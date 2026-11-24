Alternar posturas y realizar pausas breves ayuda a reducir el tiempo sedentario durante la jornada laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pasar horas frente a una computadora puede concentrar la jornada en una sola postura. Alternar períodos de sentado, de pie y en movimiento ayuda a evitar que el trabajo se convierta en una permanencia prolongada e ininterrumpida.

Una estación de trabajo elevada armada con elementos del hogar puede favorecer esa alternancia, sin reemplazar la necesidad de caminar o realizar pausas activas.

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La publicación especializada en alimentación, EatingWell, recogió recomendaciones de fisioterapeutas y especialistas en ejercicio sobre cómo adaptar el espacio y reducir el tiempo sedentario.

Los especialistas recomiendan incorporar movimiento regular, incluso en días de trabajo frente a la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estabilidad y postura determinan si una superficie sirve para trabajar de pie

Una mesada, cómoda, estante o archivador pueden servir como apoyo temporal si ofrecen una base firme y una altura que permita escribir sin elevar los hombros ni inclinar el torso. La fisioterapeuta Christynne Helfrich indicó que el objetivo es contar con una posición que permita cambiar de postura durante el día.

Si la base resulta baja, se puede elevar la computadora con una caja resistente o libros de tapa dura bien asegurados. La fisioterapeuta Lori Diamos recomendó priorizar una caja o cartón grande y sólido antes que apilar objetos, porque una torre inestable puede volcarse. La superficie debe quedar nivelada y sin oscilaciones.

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La fisioterapeuta Tara Phaff aconsejó mantener los hombros relajados, codos flexionados cerca de 90 grados y antebrazos aproximadamente paralelos al suelo. El teclado debería quedar a la altura de los codos, con las muñecas rectas, y la parte superior de la pantalla, a la altura de los ojos o apenas por debajo.

Los especialistas recomiendan incorporar movimiento regular, incluso en días de trabajo frente a la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estar de pie todo el día tampoco evita las molestias

La alternancia de posturas es el eje de esta estrategia. Helfrich explicó a EatingWell que trabajar de pie durante toda la jornada no es necesariamente mejor que hacerlo sentado, porque ambas opciones pueden generar incomodidad si se prolongan demasiado.

La recomendación recogida por el medio es alternar entre estar sentado y de pie cada 30 a 45 minutos, siempre que la rutina lo permita. Para quienes llevan años sentados durante ocho horas diarias, el cambio puede ser gradual: empezar con intervalos breves de pie y extenderlos según la adaptación del cuerpo.

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Mientras se trabaja de pie, algunos ajustes simples pueden reducir la fatiga:

Distribuir el peso de forma alternada entre ambos pies.

Apoyar un pie durante algunos minutos en un soporte bajo y firme, y luego cambiar de lado.

Usar calzado que brinde apoyo o una superficie acolchada diseñada para disminuir el cansancio.

Hacer una pausa cuando aparezcan molestias en las piernas, los pies o la espalda.

Adaptar el espacio de trabajo permite sumar momentos de actividad sin modificar por completo la rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pausas con caminata muestran mejores resultados que solo levantarse

El fisiólogo del ejercicio Ian Klein señaló que la contracción muscular favorece el flujo sanguíneo y participa en la regulación de la glucosa. Por eso, el paso de sentado a de pie activa músculos de las piernas y el tronco que tienen menor participación cuando una persona permanece en una silla.

Sin embargo, la actividad ligera ofrece un efecto mayor que una pausa únicamente de pie sobre la glucosa y respuesta a la insulina, según una revisión sistemática y un metaanálisis citados por EatingWell. El análisis detectó pequeñas mejoras en la glucosa posterior a las comidas con pausas de pie, mientras que las interrupciones con caminata ligera mostraron mejores resultados.

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Otro estudio pequeño incluido en la nota observó que caminar cinco minutos cada media hora mejoró la respuesta de la glucosa frente a estar sentado sin interrupciones. Los investigadores también registraron mejoras en el estado de ánimo y sensación general de cansancio.

La ergonomía y las pausas activas son factores centrales para evitar sostener una misma postura durante horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los movimientos breves pueden integrarse a la rutina laboral

Las oportunidades para moverse no requieren reorganizar toda la agenda. Caminar durante una llamada que no demanda mirar la pantalla, levantarse cada media hora o sumar ejercicios junto al escritorio son opciones planteadas por los especialistas consultados.

Klein propuso elevar los talones sin despegar los dedos del suelo para activar las pantorrillas. Helfrich mencionó levantarse y volver a sentarse desde una silla firme. Phaff recomendó estirar suavemente los flexores de la cadera con una zancada corta y sumar retracciones de mentón o de omóplatos para aliviar la tensión en cuello y hombros.

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Diamos añadió elevaciones de talones, flexiones contra la pared y sentadillas con el peso corporal. Otra alternativa consiste en asociar esos minutos de movimiento con hábitos cotidianos, como esperar que se prepare una bebida o terminar una reunión. La clave es evitar que las horas de trabajo transcurran en una única posición.