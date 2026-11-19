Sábanas, manteles y fundas en desuso pueden reutilizarse en proyectos domésticos que prolongan la vida útil de los textiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Reutilizar sábanas, fundas, manteles y servilletas que ya no cumplen su función original permite prolongar la vida útil de los textiles domésticos. 15 usos posibles para linos y telas en desuso van desde objetos cotidianos hasta arreglos y accesorios hechos en casa.

El interés tiene una dimensión ambiental: los datos más recientes disponibles de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos indican que cada año más de un millón de toneladas de toallas, sábanas y fundas de almohada terminan en vertederos.

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La revista Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domesticas, reunió propuestas de profesionales del diseño, organización y manualidades para transformar esas piezas sin necesidad de descartarlas.

1. Las servilletas pueden salir de cortinas o manteles

Un mantel o una cortina con sectores en buen estado puede convertirse en un juego de servilletas reutilizables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las partes conservadas de una cortina o mantel sirven para cortar cuadrados o rectángulos y confeccionar servilletas. Los bordes pueden coserse o dejarse con un acabado desflecado controlado.

2. Una tela reemplaza el papel de regalo de un solo uso

Los retazos amplios permiten envolver obsequios sin recurrir a papel de un solo uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un retazo amplio puede envolver regalos de formas difíciles. Un lazo hecho con la misma tela permite que el envoltorio se conserve y vuelva a utilizarse.

3. Varios retazos forman un mantel nuevo

Unir piezas de distintas telas ofrece una alternativa para confeccionar un mantel nuevo.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las piezas con desgaste localizado admiten un nuevo uso si se unen entre sí. Teñir sectores o aprovechar los bordes deshilachados permite integrar marcas de uso al diseño.

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4. El camino de mesa aprovecha el cuerpo del lino

El lino conserva una estructura adecuada para armar caminos de mesa con pliegues y capas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La artista y autora Arounna Khounnoraj señaló a Good Housekeeping que el lino suele tener buena estructura. La tela puede disponerse sobre la mesa en pliegues suaves y combinarse con velas, con las precauciones necesarias para evitar el contacto con la llama.

5. Las tiras de lino se convierten en cintas

Cortar la tela según su trama ayuda a obtener tiras con bordes desflecados para decorar floreros o ramos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Khounnoraj recomendó cortar el tejido siguiendo su trama y retirar algunos hilos de los extremos para obtener un fleco. Las tiras pueden atarse a floreros o ramos.

6. Un mantel viejo puede completar un disfraz infantil

Un mantel fuera de uso puede adaptarse como capa para un disfraz, siempre que tenga un tamaño seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organizadora profesional Olivia Parks propuso usar un mantel en desuso para hacer una capa de superhéroe para niños. Antes de utilizarla, conviene ajustar el tamaño y evitar piezas que puedan engancharse.

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7. Los saquitos aromáticos requieren recortes pequeños

Recortes pequeños cosidos y rellenos con hierbas permiten perfumar cajones y armarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos trozos de tela cosidos pueden rellenarse con hierbas aromáticas y unas gotas de aceite perfumado. Se pueden distribuir en cajones, armarios o entregar como recuerdo a visitantes.

8. Una cubierta elástica ayuda a tapar recipientes

Un círculo de tela con borde elástico puede servir para tapar boles y conservar alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para cubrir un bol, Khounnoraj sugirió cortar un círculo de tela y coser un elástico en el borde. La propuesta reduce el uso de cubiertas plásticas y sirve para resguardar alimentos.

9. Una vincha se hace con tela y banda elástica

Una banda de lino y un elástico forman un accesorio simple para sujetar el cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un rectángulo de lino sujeto a un elástico puede funcionar como accesorio para el cabello. El tejido admite teñido si se busca combinarlo con otras prendas.

10. Los retazos sirven como láminas reutilizables para secadora

Los fragmentos textiles lavables pueden reemplazar las láminas descartables para secadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía de Good Housekeeping incluye rociar fragmentos de tela con suavizante o aceites esenciales diluidos y colocarlos en la secadora junto con la ropa. Después del uso, deben lavarse antes de volver a emplearlos.

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11. Tiras trenzadas forman aros para servilletas

Las tiras trenzadas aprovechan restos de tela que no alcanzan para proyectos más grandes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La directora creativa Mariana Leung indicó que los restos de tela pueden trenzarse para crear aros de servilletas. Es una opción para aprovechar fragmentos que no alcanzan para un proyecto de mayor tamaño.

12. Un zurcido puede recuperar una tela perforada

Una puntada corrida permite reparar agujeros y prolongar el uso de un paño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Khounnoraj recordó que una puntada corrida permite reparar agujeros en un paño que todavía se quiere utilizar. El arreglo también puede convertirse en un detalle visible del textil.

13. Bolsa de lino permite guardar pan

Una bolsa de tela limpia y respirable es una opción para guardar pan en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una bolsa confeccionada con una tela respirable puede reemplazar otros contenedores para el pan. Para ese uso, deben emplearse piezas limpias y en buen estado.

14. Los fragmentos encerados pueden ser etiquetas de equipaje

Los fragmentos encerados pueden utilizarse como identificadores para valijas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leung planteó que los recortes pequeños sirven para elaborar identificadores de valijas. Aplicar cera sobre la superficie ayuda a que la etiqueta soporte el traslado.

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15. Las servilletas se transforman en señaladores con forma de corazón

Las servilletas de lino admiten cortes y costuras para crear señaladores con forma de corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creadora de manualidades Christine Burrows recomendó hacer señaladores con forma de corazón a partir de servilletas de lino. Según explicó al medio especializado, son piezas rápidas de preparar y pueden enviarse dentro de una tarjeta.

Cuando ninguna de estas alternativas resulta viable, sábanas, mantas y toallas, incluso con roturas o manchas, pueden ser útiles para refugios locales de animales, donde se emplean para acondicionar los caniles.