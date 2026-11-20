El actor británico consumió exclusivamente papas hervidas con sal rosa del Himalaya durante dos semanas para bajar de peso. (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

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Dos semanas con papas hervidas y sal rosa del Himalaya. Ese fue uno de los experimentos alimentarios que Robert Pattinson relató antes de quedar en el centro de la conversación por su elección como el nuevo James Bond.

El actor británico, que también transformó su físico para interpretar a Batman, habló en distintas entrevistas sobre las dietas restrictivas que probó, la presión sobre la imagen corporal y su rechazo a convertir la alimentación en una obsesión.

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La designación de Pattinson como el próximo agente 007 reactivó el interés por su preparación física, en especial por el contraste entre su figura delgada en las películas de Crepúsculo y el cuerpo más atlético que mostró en The Batman. Aun así, sus propias declaraciones sugieren que el proceso estuvo marcado por dudas personales sobre las exigencias de Hollywood.

Dos semanas alimentándose solo con papas

Robert Pattinson asumirá el papel del agente James Bond tras interpretar a Batman en el cine. (Instagram/@007)

En una entrevista de 2023 con Evening Standard Magazine, Pattinson dijo que había probado casi todas las dietas de moda. Entre ellas, mencionó una rutina que consistía en comer exclusivamente papas hervidas con sal rosa del Himalaya durante dos semanas.

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“Comí solo papas durante dos semanas, como una desintoxicación”, recordó el intérprete. Según explicó, el método prometía una limpieza alimentaria y le permitió bajar de peso, aunque no lo presentó como una pauta saludable ni como un consejo para otras personas.

Las papas pueden formar parte de una alimentación equilibrada, pero no deberían constituir el único alimento de una dieta. Una alimentación limitada a un solo producto puede impedir cubrir los requerimientos de proteínas, grasas esenciales, vitaminas y minerales.

La experiencia del actor incluyó otros ensayos. Pattinson dijo que probó la dieta cetogénica porque creyó que podía basarse en tablas de fiambres y queso, aunque luego advirtió que el consumo de cerveza no era compatible con esa dieta.

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Las dietas extremas que probó el actor se conocieron años antes de su llegada a la saga de James Bond, pero volvieron a circular tras el anuncio de su incorporación.

La presión por el físico detrás de Batman y James Bond

Pattinson probó la dieta cetogénica pero descubrió que el consumo de cerveza no era compatible con ese régimen. (Captura de video)

El protagonista de The Batman también se refirió al componente psicológico de controlar el peso y la comida. “Es muy fácil caer en ese patrón, incluso si solo vigilas la ingesta de calorías”, afirmó. Para él, esa conducta puede volverse adictiva y difícil de detectar hasta que ya ha avanzado.

Sus palabras adquieren otro peso para dos personajes asociados a una imagen física definida. Batman y James Bond son figuras de acción con un historial de intérpretes sometidos a entrenamientos intensos, cambios de masa muscular y planes de alimentación específicos antes de cada producción.

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Pattinson había bromeado en 2020 con que casi no hacía ejercicio para prepararse para Batman. Más tarde, aclaró que esa declaración le generó problemas incluso con su entrenador. “Me metí en muchos problemas por decir que no entrenaba”, contó después.

La discusión sobre su físico apareció desde que fue anunciado como Bruce Wayne. Parte del público comparó su contextura con la de actores como Christian Bale y Ben Affleck, quienes ofrecieron versiones de Batman con mayor volumen muscular. La película de Matt Reeves, sin embargo, mostró a un héroe más joven, con un físico apto para las escenas de pelea y persecución.

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El entrenamiento atribuido a Pattinson para “The Batman”

Los reportes especializados indicaron que la preparación física del actor incluyó boxeo, carreras y jiu-jitsu brasileño para ganar agilidad. (IMDb)

El actor combinó circuitos de alta intensidad, boxeo, carrera, trabajo de abdominales y prácticas de jiu-jitsu brasileño.

De acuerdo con esa reconstrucción, el actor habría priorizado un físico ágil y apto para la coreografía de combate antes que un aumento extremo de masa muscular. El plan incluía ejercicios con peso corporal, movimientos compuestos, trabajos con sacos de arena y sesiones de carrera de entre 5 y 10 kilómetros, varias veces por semana.

Ese enfoque coincide con la naturaleza del personaje en The Batman. La versión de Pattinson no se apoyó en un físico de fisicoculturista, sino en un vigilante que debía correr, pelear, desplazarse con el traje y sostener jornadas largas de rodaje.

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Dieta alta en proteínas

El actor consumía unas 2.800 calorías diarias, repartidas en seis comidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pattinson también consumía unas 2.800 calorías diarias, repartidas en seis comidas, con 204 gramos de proteína, 329 gramos de carbohidratos y 77 gramos de grasas. La dieta habría incluido pescado, pollo, carne, avena y otros carbohidratos complejos, además de una reducción del alcohol y los alimentos ultraprocesados.

El intérprete ofreció una imagen menos sofisticada de sus hábitos de alimentación. Mencionó la avena con proteína de vainilla y el atún en lata con salsa picante como ejemplos de comidas simples. La preparación física de James Bond podría despertar nuevas especulaciones sobre su dieta, aunque hasta ahora no se informó un plan de entrenamiento vinculado a su próxima película como 007.

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La elección de Pattinson para el papel reaviva el debate sobre un aspecto recurrente en la industria: el vínculo entre los grandes personajes de acción, la transformación corporal y las exigencias que recaen sobre los actores. En su caso, la anécdota de las papas hervidas funciona como contrapunto de esa expectativa: detrás del traje de superhéroe o del esmoquin de Bond, el actor ha advertido sobre los riesgos de llevar el control del cuerpo a un terreno obsesivo.