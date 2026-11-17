Paola Suárez compartió sus sensaciones sobre el inicio de la preparación del equipo argentino en Tokio (Crédito: Prensa AAT)

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La Selección Argentina Femenina de Tenis YPF comenzó su preparación en Tokio para afrontar los Play-offs de la Billie Jean King Cup, instancia en la que enfrentará a Japón el 21 y 22 de noviembre. El equipo, conducido por Paola Suárez e integrado por Justina González Daniele, Florencia Urrutia, Luciana Moyano y Sol Larraya Guidi, realizó sus primeros entrenamientos en el Ariake Coliseum.

Luego de la primera jornada de trabajo, la capitana argentina compartió sus sensaciones sobre el inicio de la preparación y el balance que le dejó el primer contacto con la cancha rápida bajo techo: “Las chicas y todos veníamos de un viaje largo. Fue un día más que nada de adaptación al cambio de horario y también un poquito a la superficie. Las chicas se estuvieron sintiendo cómodas. Creo que el primer día ha sido positivo”.

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De cara a los próximos entrenamientos, Suárez explicó cómo buscará establecer una dinámica de trabajo con las cuatro convocadas y destacó las características de las tenistas: “Mañana le vamos a poner un poquito más de intensidad a los entrenamientos. También voy a hablar con cada una de las chicas para ver cómo les gustaría que las dirija en la cancha, cómo ponernos de acuerdo, qué cosas les gustan y qué cosas no”.

Y añadió: “En cuanto a lo tenístico, ya las conocía de Buenos Aires. La verdad es que me gustan todas, son cuatro jugadoras completas y, a medida que vayan pasando los días, vamos a ir ajustando algunos detalles”.

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La extenista analizó las características de la cancha y el escenario en el que se disputará la eliminatoria: “La superficie, la verdad que está bien. No es una superficie muy rápida, que yo pensé que quizás nos iban a poner un poquito más rápido de lo habitual, pero no. Es una superficie que te deja jugar. El estadio es muy lindo y es muy grande. Las chicas también, cuando entraron, obviamente se sintieron impactadas por lo lindo del estadio. Pero bueno, a medida que vayamos jugando y entrenando todos los días en él, yo creo que se van a habituar muy fácilmente”.

El Ariake Coliseum de Tokio será el escenario de la serie entre Argentina y Japón por los Play-offs (Crédito: Prensa AAT)

La visita a Tokio también le permitió a Suárez revivir viejos tiempos: “Hoy me acabo de reencontrar con Ai Sugiyama, que es una compañera mía del circuito y con quien estuve compartiendo el circuito como 10 o 15 años. Fue una alegría enorme. Sabía que era la capitana de Japón, ella sabía que iba a ser yo la capitana de Argentina y, bueno, me hizo muchísima ilusión encontrarme. Estuvimos hablando y la verdad que súper contenta”.

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El encuentro también despertó recuerdos de la última serie entre ambos países, disputada en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. En aquella oportunidad, Suárez se enfrentó a Sugiyama en el tercer punto individual, un partido que terminó con el retiro de la japonesa por calambres. Finalmente, el conjunto nacional se impuso por 4-1 y consiguió la clasificación a los cuartos de final del Grupo Mundial.

“Cuando me enteré de que jugábamos contra Japón, me acordé de que la última eliminatoria que habíamos disputado había sido en Argentina, en el Buenos Aires Lawn Tennis. Uno de los partidos individuales fue contra Sugi, que se terminó acalambrando en el tercer set y tuvo que retirarse 7-6, porque se jugaban sets largos en ese momento. Me quedó un mal sabor, me acuerdo, porque éramos muy amigas. Hoy acabamos de recordar las dos ese momento”, comentó la capitana.

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Argentina continuará con los entrenamientos en Tokio durante los próximos días, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al compromiso frente al conjunto japonés. La serie del 21 y 22 de noviembre pondrá en juego un lugar en el Grupo Mundial I de la competencia.