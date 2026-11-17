La Cámara de los Comunes, en Londres, el 24 de julio de 2024. Archivo. (Reuters)

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Las polémicas reformas de inmigración del Partido Laborista han sido aprobadas en la Cámara de los Comunes, evitando una rebelión importante en las filas del propio partido, lo que supone un alivio para el primer ministro Andy Burnham.

El proyecto de ley sobre inmigración y asilo fue aprobado el martes por 290 votos a favor frente a 94 en contra. Ahora pasará a la Cámara de los Lores, la segunda cámara legislativa del Reino Unido, para su posterior examen.

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La legislación amenazaba con convertirse en un dolor de cabeza para Burnham y su ministra del Interior, Shabana Mahmood, ya que varios diputados laboristas expresaron su preocupación por unas disposiciones que dificultan que los inmigrantes que ya se encuentran en el país puedan obtener el estatus de residente permanente. Las reformas ampliarían de cinco a diez años el periodo mínimo de residencia necesario para obtener dicho estatus; un plazo que, no obstante, se reduciría para los trabajadores con salarios altos y se ampliaría para los refugiados.

El primer ministro británico, Andy Burnham. (Reuters)

Tras recibir una carta de más de 100 diputados que amenazaban con votar en contra del proyecto —en el contexto del nuevo mandato de Burnham, de tendencia más izquierdista—, Mahmood accedió a introducir una excepción para los inmigrantes que llegaron al Reino Unido para desempeñar empleos mal remunerados en el sector de la atención social, al cuidado de personas mayores y vulnerables.

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A principios de este mes, la ministra del Interior reconoció que este colectivo podría mantener el plazo de cinco años para obtener la residencia, siempre que hubieran llegado antes de mayo de 2025 —momento en que ella presentó sus propuestas por primera vez— y que sus ingresos en los 12 meses previos a la solicitud fueran de al menos 25.000 libras esterlinas (33.000 dólares). Según el plan original, se habrían enfrentado a una ampliación del plazo hasta los 15 años.

Sin embargo, otros trabajadores cualificados que perciben menos de 50.270 libras esterlinas (66.000 dólares)—incluidos cocineros e ingenieros— siguen enfrentándose a plazos más largos para obtener la residencia. Algunos diputados mantienen su inquietud ante los planes del Gobierno de aplicar cambios con carácter retroactivo, lo que podría añadir años al periodo de espera para personas a las que, tal vez, solo les faltaban unas semanas para poder obtener el estatus de residente permanente.

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El Ministerio del Interior calcula que cerca de 500.000 personas deberán aguardar más tiempo para tramitar la residencia definitiva. (REUTERS/Hannah McKay)

Una enmienda presentada por el diputado laborista Neil Duncan-Jordan, que habría impedido al Gobierno modificar las normas de inmigración para quienes ya residen en el Reino Unido con un visado para trabajadores cualificados, obtuvo 44 votos.

En una intervención previa a la votación, en nombre del gobierno, la ministra de Seguridad Fronteriza y Asilo, Anna Turley, declaró: “Discrepo profundamente con el término “retroactividad” cuando se utiliza para describir la forma en que las reformas se aplican a los migrantes que ya se encuentran en el país.

“La obtención de la residencia permanente siempre se ha determinado en el momento de presentar la solicitud, no en el momento de la entrada”, afirmó. Añadió que las personas no deberían “considerar que tienen derecho” a acceder a instituciones como las escuelas o el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido al llegar al país.

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Mahmood ha mostrado un firme interés en modificar las normas de inmigración, tras la llegada de cientos de miles de personas al Reino Unido para trabajar después del Brexit y la consiguiente flexibilización de los requisitos para obtener visados ​​de trabajo. Obtener la residencia permanente permitiría a los trabajadores —cuyos visados ​​estaban vinculados a un empleo específico— trabajar en cualquier otro sector y acceder a una gama más amplia de prestaciones sociales.

Al Ministerio del Interior le preocupaba que esto pudiera incrementar aún más el ya desorbitado gasto en bienestar social del Reino Unido. Según las propuestas del gobierno, cerca de 500.000 personas tendrán ahora que esperar más tiempo del previsto inicialmente para poder solicitar la residencia permanente.

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