Una preparación casera con sabor frutal, ideal para acompañar desayunos y meriendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mermelada casera puede transformar unas simples tostadas en una merienda especial. La acidez de las moras, su color intenso y el perfume frutal convierten esta preparación en una opción rápida para aprovechar la fruta fresca.

En Argentina, la mermelada de moras suele acompañar panes caseros, scones, quesos y preparaciones como la pasta frola. Esta versión se hace en poca cantidad y queda lista en aproximadamente 30 minutos.

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Receta de mermelada de moras

Se trata de una conserva dulce y espesa preparada con moras, azúcar y jugo de limón. La fruta se cocina hasta que libera sus jugos y alcanza una textura untuosa, con algunos trozos enteros.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Pocos ingredientes y una cocción sencilla para disfrutar en cualquier momento del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

500 gr de moras frescas o congeladas.

250 gr de azúcar .

1 cucharada de jugo de limón .

1 cucharadita de esencia de vainilla , opcional.

1 frasco de vidrio con tapa hermética, esterilizado.

Cómo hacer mermelada de moras, paso a paso

Lavar las moras con cuidado y retirar los cabitos o restos de hojas. Si se utilizan moras congeladas, no es necesario descongelarlas por completo. Colocar las moras en una olla junto con el azúcar y el jugo de limón. Dejar reposar durante 5 minutos para que la fruta comience a liberar sus jugos. Llevar la olla a fuego medio y cocinar durante 10 minutos, revolviendo cada tanto. Cuando la fruta se ablande, aplastar algunas moras con un pisapapas o con el dorso de una cuchara. Dejar algunos trozos enteros para conseguir una mejor textura. Continuar la cocción durante 8 a 10 minutos, hasta que la preparación espese. No aumentar demasiado el fuego, porque el azúcar puede pegarse y tomar sabor amargo. Para comprobar el punto, colocar una cucharadita de mermelada sobre un plato frío. Esperar 1 minuto y pasar el dedo por el centro. Si el surco permanece separado, la mermelada está lista. Retirar del fuego y agregar la esencia de vainilla, si se desea. Mezclar bien. Envasar la mermelada caliente en el frasco esterilizado. Dejar aproximadamente 1 cm libre hasta el borde, tapar y dejar enfriar. Una vez fría, conservar en la heladera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 20 porciones de 25 gr cada una, o 1 frasco mediano de mermelada.

El acompañamiento perfecto para tostadas, panes caseros, scones y quesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 42 kcal

Grasas: 0,1 gr

Carbohidratos: 10,5 gr

Proteínas: 0,2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera: hasta 2 semanas , dentro de un frasco limpio y bien tapado.

En el freezer: hasta 3 meses , en un recipiente apto y dejando espacio para la expansión.

Una vez descongelada, conservar en la heladera y consumir dentro de 7 días.

Para una conservación más prolongada fuera de la heladera, se necesita un procedimiento de esterilización y envasado al vacío específico.