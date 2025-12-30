Los cinco mitos que frenan el aprendizaje de idiomas y cómo superarlos

Especialistas derriban cinco mitos comunes sobre el aprendizaje de idiomas y proponen enfoques modernos para progresar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprender un idioma extranjero está rodeado de mitos que suelen desanimar a muchas personas a dar el primer paso. El temor a la dificultad, la aversión por las reglas gramaticales y la percepción de que es una tarea inaccesible son ideas extendidas. Frente a ello, especialistas propone desmontar cinco de los mitos del aprendizaje de idiomas más comunes.

Además, resalta los beneficios de aprender idiomas, tanto personales como sociales, y subraya alternativas modernas que facilitan y motivan el proceso. Los prejuicios frecuentes generan concepciones erróneas sobre lo que implica realmente estudiar una lengua nueva.

Abigail Parrish y Jessica Mary Bradley, con amplia experiencia en enseñanza lingüística, explican en The Conversation que cualquier persona puede lograr avances significativos, dejando atrás obstáculos infundados y recurriendo a recursos y metodologías actuales, como aplicaciones de idiomas, grupos de intercambio o conexiones culturales.

Aprender un idioma extranjero va más allá de memorizar gramática y vocabulario, incorporando experiencias culturales y personales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Superar la visión reduccionista sobre gramática y vocabulario

Uno de los mitos más extendidos plantea que el aprendizaje se basa exclusivamente en memorizar gramática y vocabulario. Parrish y Bradley señalan que lo verdaderamente enriquecedor es acercarse a las personas, sus historias y la cultura. En sus palabras para The Conversation, “aprender sobre las personas, la historia y la cultura es posiblemente la mejor parte de aprender un idioma”.

La gramática y el vocabulario, aunque relevantes, sólo cobran verdadero sentido al integrarse en la comunicación cotidiana. Dominar una lengua permite desarrollar agilidad intercultural, es decir, la habilidad de conectar empáticamente con quienes tienen experiencias distintas.

Vivir en otro país suele ser la vía más directa para integrarse a una lengua, pero no es indispensable. El acceso a música, libros, cine, teatro musical o videojuegos ofrece oportunidades genuinas para sumergirse en las tradiciones culturales y fortalecer el aprendizaje de una manera cercana.

Errar en el aprendizaje de idiomas es parte fundamental del proceso y no debe desalentar a quienes buscan progresar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. El error como parte esencial del aprendizaje

Un segundo mito sostiene que equivocarse es vergonzoso y que los errores deben evitarse. Según Parrish y Bradley, el enfoque tradicional y los exámenes generan una obsesión por la exactitud, pero esto puede dificultar la comunicación real. Incluso en la lengua materna, es común cometer errores sin que ello comprometa la comprensión.

El escritor Benny Lewis ha popularizado el método denominado “hacking lingüístico”, que se focaliza en la conversación y en las habilidades comunicativas antes que en la corrección gramatical absoluta.

Esta perspectiva, respaldada por aplicaciones digitales y prácticas viajeras, defiende lanzarse a hablar desde el principio, priorizando el intercambio y relativizando el temor al equívoco.

Seleccionar idiomas por interés personal potencia la motivación y favorece la constancia en el aprendizaje lingüístico -(Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Empezar de cero no es inalcanzable

También persiste la idea de que es demasiado esfuerzo comenzar a estudiar un idioma distinto, sobre todo si no coincide con el aprendido en la escuela. Parrish y Bradley observan que, pese a que sistemas educativos como el inglés suelen priorizar ciertas lenguas como el francés, español o alemán, esto no limita las posibilidades en otras etapas de la vida.

Por motivos familiares, profesionales o culturales, quienes aprenden una nueva lengua suelen hacerlo fuera del ámbito escolar.

Seleccionar un idioma de interés personal potencia la motivación para aprender lenguas y favorece la constancia cuando surgen dificultades. Este tipo de impulso resulta clave para quienes buscan conectar con una comunidad específica, viajar, disfrutar de la cultura o fortalecer vínculos familiares.

Las aplicaciones y los grupos de intercambio facilitan el estudio compartido de idiomas y reducen el aislamiento del estudiante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Aprender un idioma es un proceso colectivo

El aprendizaje no debe ser solitario. Parrish y Bradley insisten en que el apoyo colectivo, mediante vínculos multilingües, grupos de conversación o foros virtuales, contribuye a reducir la ansiedad y motiva la práctica.

Las aplicaciones han incorporado funciones sociales y retos grupales que transforman el estudio en una experiencia compartida, apta para amigos y familiares.

Según relatan las autoras, este enfoque también ha dado buen resultado en el núcleo familiar, permitiendo la participación de varias generaciones y generando un entorno lúdico y cooperativo.

Participar en foros virtuales y retos sociales promueve el aprendizaje colectivo de nuevas lenguas de manera lúdica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Recursos, motivaciones y beneficios prácticos

El quinto mito advierte que aprender una lengua requiere una dedicación ardua y poco gratificante. Sin embargo, Parrish y Bradley subrayan que quienes tienen un motivo personal —comunicarse con seres queridos, viajar o explorar nuevas culturas— suelen perseverar y disfrutar el proceso. El auge de las aplicaciones de idiomas ha democratizado el acceso, permitiendo progresar desde cualquier lugar y en cualquier momento, habitualmente sin coste alguno.

Hoy es posible practicar y ampliar el vocabulario de diversos idiomas desde el hogar, adoptando rutinas accesibles que resultan entretenidas y útiles. Los beneficios de aprender idiomas no se limitan al dominio lingüístico: favorecen la memoria, abren puertas a nivel cultural y profesional y mejoran la vida diaria.

Para quienes dudan, las especialistas recuerdan que enfocarse en los beneficios personales, cognitivos y sociales puede abrir nuevos caminos para disfrutar del proceso y obtener resultados duraderos.