Taylor Swift regresó a los Premios CMA diez años después de su última aparición en la ceremonia REUTERS/Kylie Cooper

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Taylor Swift irrumpió en Nashville como un rayo de sol que detuvo todos los flashes en la alfombra roja del Bridgestone Arena. Este 18 de noviembre, la superestrella estadounidense protagonizó uno de los momentos más esperados de la noche al confirmar su presencia sobre el escenario: cantó en vivo durante la ceremonia para interpretar su exitosa canción original de la banda sonora de Toy Story 5, titulada “I Knew It, I Knew You”.

La aparición de Taylor Swift en Nashville y su actuación en vivo

La expectativa alrededor de la presencia de Taylor Swift en esta alfombra roja mantuvo en vilo a los fanáticos del género country y del pop por igual.

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Lejos de limitarse a desfilar frente a las cámaras o a cumplir un rol protocolar, la artista formó parte de la grilla oficial de actuaciones musicales de la velada: cantó en directo en este escenario por primera vez en trece años.

La cantante prescindió de collar y concentró el brillo en pendientes largos multicolores REUTERS/Kylie Cooper

Su participación combinó el impacto de su faceta cinematográfica —ya que su tema para Toy Story 5 compite además entre los más destacados del año— con el magnetismo escénico que caracteriza sus shows. De esta manera, la noche quedó articulada en torno a dos grandes ejes que dominan la conversación digital: una presentación musical en vivo de alto voltaje y una elección de vestuario de Oscar de la Renta diseñada para quedar en la historia de la moda de alfombra roja.

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Diseño de Oscar de la Renta: arquitectura y volumen en amarillo canario

Para sellar este momento, la cantante de éxitos como “Shake It Off” apostó por una creación de Oscar de la Renta perteneciente a la colección Primavera/Verano 2027. El vestido destacó por una construcción arquitectónica que jugó con el contraste de proporciones entre la parte superior y la falda.

El diseño pertenece a la colección Primavera/Verano 2027 de la firma estadounidense REUTERS/Kylie Cooper

El diseño partió de un corpiño palabra de honor (strapless) de corte limpio y ajuste estructurado que enmarcó el torso y dejó los hombros completamente despejados. A partir de la cintura, la prenda se transformó mediante una falda asimétrica high-low confeccionada en tafeta de seda con cuerpo, donde abundaron los pliegues profundos y los drapeados voluminosos de inspiración globo.

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Mientras el frente se elevó para dejar al descubierto sus piernas y aportar dinamismo al caminar, la parte trasera cayó en una cola amplia que “barrió” la alfombra roja. Un detalle moderno y funcional fueron los bolsillos ocultos integrados en los laterales de la falda, un recurso que le permitió posar con una mano guardada, proyectando una actitud relajada y segura frente a las cámaras.

Taylor Swift completó el conjunto con sandalias de tiras finas en tono oro champán REUTERS/Kylie Cooper

El significado del color y los detalles del estilismo

La elección de un amarillo canario vibrante, casi fluorescente bajo la iluminación de los fotógrafos, rompió con los códigos tradicionales de las galas nocturnas. El tono amarillo generó un contraste visual inmediato. Además, el color funcionó como un guiño estético luminoso y optimista, alejado de las paletas oscuras de etapas anteriores de su carrera.

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Su regreso a Nashville reunió referencias a su pasado country y a sus próximos proyectos musicales REUTERS/Kylie Cooper

Para equilibrar el protagonismo del vestido, el resto del estilismo apostó por la precisión y la ligereza en cada complemento. En los pies llevó unas sandalias de tacón alto en tono oro champán con tiras finas cruzadas sobre el empeine y pulsera al tobillo, que estilizaron la silueta sin competir con el color de la prenda.

En cuanto a las joyas, prescindió de collares para mantener limpio el escote y concentró el brillo en unos pendientes largos colgantes con destellos multicolores que iluminaron el rostro. Todo se completó con un recogido bajo suave y descontracturado acompañado por su característico flequillo desfilado (wispy bangs), junto a un maquillaje clásico de delineado cat-eye negro y labios en rojo anaranjado cálido que armonizaron con el subtono solar del vestido.

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Con esta aparición en los Premios CMA 2026, Taylor Swift demostró que no necesita cantar en vivo para adueñarse de la noche: le basta con una entrada triunfal, un diseño magistral de Oscar de la Renta y el adelanto de su próximo proyecto musical para convertir su regreso a Nashville en el momento más comentado de la temporada.