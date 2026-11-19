Reutilizar sábanas, fundas, manteles y servilletas que ya no cumplen su función original permite prolongar la vida útil de los textiles domésticos. 15 usos posibles para linos y telas en desuso van desde objetos cotidianos hasta arreglos y accesorios hechos en casa.
El interés tiene una dimensión ambiental: los datos más recientes disponibles de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos indican que cada año más de un millón de toneladas de toallas, sábanas y fundas de almohada terminan en vertederos.
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La revista Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domesticas, reunió propuestas de profesionales del diseño, organización y manualidades para transformar esas piezas sin necesidad de descartarlas.
1. Las servilletas pueden salir de cortinas o manteles
Las partes conservadas de una cortina o mantel sirven para cortar cuadrados o rectángulos y confeccionar servilletas. Los bordes pueden coserse o dejarse con un acabado desflecado controlado.
2. Una tela reemplaza el papel de regalo de un solo uso
Un retazo amplio puede envolver regalos de formas difíciles. Un lazo hecho con la misma tela permite que el envoltorio se conserve y vuelva a utilizarse.
3. Varios retazos forman un mantel nuevo
Las piezas con desgaste localizado admiten un nuevo uso si se unen entre sí. Teñir sectores o aprovechar los bordes deshilachados permite integrar marcas de uso al diseño.
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4. El camino de mesa aprovecha el cuerpo del lino
La artista y autora Arounna Khounnoraj señaló a Good Housekeeping que el lino suele tener buena estructura. La tela puede disponerse sobre la mesa en pliegues suaves y combinarse con velas, con las precauciones necesarias para evitar el contacto con la llama.
5. Las tiras de lino se convierten en cintas
Khounnoraj recomendó cortar el tejido siguiendo su trama y retirar algunos hilos de los extremos para obtener un fleco. Las tiras pueden atarse a floreros o ramos.
6. Un mantel viejo puede completar un disfraz infantil
La organizadora profesional Olivia Parks propuso usar un mantel en desuso para hacer una capa de superhéroe para niños. Antes de utilizarla, conviene ajustar el tamaño y evitar piezas que puedan engancharse.
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7. Los saquitos aromáticos requieren recortes pequeños
Dos trozos de tela cosidos pueden rellenarse con hierbas aromáticas y unas gotas de aceite perfumado. Se pueden distribuir en cajones, armarios o entregar como recuerdo a visitantes.
8. Una cubierta elástica ayuda a tapar recipientes
Para cubrir un bol, Khounnoraj sugirió cortar un círculo de tela y coser un elástico en el borde. La propuesta reduce el uso de cubiertas plásticas y sirve para resguardar alimentos.
9. Una vincha se hace con tela y banda elástica
Un rectángulo de lino sujeto a un elástico puede funcionar como accesorio para el cabello. El tejido admite teñido si se busca combinarlo con otras prendas.
10. Los retazos sirven como láminas reutilizables para secadora
La guía de Good Housekeeping incluye rociar fragmentos de tela con suavizante o aceites esenciales diluidos y colocarlos en la secadora junto con la ropa. Después del uso, deben lavarse antes de volver a emplearlos.
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11. Tiras trenzadas forman aros para servilletas
La directora creativa Mariana Leung indicó que los restos de tela pueden trenzarse para crear aros de servilletas. Es una opción para aprovechar fragmentos que no alcanzan para un proyecto de mayor tamaño.
12. Un zurcido puede recuperar una tela perforada
Khounnoraj recordó que una puntada corrida permite reparar agujeros en un paño que todavía se quiere utilizar. El arreglo también puede convertirse en un detalle visible del textil.
13. Bolsa de lino permite guardar pan
Una bolsa confeccionada con una tela respirable puede reemplazar otros contenedores para el pan. Para ese uso, deben emplearse piezas limpias y en buen estado.
14. Los fragmentos encerados pueden ser etiquetas de equipaje
Leung planteó que los recortes pequeños sirven para elaborar identificadores de valijas. Aplicar cera sobre la superficie ayuda a que la etiqueta soporte el traslado.
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15. Las servilletas se transforman en señaladores con forma de corazón
La creadora de manualidades Christine Burrows recomendó hacer señaladores con forma de corazón a partir de servilletas de lino. Según explicó al medio especializado, son piezas rápidas de preparar y pueden enviarse dentro de una tarjeta.
Cuando ninguna de estas alternativas resulta viable, sábanas, mantas y toallas, incluso con roturas o manchas, pueden ser útiles para refugios locales de animales, donde se emplean para acondicionar los caniles.
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