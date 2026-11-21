Condé Nast Traveller eligió los mejores destinos de 2027, entre ellos ocho lugares que apuestan por el turismo sostenible y la cultura local

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El turismo mundial atraviesa una transformación donde la autenticidad, la conservación ambiental y el redescubrimiento de territorios poco explorados ganan terreno frente a los circuitos masivos. El próximo año promete consolidar un mapa de viajes más orientado a experiencias de contacto directo con la naturaleza y la cultura local que a los destinos saturados de siempre.

La revista Condé Nast Traveller publicó su selección anual de los mejores lugares para visitar en 2027, elaborada por su equipo de editores y especialistas a partir de meses de investigación sobre proyectos de conservación, rutas de trekking y celebraciones culturales previstas para el próximo año. Entre los 27 sitios recomendados se destacan 8 territorios que combinan paisajes extremos, patrimonio histórico y nuevas dinámicas turísticas.

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Alpes Albaneses, Albania

En el norte de Albania, los Alpes Albaneses conservan picos nevados y senderos que conectan aldeas como Theth y Valbona, aun poco exploradas (REUTERS/Florion Goga)

Mientras el sur de Albania concentra el flujo turístico gracias a sus costas adriáticas, el norte del país guarda una cordillera de picos nevados y ríos de aguas turquesas que empieza a ganar visibilidad. La localidad de Shkodër sirve de punto de partida hacia aldeas como Theth y Valbona, conectadas por una caminata de un día, o hacia circuitos más largos que atraviesan también territorios de Montenegro y Kosovo en recorridos de hasta dos semanas.

Pese a las obras que mejoraron caminos y accesos en los últimos años, la zona conserva una informalidad poco común: todavía se puede llegar sin reserva a un refugio o acampar en cualquier punto disponible, una libertad que, de acuerdo con la publicación, empieza a tener fecha de vencimiento.

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Benín

Benín prepara para 2027 la apertura de museos dedicados al arte moderno, la memoria esclavista y la monarquía del Reino de Dahomey (Marcus Westberg-African Parks/Handout via REUTERS)

La agenda de 2027 en Benín, ubicado en África Occidental, incluye la apertura de distintos espacios museísticos sobre arte moderno, memoria esclavista y la monarquía del Reino de Dahomey, este último con piezas reales devueltas por Francia en 2021.

A comienzos de enero se realizarán los Vodun Days, una semana de ceremonias, música y danza en torno a las tradiciones espirituales del país, mientras la aldea lacustre de Ganvié atraviesa un proceso de modernización de su infraestructura.

Bodrum, Turquía

La península turca de Bodrum encara en 2027 una temporada más calma tras años de aperturas de alto perfil, con un perfil más discreto (REUTERS/Gleb Garanich)

Después de varias temporadas marcadas por aperturas de alto perfil que atrajeron a visitantes de Londres, Dubái, París y Marbella, la península turca de Bodrum encara un 2027 de menor intensidad. Lo que hasta hace poco era un pueblo de pescadores hoy figura entre los puntos más buscados del Egeo, pero la próxima temporada traerá una oferta de hospedaje que privilegia la discreción.

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Según la revista, esa pausa facilitará conseguir reservas y correrá el foco de los sitios más fotografiados hacia experiencias más simples, como caminar por el puerto pesquero de Gümüşlük o recorrer las bahías escondidas de la costa.

Islas Cook

Las Islas Cook postularán en 2027 un asentamiento ancestral del valle de Maungaroa ante la Unesco como Patrimonio Mundial, en la isla de Rarotonga

Repartidas en casi 2,2 millones de kilómetros cuadrados del Pacífico Sur, las 15 islas que forman el archipiélago de las Islas Cook apenas suman una porción mínima de tierra firme, y la mayoría de los viajes se concentra en Rarotonga y Aitutaki. En la primera, un asentamiento ancestral ubicado en el valle de Maungaroa será en 2027 la primera postulación del país ante la Unesco para integrar la lista de Patrimonio Mundial.

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La laguna de Aitutaki, por su parte, aplica desde 2025 el sistema del ra’ui, una práctica tradicional que cierra temporalmente ciertas zonas para permitir la recuperación de corales y peces, con nuevas rotaciones previstas para el año próximo. Todo esto ocurre bajo un plan de gestión turística vigente hasta 2030 que busca garantizar que una mayor parte de los ingresos quede en manos de las comunidades locales.

Córcega, Francia

Los griegos antiguos bautizaron a Córcega como Kallisté, la más bella, por sus montañas escarpadas y acantilados sobre un mar turquesa (Unsplash)

Un desfile organizado por el diseñador Simon Jacquemus en un faro del siglo XIX puso, este año, a Córcega en el centro de la conversación internacional de moda, aunque la isla ya tenía motivos propios para destacarse. Los griegos antiguos la bautizaron Kallisté, “la más bella”, en referencia a un territorio donde las montañas escarpadas y los acantilados de tono rojizo caen sobre un mar turquesa, parte del cual integra la protegida Reserva Natural de Scandola.

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Galápagos, Ecuador

Casi el 97% del territorio de las Galápagos permanece dentro de un parque nacional único, con acceso restringido para proteger su fauna (REUTERS/Nacho Doce)

Casi el 97% del territorio de las Galápagos permanece dentro de un parque nacional único, con acceso restringido, una política que explica en buena medida el reciente hallazgo de especies nuevas, como el pulpo de aguas profundas Microeledone galapagensis.

El archipiélago ecuatoriano, compuesto por 13 islas principales y más de cien islotes, fue en 2026 escenario de un aniversario clave: seis décadas desde el primer viaje civil organizado hacia la zona, un hito que llevó a duplicar la capacidad de las embarcaciones disponibles para recorrerlo. La novedad de 2027 llegará con distintas operadoras que avanzan hacia excursiones con embarcaciones eléctricas para reducir el impacto sobre la fauna.

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Guatemala

En Guatemala crece el turismo entre jóvenes atraídos por el trekking al volcán Acatenango y las ruinas mayas del Parque Nacional Tikal (REUTERS/Aldo Nicolai)

Una nueva generación de viajeros, atraída por experiencias de fuerte contenido cultural, impulsa el crecimiento turístico de Guatemala, según proyecciones del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) que anticipan un aumento sostenido de las llegadas. En Antigua, los mercados artesanales exhiben máscaras de madera talladas a mano, mientras en el altiplano central crece el interés por el trekking, con la exigente caminata de dos días hacia el volcán Acatenango como una de las más demandadas.

La zona alberga, además, buena parte de las 780 especies de aves registradas en el país. Otro punto habitual del recorrido es el Parque Nacional Tikal, con ruinas mayas de tres milenios en medio de la selva.

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Jaipur, India

Jaipur, fundada en 1727 por el maharajá Sawai Jai Singh II, celebra sus 300 años con exhibiciones inéditas en el Palacio de la Ciudad (Unsplash)

Fundada en 1727 por el maharajá Sawai Jai Singh II, Jaipur llega a sus 300 años en 2027 con una agenda cultural pensada para la ocasión. El Palacio de la Ciudad, todavía residencia de la familia real, abrirá áreas privadas que normalmente no reciben visitantes y estrenará muestras con obras de artistas como M.F. Husain y Bharti Kher.

El aniversario también se celebrará en diciembre de 2026 con un festival patrimonial que reunirá a artistas en un fuerte del siglo XI, y en enero con la nueva edición del festival literario que cada año convoca a referentes de las letras en la llamada “Ciudad Rosa”. A esto se suman caminatas guiadas que recorren tres siglos de historia urbana a través de sus calles y edificios.

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