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Recetas de salsas para pasta: 10 ideas rápidas y fáciles para sorprender con pocos ingredientes

Resolver una comida sabrosa y reconfortante no requiere grandes compras ni técnicas complejas. Con productos habituales y un poco de creatividad, es posible transformar cualquier plato en una opción distinta y llena de sabor

Fuente con pasta rigatoni horneada, queso derretido, salsa de tomate, albahaca fresca y pimienta negra molida. Vaso de vino y pan en el fondo.
La pasta permite improvisar comidas rápidas con ingredientes cotidianos de la heladera (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿Quién no se encontró alguna vez frente a la olla de fideos, pensando rápido qué salsa improvisar con lo que hay en la heladera?

La pasta es el comodín de cualquier casa latinoamericana: se adapta a presupuestos, rinde y se reinventa con pocos ingredientes.

En la vida real, las mejores salsas suelen salir de la creatividad y lo que hay a mano. No hace falta ser chef ni tener ingredientes gourmet: con algunos básicos y un poco de ingenio, se pueden lograr combinaciones sabrosas y reconfortantes en menos de 20 minutos.

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Diez salsas para pasta rápidas y fáciles con lo que hay en casa

1. Salsa de tomate exprés

Una cuchara honda vierte salsa de tomate sobre un plato de espagueti. Al fondo se ven albahaca, queso rallado y una botella de aceite de oliva.
La salsa de tomate exprés combina tomates, ajo, aceite, sal y pimienta, y puede sumar azúcar para corregir la acidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 1 lata de tomates perita o 3 tomates frescos.

2. 1 diente de ajo.

3. 2 cdas. de aceite.

4. 1 cdita. de azúcar (opcional).

5. Sal y pimienta.

Paso a paso:

1. Calentar el aceite en una sartén y dorar el ajo picado (no quemar, solo dorar).

2. Agregar los tomates picados o la lata triturada.

3. Sumar sal, pimienta y, si hace falta, una pizca de azúcar para corregir la acidez.

4. Cocinar a fuego medio por 10 minutos, revolviendo.

5. Opcional: sumar orégano, albahaca seca o lo que haya.

2. Crema rápida de arvejas

Un plato hondo contiene fideos cubiertos con una salsa cremosa de arvejas verdes, queso rallado y pimienta negra molida. El fondo es neutro.
La crema rápida de arvejas mezcla arvejas, crema de leche, queso rallado y manteca para resolver una salsa para pasta en pocos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 1 taza de arvejas (frescas o en lata).

2. 100 cc de crema de leche (puede ser leche evaporada).

3. 2 cdas. de queso rallado.

4. 1 cda. de manteca.

5. Sal y pimienta.

Paso a paso:

1. Calentar la manteca en sartén y sumar las arvejas.

2. Cocinar 3 minutos, pisar un poco con tenedor.

3. Agregar la crema, calentar sin hervir.

4. Salpimentar y añadir el queso. Mezclar bien.

3. Salsa blanca exprés (bechamel fácil)

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La salsa blanca exprés se hace con manteca, harina y leche, y se sazona con sal, pimienta y nuez moscada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 2 cdas. de manteca.

2. 2 cdas. de harina.

3. 400 cc de leche.

4. Sal, pimienta y nuez moscada.

Paso a paso:

1. Derretir la manteca en olla, sumar la harina y revolver 1 minuto (no dejar dorar).

2. Incorporar la leche de a poco, batiendo para que no se formen grumos.

3. Cocinar a fuego bajo, sin dejar de mover, hasta espesar (unos 5 minutos).

4. Sazonar con sal, pimienta y nuez moscada.

4. Salsa de atún y limón

Plato blanco con fideos penne rigate cubiertos de atún desmenuzado, ralladura de limón, láminas de ajo y hojas de perejil fresco.
La salsa une atún, aceite de oliva, jugo y ralladura de limón, con perejil y ajo opcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 1 lata de atún al natural o en aceite.

2. 2 cdas. de aceite de oliva.

3. Jugo y ralladura de 1 limón.

4. 1 diente de ajo (opcional).

5. Perejil picado, sal y pimienta.

Paso a paso:

1. Calentar el aceite y, si se quiere, dorar el ajo picado.

2. Agregar el atún desmenuzado, mezclar.

3. Sumar el jugo y la ralladura de limón.

4. Apagar el fuego, añadir el perejil, sal y pimienta.

5. Si se quiere más cremosa, sumar 2 cdas. de crema de leche.

5. Salsa de manteca y hierbas

Plato blanco con ravioles, salsa brillante de manteca y aceite, ajo laminado, perejil, orégano, albahaca, ciboulette y pimienta.
Las opciones de manteca y hierbas, queso y leche, y cebolla con crema amplían el recetario de salsas para pasta con productos cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 50 g de manteca.

2. 1 cda. de aceite.

3. 2 cdas. de hierbas frescas o secas (perejil, orégano, albahaca, ciboulette).

4. 1 diente de ajo (opcional).

5. Sal y pimienta.

Paso a paso:

1. Derretir la manteca con el aceite en sartén.

2. Sumar el ajo picado si se usa, cocinar 1 minuto.

3. Añadir las hierbas y mezclar.

4. Salpimentar y mezclar con la pasta recién colada.

6. Salsa de queso y leche

Fideos amarillos con salsa blanca cremosa y pimienta negra molida espolvoreada, servidos en un plato blanco hondo sobre un fondo claro.
La lista de salsas para pasta también incluye zanahoria y tomate, yogur y pepino, y morrón con queso crema (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 100 g de queso (el que haya: cremoso, mozzarella, reggianito).

2. 200 cc de leche.

3. 1 cda. de manteca.

4. Pimienta y nuez moscada.

Paso a paso:

1. Calentar la manteca, sumar la leche.

2. Rallar o cortar el queso y agregar, revolviendo hasta que se derrita (importante: fuego bajo para que no se corte).

3. Sazonar con pimienta y nuez moscada.

4. Servir inmediatamente sobre la pasta caliente.

7. Salsa de cebolla y crema

Plato hondo con malfattis amarillos cubiertos de salsa blanca, tiras de cebolla transparente y granos de pimienta negra sobre un fondo claro.
La salsa de cebolla y crema se arma con cebolla rehogada, aceite y crema de leche, sin necesidad de hervir la preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 1 cebolla grande.

2. 1 cda. de aceite.

3. 150 cc de crema de leche.

4. Sal y pimienta.

Paso a paso:

1. Cortar la cebolla en pluma y rehogar en aceite hasta que quede transparente.

2. Agregar la crema, calentar sin hervir.

3. Salpimentar y mezclar con la pasta caliente.

8. Salsa de zanahoria y tomate

Un plato hondo con fideos moñito, zanahoria rallada, trozos de tomate, rebanadas de ajo, pimienta negra molida y sal.
El tomate es un ingrediente clásico en las salsas y se puede combinar fácilmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 2 zanahorias.

2. 2 tomates.

3. 1 diente de ajo.

4. 2 cdas. de aceite.

5. Sal y pimienta.

Paso a paso:

1. Rallar las zanahorias y picar los tomates.

2. Rehogar el ajo en aceite, sumar zanahoria y tomate.

3. Cocinar 10 minutos, salpimentar y mezclar con la pasta.

9. Salsa de yogur y pepino

Plato blanco con fusilli dorados, salsa blanca cremosa, tiras de pepino verde, trozos de ajo, granos de pimienta negra y gotas de aceite de oliva.
La salsa de yogur y pepino se sirve fría sobre la pasta y el texto la recomienda para pastas cortas y días calurosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 1 pote de yogur natural.

2. ½ pepino.

3. 1 diente de ajo (opcional).

4. 1 cda. de aceite de oliva.

5. Sal y pimienta.

Paso a paso:

1. Pelar y rallar el pepino.

2. Mezclar con el yogur, ajo picado, aceite, sal y pimienta.

3. Servir fría sobre la pasta (ideal para pastas cortas y días calurosos).

10. Salsa de morrón y queso crema

Plato blanco con pasta tagliatelle, salsa anaranjada, rodajas de morrón rojo, pimienta negra, sal en escamas y gotas de aceite de oliva.
Esta salsa se prepara al procesar morrón con queso crema y aceite antes de mezclarla con la pasta caliente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 1 morrón rojo.

2. 100 g de queso crema.

3. 1 cda. de aceite.

4. Sal y pimienta.

Paso a paso:

1. Asar o saltear el morrón, pelar y cortar en tiras finas.

2. Procesar junto con el queso crema y el aceite.

3. Salpimentar y mezclar con la pasta caliente.

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