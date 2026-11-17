Crujientes por fuera y cremosas por dentro, estas empanadas combinan la intensidad del roquefort con el toque fresco y aromático del apio. El resultado es un relleno de sabor marcado, equilibrado por la textura tierna de los vegetales y la masa dorada al horno.
Son un clásico de la cocina argentina, con versiones que varían según la región, el relleno y el tipo de masa. Esta receta propone una alternativa al repertorio tradicional: incorpora queso azul y apio para sumar matices intensos y frescos en cada bocado.
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Son una opción rápida para una picada, una cena liviana o una reunión informal. La combinación del lácteo con vegetales aparece en distintos recetarios, siempre con cocción al horno y un relleno sencillo.
Receta de empanadas de roquefort y apio
Se trata de empanadas al horno rellenas con una mezcla cremosa de roquefort, apio, cebolla y queso crema. El apio aporta frescura y textura, mientras que el queso crema suaviza el sabor intenso del roquefort.
El resultado es un relleno untuoso, con un equilibrio entre el carácter salado del queso azul y las notas frescas del apio. Al salir del horno, la masa queda dorada y crujiente, en contraste con el interior cremoso.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 40 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 20 minutos.
Ingredientes
- 12 tapas de empanadas para horno.
- 200 g de queso roquefort, desmenuzado.
- 150 g de apio, picado muy fino.
- 100 g de cebolla, picada.
- 100 g de queso crema.
- 20 g de manteca.
- 1 huevo, para pintar.
- 1 pizca de nuez moscada.
- 1 pizca de pimienta negra.
- 1 cucharadita de aceite.
- Sal, solo si fuera necesario.
Cómo hacer empanadas de roquefort y apio, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 ℃.
- Calentar la manteca y el aceite en una sartén. Incorporar la cebolla y el apio. Cocinar durante 5 minutos, hasta que los vegetales estén tiernos.
- Retirar del fuego y dejar entibiar la preparación. El relleno debe enfriarse antes de armar las empanadas, para evitar que las tapas se ablanden.
- En un bol, mezclar el apio y la cebolla con el roquefort, el queso crema, la nuez moscada y la pimienta. Probar antes de agregar sal, porque el roquefort ya es bastante salado.
- Colocar 1 cucharada colmada de relleno en el centro de cada tapa.
- Humedecer apenas los bordes con agua, cerrar las empanadas y hacer un repulgue. No sobrecargar las tapas, porque el queso puede desbordar durante la cocción.
- Disponer las empanadas en una placa apenas enmantecada o cubierta con papel manteca.
- Pintar con el huevo batido. Dejar separación entre las empanadas, así el calor circula mejor y la masa se dora de manera pareja.
- Hornear durante 18 a 20 minutos, hasta que estén doradas. Servir calientes o tibias.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 12 empanadas, equivalentes a 4 porciones de 3 unidades.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Estimación para 3 empanadas por porción:
- Calorías: 590 kcal.
- Grasas: 34 g.
- Carbohidratos: 48 g.
- Proteínas: 22 g.
Los datos son estimados y cada valor nutricional dependerá de los ingredientes y del tamaño de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las empanadas cocidas se pueden conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.
Para recalentarlas, llevarlas al horno a 180 ℃ durante 8 a 10 minutos. Evitar el microondas si se busca conservar la masa crocante.
También se pueden guardar en el freezer durante 2 meses. Lo ideal es congelarlas crudas sobre una placa, separadas entre sí, durante 1 hora. Después, pasarlas a una bolsa o recipiente hermético. Se cocinan directamente congeladas, con unos minutos extra de horno.
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