La fruta precortada debe conservarse refrigerada y en envases íntegros para reducir riesgos de deterioro y contaminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La fruta ya cortada agiliza la compra, pero pierde su barrera natural de protección. Antes de llevarla, conviene revisar el envase, aspecto y temperatura de conservación.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que las frutas y verduras cortadas o envasadas deben adquirirse refrigeradas o rodeadas de hielo y mantenerse a 4°C (40°F) o menos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala, a su vez, que el frío retrasa el crecimiento bacteriano, aunque no lo detiene por completo.

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Según explicó la nutricionista dietista Amy Davis a EatingWell, sitio especializado en alimentación, la falta de la cáscara o corteza natural vuelve especialmente importante la integridad del envase. Ehsani reunió recomendaciones de profesionales.

1. Un envase roto, con pérdidas o abultado

Grietas, pérdidas, sellos abiertos o abultamientos son señales para descartar un recipiente de fruta lista para consumir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer control debe ser el recipiente. Un sello abierto, una tapa floja, grietas, filtraciones o un envase abultado son motivos para elegir otra opción.

Davis indicó que estos daños pueden exponer la fruta a contaminantes o a temperaturas inadecuadas. El abultamiento, además, puede relacionarse con la producción de gas por actividad microbiana. La FDA aconseja elegir productos sin daños visibles y refrigerar toda fruta que se compre precortada o envasada.

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Al revisar la etiqueta, la dietista Grace Derocha sugirió considerar la fecha de consumo o vencimiento cuando esté disponible. La fecha no garantiza la seguridad, pero ayuda a priorizar recipientes con mayor margen de conservación.

2. Mucho líquido en el fondo puede indicar deterioro

Una acumulación inusual de jugo en el fondo puede indicar que los trozos comenzaron a degradarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los recipientes refrigerados de fruta fresca cortada, una pequeña cantidad de jugo puede ser normal. Sin embargo, si los trozos están sumergidos en líquido, es preferible no comprarlos. El corte rompe la superficie protectora y libera humedad y nutrientes; en esas condiciones, los microorganismos que estén presentes pueden sobrevivir o multiplicarse con mayor facilidad.

La FDA explica que los fluidos celulares liberados tras cortar, pelar o trocear frutas y verduras pueden aportar un medio nutritivo para patógenos. La OMS también advierte que dañar la piel, cáscara o corteza de estos alimentos aumenta el potencial de crecimiento o supervivencia de contaminantes.

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Yasi Ansari, nutricionista dietista y especialista certificada en dietética deportiva, señaló que la acumulación inusual de líquido puede acompañar la pérdida de frescura. Por eso, además de mirar el fondo del recipiente, conviene evaluar el conjunto: jugo abundante, pulpa deshecha y otros cambios de apariencia justifican descartar la compra.

3. Moho, textura viscosa o piezas desarmadas

Moho, zonas oscuras, pulpa viscosa o piezas desarmadas son indicios de que el producto no está en condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fruta cortada debe conservar su color característico y sus piezas tienen que mantener la forma. Una textura viscosa, blanda o acuosa, zonas muy oscuras, bordes translúcidos, moho o una apariencia de descomposición son señales de alerta. La FDA indica que se descarte el producto que parezca podrido.

Cierto oscurecimiento puede ocurrir cuando la superficie cortada entra en contacto con el oxígeno, como observó Derocha. Aun así, la presencia de moho en fruta blanda y cortada no se resuelve retirando solo los trozos afectados: la recomendación recogida por EatingWell es desechar el recipiente completo.

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La OMS recuerda que algunos microorganismos pueden permanecer durante períodos prolongados sobre frutas y verduras y que estos alimentos suelen consumirse crudos. Por eso, el aspecto no ofrece una garantía absoluta de inocuidad, pero sí permite reconocer un producto que ya no se encuentra en buenas condiciones.

4. Una góndola sin frío interrumpe la cadena de conservación

La fruta ya cortada debe exhibirse y almacenarse a 4°C o menos para limitar el crecimiento de microorganismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fruta precortada debe estar en un exhibidor refrigerado. Si está a temperatura ambiente, corresponde elegir otro producto. La FDA fija como referencia 4°C (40°F) o menos y pide refrigerar los productos adquiridos ya cortados.

Para reducir el tiempo fuera de frío, la compra de fruta precortada puede dejarse para el final del recorrido y trasladarse directamente al hogar. Al llegar, estas son las medidas recomendadas:

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Guardarla de inmediato en la heladera.

Comprar una cantidad que pueda consumirse en pocos días.

No dejarla a temperatura ambiente por más de dos horas; si el ambiente supera los 32°C (90°F), el límite baja a una hora.

Mantenerla alejada de carnes, aves y pescados crudos.

La alternativa es comprar fruta entera, lavarla bajo agua corriente y cortarla con manos, cuchillo y tabla limpios. La FDA aclara que el lavado puede reducir bacterias presentes, pero no eliminarlas por completo; también desaconseja usar jabón o detergentes sobre frutas y verduras. Si el envase, olor o apariencia generan dudas, la opción más segura es no consumir el producto.