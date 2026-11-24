Una mermelada casera puede transformar unas simples tostadas en una merienda especial. La acidez de las moras, su color intenso y el perfume frutal convierten esta preparación en una opción rápida para aprovechar la fruta fresca.
En Argentina, la mermelada de moras suele acompañar panes caseros, scones, quesos y preparaciones como la pasta frola. Esta versión se hace en poca cantidad y queda lista en aproximadamente 30 minutos.
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Receta de mermelada de moras
Se trata de una conserva dulce y espesa preparada con moras, azúcar y jugo de limón. La fruta se cocina hasta que libera sus jugos y alcanza una textura untuosa, con algunos trozos enteros.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500 gr de moras frescas o congeladas.
- 250 gr de azúcar.
- 1 cucharada de jugo de limón.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional.
- 1 frasco de vidrio con tapa hermética, esterilizado.
Cómo hacer mermelada de moras, paso a paso
- Lavar las moras con cuidado y retirar los cabitos o restos de hojas. Si se utilizan moras congeladas, no es necesario descongelarlas por completo.
- Colocar las moras en una olla junto con el azúcar y el jugo de limón. Dejar reposar durante 5 minutos para que la fruta comience a liberar sus jugos.
- Llevar la olla a fuego medio y cocinar durante 10 minutos, revolviendo cada tanto.
- Cuando la fruta se ablande, aplastar algunas moras con un pisapapas o con el dorso de una cuchara. Dejar algunos trozos enteros para conseguir una mejor textura.
- Continuar la cocción durante 8 a 10 minutos, hasta que la preparación espese. No aumentar demasiado el fuego, porque el azúcar puede pegarse y tomar sabor amargo.
- Para comprobar el punto, colocar una cucharadita de mermelada sobre un plato frío. Esperar 1 minuto y pasar el dedo por el centro. Si el surco permanece separado, la mermelada está lista.
- Retirar del fuego y agregar la esencia de vainilla, si se desea. Mezclar bien.
- Envasar la mermelada caliente en el frasco esterilizado. Dejar aproximadamente 1 cm libre hasta el borde, tapar y dejar enfriar.
- Una vez fría, conservar en la heladera.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 20 porciones de 25 gr cada una, o 1 frasco mediano de mermelada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 42 kcal
- Grasas: 0,1 gr
- Carbohidratos: 10,5 gr
- Proteínas: 0,2 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
- En la heladera: hasta 2 semanas, dentro de un frasco limpio y bien tapado.
- En el freezer: hasta 3 meses, en un recipiente apto y dejando espacio para la expansión.
- Una vez descongelada, conservar en la heladera y consumir dentro de 7 días.
Para una conservación más prolongada fuera de la heladera, se necesita un procedimiento de esterilización y envasado al vacío específico.
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