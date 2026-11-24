Una investigación demostró que la preferencia por siluetas femeninas menos curvilíneas comenzó en la cultura occidental a mediados del siglo XVII. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres siglos de retratos europeos revelan que el ideal de belleza femenina cambió mucho antes de que existieran las revistas o el cine. Una investigación publicada en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences demuestra que la preferencia por siluetas femeninas menos curvilíneas comenzó a instalarse en la cultura occidental al menos desde mediados del siglo XVII, contradiciendo la hipótesis de que los medios de comunicación del siglo XX fueron los principales responsables de ese giro estético.

Durante décadas, la narrativa dominante señalaba a las revistas de moda, el cine de Hollywood y, más recientemente, las redes sociales como los grandes artífices de un ideal corporal femenino cada vez más delgado y andrógino. Esa lectura, sin embargo, pasa por alto lo que sucedía mucho antes en los salones y galerías de Europa.

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Para cubrir ese vacío, Jeanne Bovet, investigadora de la Universidad de Northumbria en el Reino Unido, encabezó un equipo que reunió 606 representaciones de mujeres de la élite social europea extraídas de 486 pinturas de tres grandes colecciones de arte en línea, abarcando el período 1650–1950.

El equipo de la investigadora Jeanne Bovet recopiló 606 figuras de mujeres de la élite europea extraídas de 486 pinturas entre 1650 y 1950. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 1.500 participantes evaluaron esas imágenes con tareas diferenciadas: uno de los grupos comparó las figuras con nueve siluetas que variaban en peso y en la relación cintura-cadera (WHR, por sus siglas en inglés); otro calificó el atractivo y estimó si las mujeres habían tenido hijos; el tercero estimó la edad a partir del rostro.

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La WHR como hilo conductor de tres siglos

En la segunda mitad del siglo XVII, los retratos de élite tendían a representar mujeres con una cintura marcadamente diferenciada respecto a las caderas: una WHR baja, asociada en la literatura científica con mayor percepción de juventud y fertilidad. Las pinturas de ese período mostraban figuras curvilíneas que, según los participantes del estudio, resultaban las mejor puntuadas en términos de atractivo corporal percibido. Era la época en que la indumentaria —con sus corsés y faldas amplias— y las convenciones artísticas coincidían en subrayar esa proporción.

A lo largo del siglo XVIII, la tendencia comenzó a desplazarse de forma gradual, pero sostenida. Los retratos tardíos de ese período ya mostraban figuras con una cintura algo menos pronunciada en relación con las caderas. El cambio no respondía a que las mujeres retratadas aparecieran más pesadas ni a que fueran de mayor edad: los investigadores controlaron ambas variables de manera estadística y la tendencia se mantuvo. Lo que cambiaba era el ideal representado, no las características individuales de las modelos.

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Más de 1.500 voluntarios calificaron las imágenes según la relación cintura-cadera, la edad facial estimada y el atractivo corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siglo XIX consolidó esa dirección. Las mujeres de los retratos de ese período presentaban una WHR perceptiblemente más alta que sus predecesoras del XVII, con siluetas más rectas y una cintura menos enfatizada respecto a las caderas. Paralelamente, los rostros de las mujeres retratadas comenzaron a verse de mayor edad en promedio, y las puntuaciones de atractivo corporal descendieron. El estudio encontró que esa caída en el atractivo percibido se explicaba en gran medida por el aumento en la edad aparente de las figuras, más que por un cambio autónomo en los criterios de belleza.

Para la primera mitad del siglo XX —el tramo final del corpus analizado—, la transformación era ya pronunciada. Las figuras de los retratos más recientes eran las que presentaban la WHR más alta de todo el período, con siluetas que los participantes describieron como notablemente más rectas y andróginas. Un dato relevante: el peso corporal percibido no mostró variaciones significativas a lo largo de los trescientos años, lo que indica que el alejamiento de las curvas pronunciadas no significó una representación de cuerpos más delgados, sino un reordenamiento de las proporciones.

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El peso percibido no varió en los tres siglos de estudio, lo que indicó una transformación de las proporciones y no una mayor delgadez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retrato como archivo de preferencias culturales

Los autores son explícitos en un punto metodológico central: la investigación no describe cómo eran los cuerpos reales de las mujeres europeas en esos tres siglos, sino cómo se representaban. “La señal cultural que se comunica al espectador es lo que buscamos capturar, independientemente de los medios —rellenos, ballenas de corsé o elecciones artísticas— utilizados para producirla”, escriben en el artículo. El retrato de élite es, ante todo, un artefacto cultural: el modo en que un pintor elige posar a su modelo, qué ropa le coloca y qué proporciones decide enfatizar refleja los valores estéticos de su época.

Más allá de sus hallazgos sobre el ideal corporal femenino, Bovet y sus colegas —Valentine Truchard, Charlotte Touzeau, Coralie Chevallier y Nicolas Baumard, del École Normale Supérieure de París— señalan el potencial metodológico del enfoque. “Este estudio demuestra que es posible reconstruir cuantitativamente la evolución de las preferencias estéticas en poblaciones del pasado mediante el análisis de artefactos culturales”, concluyen. La misma metodología, sugieren, podría aplicarse a otros dominios para rastrear cómo cambian los gustos colectivos a lo largo del tiempo.

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