La cocina concentra utensilios duplicados como tazas y espátulas cuya depuración libera espacio en las alacenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En departamentos pequeños, los artículos acumulados “por si acaso” pueden ocupar más espacio del que justifican.

La regla 20/20 propone un criterio simple para decidir qué dejar ir: si un objeto puede conseguirse de nuevo en menos de 20 minutos y por menos de 20 dólares, su conservación puede no justificarse. El método fue popularizado por The Minimalists y busca reducir la duda que aparece al ordenar.

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La idea no obliga a descartar todo lo barato ni pretende reemplazar el criterio personal. Funciona como un filtro para revisar duplicados, productos vencidos y accesorios guardados durante meses o años sin uso.

Según explicó la organizadora profesional Elsa Elbert a Real Simple, la regla puede servir como atajo para quienes se sienten bloqueados ante objetos de poco valor que rara vez utilizan.

La regla pone un límite concreto al “por si acaso”

La regla 20/20 propone descartar objetos acumulados que puedan conseguirse de nuevo en menos de 20 minutos y por menos de 20 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impulso de guardar objetos suele apoyarse en situaciones hipotéticas: un utensilio extra que tal vez haga falta, un esmalte casi vacío que podría volver a usarse o un cable cuyo destino ya no se recuerda. En espacios reducidos, esa lógica puede traducirse en cajones y estantes cada vez más llenos.

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La regla 20/20 plantea dos preguntas antes de conservar un objeto: ¿podría reemplazarlo en menos de 20 minutos? ¿costaría menos de 20 dólares o una cifra similar en países con otra moneda? Si ambas respuestas son afirmativas, el objeto puede ser candidato a donación, reciclaje o descarte.

Elbert señaló que el método reduce la carga emocional porque elimina parte de la incertidumbre. “Funciona porque reduce la fricción: si algo es barato y fácil de reemplazar, baja la barrera emocional para dejarlo ir”, explicó a Real Simple.

El cajón de “objetos varios” suele ser un buen punto de partida

El cajón de objetos varios sirve como punto inicial para revisar cables, pilas y piezas sueltas sin valor afectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cajones donde se mezclan cables, pilas, clavos, ganchos y pequeños repuestos concentran artículos que suelen permanecer olvidados durante mucho tiempo. Por eso, pueden ser un lugar práctico para probar el método sin empezar por objetos de valor afectivo.

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En esa revisión, es posible encontrar tornillos sueltos, piezas de aparatos que ya no se tienen o recambios de productos que dejaron de utilizarse. Los objetos pequeños pueden ocupar un espacio desproporcionado cuando se acumulan durante años, aun si cada uno parece insignificante por separado.

La organizadora Emily Mass, por su parte, sostuvo que la regla es especialmente útil para artículos cotidianos y categorías con varias unidades. También puede ayudar a identificar cosas cuya función ya no está clara o que llegaron al hogar sin ninguna necesidad concreta.

La cocina, el baño y la sala ofrecen oportunidades para reducir duplicados

El baño reúne cosméticos abiertos y esmaltes secos que requieren la verificación de sus fechas de vencimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cocina, las tazas, espátulas, cucharones y otros utensilios repetidos suelen ser una de las categorías más fáciles de revisar. Si hay varias piezas que cumplen la misma función, conservar solo las que se usan con regularidad puede liberar espacio en cajones y alacenas.

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El baño permite detectar productos de belleza vencidos, esmaltes secos, brillos labiales casi terminados y cosméticos abiertos hace demasiado tiempo. En estos casos, además de la regla 20/20, conviene comprobar las fechas de vencimiento y las recomendaciones de uso una vez abiertos.

En la sala, los libros ya leídos pueden circular entre familiares, amistades o bibliotecas, según el estado de cada ejemplar. Regalar o donar títulos que ya no se consultan permite hacer lugar para nuevas lecturas sin aumentar el volumen de objetos almacenados.

El precio no siempre refleja la utilidad o el valor personal

Las especialistas advirtieron que la norma no aplica a objetos con valor sentimental ni a herramientas de uso esporádico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regla tiene límites. Un objeto económico puede ser difícil de conseguir, necesario para una ocasión puntual o útil a largo plazo. Elbert advirtió que aplicarla de manera automática puede favorecer compras repetidas y generar más residuos.

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Herramientas, materiales de oficina y elementos para actividades recreativas son algunos ejemplos. Aunque se usen de forma esporádica, pueden conservar una utilidad prolongada y evitar nuevas adquisiciones. Antes de descartarlos, conviene evaluar la frecuencia de uso, su durabilidad y la posibilidad real de reemplazarlos.

Mass también recomendó reservar una consideración especial para las pertenencias sentimentales. Un artículo puede costar menos de 20 dólares y, aun así, no ser reemplazable si está asociado con una persona, un recuerdo o una fecha importante.

Donar, reciclar y comprar con menos impulso evita el desperdicio

Los artículos en buen estado pueden donarse, regalarse o reciclarse para evitar compras reiteradas y residuos innecesarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de dejar ir un objeto no implica que deba terminar en la basura. Los artículos en buen estado pueden donarse, regalarse, venderse o llevarse a puntos de reciclaje, según la categoría. Los cosméticos vencidos, las pilas y los aparatos electrónicos requieren formas de descarte específicas.

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La regla 20/20 puede usarse también antes de comprar. Revisar si un nuevo artículo duplica una función ya cubierta ayuda a prevenir que el desorden vuelva a acumularse. Mantener una cantidad razonable de cada objeto y asignarle un lugar definido facilita las revisiones posteriores.

El criterio central es distinguir entre una necesidad concreta y la posibilidad remota de que un objeto vuelva a hacer falta.