco, batiendo para que no se formen grumos.

3. Cocinar a fuego bajo, sin dejar de mover, hasta espesar (unos 5 minutos).

4. Sazonar con sal, pimienta y nuez moscada.

4. Salsa de atún y limón

La salsa une atún, aceite de oliva, jugo y ralladura de limón, con perejil y ajo opcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 1 lata de atún al natural o en aceite.

2. 2 cdas. de aceite de oliva.

3. Jugo y ralladura de 1 limón.

4. 1 diente de ajo (opcional).

5. Perejil picado, sal y pimienta.

Paso a paso:

1. Calentar el aceite y, si se quiere, dorar el ajo picado.

2. Agregar el atún desmenuzado, mezclar.

3. Sumar el jugo y la ralladura de limón.

4. Apagar el fuego, añadir el perejil, sal y pimienta.

5. Si se quiere más cremosa, sumar 2 cdas. de crema de leche.

5. Salsa de manteca y hierbas

Las opciones de manteca y hierbas, queso y leche, y cebolla con crema amplían el recetario de salsas para pasta con productos cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 50 g de manteca.

2. 1 cda. de aceite.

3. 2 cdas. de hierbas frescas o secas (perejil, orégano, albahaca, ciboulette).

4. 1 diente de ajo (opcional).

5. Sal y pimienta.

Paso a paso:

1. Derretir la manteca con el aceite en sartén.

2. Sumar el ajo picado si se usa, cocinar 1 minuto.

3. Añadir las hierbas y mezclar.

4. Salpimentar y mezclar con la pasta recién colada.

6. Salsa de queso y leche

La lista de salsas para pasta también incluye zanahoria y tomate, yogur y pepino, y morrón con queso crema (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 100 g de queso (el que haya: cremoso, mozzarella, reggianito).

2. 200 cc de leche.

3. 1 cda. de manteca.

4. Pimienta y nuez moscada.

Paso a paso:

1. Calentar la manteca, sumar la leche.

2. Rallar o cortar el queso y agregar, revolviendo hasta que se derrita (importante: fuego bajo para que no se corte).

3. Sazonar con pimienta y nuez moscada.

4. Servir inmediatamente sobre la pasta caliente.

7. Salsa de cebolla y crema

La salsa de cebolla y crema se arma con cebolla rehogada, aceite y crema de leche, sin necesidad de hervir la preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 1 cebolla grande.

2. 1 cda. de aceite.

3. 150 cc de crema de leche.

4. Sal y pimienta.

Paso a paso:

1. Cortar la cebolla en pluma y rehogar en aceite hasta que quede transparente.

2. Agregar la crema, calentar sin hervir.

3. Salpimentar y mezclar con la pasta caliente.

8. Salsa de zanahoria y tomate

El tomate es un ingrediente clásico en las salsas y se puede combinar fácilmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 2 zanahorias.

2. 2 tomates.

3. 1 diente de ajo.

4. 2 cdas. de aceite.

5. Sal y pimienta.

Paso a paso:

1. Rallar las zanahorias y picar los tomates.

2. Rehogar el ajo en aceite, sumar zanahoria y tomate.

3. Cocinar 10 minutos, salpimentar y mezclar con la pasta.

9. Salsa de yogur y pepino

La salsa de yogur y pepino se sirve fría sobre la pasta y el texto la recomienda para pastas cortas y días calurosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 1 pote de yogur natural.

2. ½ pepino.

3. 1 diente de ajo (opcional).

4. 1 cda. de aceite de oliva.

5. Sal y pimienta.

Paso a paso:

1. Pelar y rallar el pepino.

2. Mezclar con el yogur, ajo picado, aceite, sal y pimienta.

3. Servir fría sobre la pasta (ideal para pastas cortas y días calurosos).

10. Salsa de morrón y queso crema

Esta salsa se prepara al procesar morrón con queso crema y aceite antes de mezclarla con la pasta caliente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 1 morrón rojo.

2. 100 g de queso crema.

3. 1 cda. de aceite.

4. Sal y pimienta.

Paso a paso:

1. Asar o saltear el morrón, pelar y cortar en tiras finas.

2. Procesar junto con el queso crema y el aceite.

3. Salpimentar y mezclar con la pasta caliente.