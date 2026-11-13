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Cómo limpiar la bombilla del mate paso a paso para que no queden restos de yerba

Tres rutinas simples bastan para mantener el filtro en condiciones y evitar sedimentos acumulados

Dibujo de una bombilla con rostro en una olla con agua hirviendo, junto a una caja de bicarbonato, un mate, un paño y un cepillo sobre una mesa.
El enjuague de la bombilla tras cada uso retira las partículas de yerba acumuladas en el filtro y en el tubo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La limpieza de la bombilla del mate tiene una función concreta: retirar los restos de yerba que quedan en el filtro y en el interior del tubo después de cada uso. La utilidad de esta rutina no depende de una novedad de agenda, sino de una consulta práctica y sostenida entre quienes preparan la infusión con utensilios reutilizables.

El procedimiento requiere distinguir entre el mantenimiento diario y una limpieza más profunda. El primero apunta a eliminar los residuos visibles y dejar secar el utensilio; el segundo se ocupa de los sedimentos que pueden permanecer en el filtro. El Instituto Nacional de la Yerba Mate, organismo argentino dedicado a la promoción y regulación de la actividad yerbatera, recomienda lavar la bombilla después de cada uso y realizar una limpieza profunda mensual.

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La bombilla no es un accesorio uniforme. Su forma, el tipo de filtro y la posibilidad de desmontar sus partes condicionan el acceso a las áreas donde se alojan partículas de yerba. Por eso, la elección del modelo y el secado completo forman parte del cuidado del utensilio, además del lavado posterior a cada preparación.

Retirar los restos de yerba y enjuagar la bombilla después de usarla

Mano que sostiene un cepillo fino dentro de una bombilla cortada con restos de yerba, sobre una mesa con un mate y una pava.
Un cepillo fino remueve los residuos retenidos en los conductos estrechos y perforaciones del acero inoxidable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en quitar los residuos visibles de yerba y enjuagar la bombilla con agua potable. El Instituto Nacional de la Yerba Mate indica que, si permanecen partículas en el filtro o en el tubo, conviene utilizar un cepillo de cerdas finas diseñado para llegar a esas zonas. La recomendación no presupone que todas las bombillas acumulen la misma cantidad de residuos: depende de la molienda de la yerba, del diseño del filtro y de la frecuencia de uso.

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La importancia del filtro se vincula con su función durante la preparación: impedir el paso de las hojas hacia la boca mientras el agua atraviesa la yerba. Esa característica explica por qué las perforaciones y los resortes requieren una revisión visual antes de guardar la pieza.

No todas las bombillas permiten el mismo nivel de limpieza. El Instituto Nacional de la Yerba Mate recomienda los modelos de acero inoxidable con resorte o filtro desmontable, porque sus componentes facilitan el acceso a los lugares donde se concentran los restos. En cambio, los adornos, tallados, apliques, curvas cerradas y conductos muy estrechos pueden dificultar el paso del cepillo.

El secado evita guardar el utensilio con humedad residual

Después del enjuague, la bombilla debe secarse por completo antes de almacenarse. El Instituto Nacional de la Yerba Mate aconseja dejarla sobre una superficie o un paño limpio hasta que se seque. Este paso evita que el tubo y el filtro queden guardados con agua retenida y con residuos que no se hayan desprendido durante el lavado.

La recomendación coincide con un criterio general para utensilios reutilizables. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como FDA, indica que los utensilios y las superficies de contacto con alimentos deben lavarse con agua caliente y jabón después de su uso. La guía no establece un protocolo específico para bombillas de mate, pero respalda la necesidad de incorporar el lavado a la rutina de cuidado de los elementos reutilizables.

La limpieza de la bombilla no debe confundirse con el cuidado del recipiente o del termo. Cada componente tiene materiales, superficies y formas distintas. En el caso del tubo metálico, el punto central es comprobar que el filtro no conserve restos sólidos y que no quede agua en el interior antes de guardarlo.

Una mano sostiene una bombilla metálica bajo el chorro de agua de un grifo dentro de un fregadero con restos de hojas verdes.
El diseño de la bombilla, sea de resorte, filtro fijo o desmontable, determina la facilidad de acceso a las zonas donde se acumula suciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza mensual alcanza los sedimentos que no salen con el enjuague

El Instituto Nacional de la Yerba Mate propone una limpieza profunda mensual para tratar los restos que pueden permanecer en las áreas internas. Su método consiste en sumergir la bombilla en agua hirviendo con dos cucharadas de bicarbonato de sodio durante aproximadamente 20 a 25 minutos. La variación de tiempo aparece en distintas recomendaciones del organismo, por lo que la pauta central es mantener la pieza sumergida durante ese proceso.

Una vez que la bombilla se enfría, el organismo sugiere pasar nuevamente un cepillo por el filtro, retirar los sedimentos que aún puedan quedar, enjuagar con agua potable y dejar secar. Si se limpian varias piezas a la vez, todas deben quedar cubiertas por el agua para que el procedimiento alcance la totalidad de sus superficies.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos recomienda, como pauta general, lavar los utensilios con agua caliente y jabón después de utilizarlos y permitir que se sequen al aire o con materiales limpios. Al igual que la guía de la FDA, esa recomendación no sustituye las indicaciones específicas para bombillas del Instituto Nacional de la Yerba Mate, pero aporta un criterio de higiene aplicable al manejo de utensilios reutilizables.

La secuencia de cuidado puede resumirse en cuatro acciones: retirar la yerba visible, enjuagar, cepillar cuando queden partículas y secar por completo. La limpieza profunda mensual complementa esa rutina en los sectores donde el agua de enjuague no alcanza a desprender todos los sedimentos.

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