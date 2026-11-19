Las croquetas de coliflor son una alternativa práctica para incorporar esta verdura en preparaciones cotidianas. Su elaboración permite aprovechar el vegetal ya cocido y transformarlo en porciones individuales, adecuadas para distintos momentos del día.
La coliflor aporta fibra, vitaminas y minerales, además de ser un ingrediente versátil para recetas al horno, al vapor o en preparaciones con vegetales. Su textura facilita la formación de una mezcla compacta, que puede combinarse con huevo, pan rallado y condimentos.
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Esta receta puede servirse como plato principal en un almuerzo liviano, como acompañamiento o para resolver una cena rápida. También permite preparar una cantidad mayor y conservar las croquetas para consumirlas en otra ocasión.
Receta de croquetas de coliflor
Se trata de pequeñas porciones de coliflor, queso rallado, huevo y pan rallado, compactadas, rebozadas y cocinadas hasta que queden doradas. Se pueden hacer en sartén, al horno o en freidora de aire.
El resultado son croquetas firmes por fuera y suaves en el interior, con una consistencia cremosa aportada por la verdura y el queso. El rebozado suma una capa crocante, mientras que el sabor puede variar según los condimentos elegidos y el tipo de queso incorporado.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 20 minutos.
Ingredientes
- 1 coliflor mediana, de aproximadamente 700 g.
- 2 huevos.
- 100 g de queso rallado.
- 100 g de pan rallado.
- 1 diente de ajo picado.
- 2 cucharadas de perejil fresco picado.
- 1 cucharadita de pimentón.
- Sal, a gusto.
- Pimienta, a gusto.
- 3 cucharadas de aceite para cocinar.
Cómo hacer croquetas de coliflor, paso a paso
- Separar la coliflor en ramitos, lavarla y cocinarla en abundante agua con sal durante 8 a 10 minutos, hasta que esté tierna.
- Escurrir muy bien la coliflor. Dejarla entibiar y aplastarla con un tenedor o pisapapas. No es necesario formar un puré completamente liso.
- Colocar la coliflor en un bowl. Agregar los huevos, el queso rallado, el ajo, el perejil, el pimentón, sal y pimienta.
- Incorporar 60 g de pan rallado y mezclar hasta obtener una preparación húmeda, pero que pueda compactarse con las manos. Si queda demasiado blanda, sumar un poco más de pan rallado.
- Formar croquetas de tamaño mediano, de aproximadamente 6 cm de largo. Presionar bien cada una para evitar que se desarme durante la cocción.
- Pasar las croquetas por el pan rallado restante y cubrirlas de manera pareja.
- Calentar el aceite en una sartén a fuego medio. El aceite debe estar caliente, pero no humeante, para que las croquetas se doren sin quemarse.
- Cocinar las croquetas durante 3 a 4 minutos por lado, hasta que queden doradas y firmes.
- Retirarlas y colocarlas sobre papel absorbente. Dejarlas reposar 2 minutos antes de servir para que mantengan mejor su forma.
- Para hacerlas al horno, colocarlas en una placa aceitada y cocinarlas a 200 ℃ durante 18 a 20 minutos, con vuelta a mitad de cocción.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 4 porciones, equivalentes a 12 croquetas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 285 kcal.
- Grasas: 13 g.
- Carbohidratos: 29 g.
- Proteínas: 14 g.
Los datos son estimados y cada valor nutricional dependerá de los ingredientes utilizados en específico y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las croquetas cocidas se pueden conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.
Para recalentarlas, usar horno o sartén a fuego bajo. Así recuperan parte de su textura crocante.
También se pueden freezar crudas o cocidas durante 2 meses. Separarlas con papel manteca y cocinarlas directamente desde el freezer, agregando algunos minutos al tiempo indicado.
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