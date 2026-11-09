La historia del mate que llegó a manos del papa León XIV: un regalo de jóvenes argentinos y uruguayos

El papa León XIV destacó al mate como una ocasión cotidiana de conversación y cercanía entre las personas

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Gregorio Pereira y Mateo Quintero lograron hacerle llegar un mate al papa León XIV durante su viaje hacia Sudamérica. El proyecto, que impulsaron junto al sacerdote mexicano Josué Hernández, reunió elementos confeccionados en Argentina y Uruguay y estuvo acompañado por una carta dirigida al pontífice en nombre de la juventud de ambos países.

En una entrevista con Infobae al Regreso, los protagonistas explicaron cómo surgió la iniciativa, qué contactos permitieron concretar la entrega y cuál fue el mensaje que quisieron transmitirle al Papa. Según relató Quintero, el presente llegó a manos de León XIV poco antes del aterrizaje y tuvo una recepción favorable.

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La propuesta estuvo vinculada con una reflexión del propio pontífice sobre el valor cultural del mate. En uno de sus discursos, León XIV destacó los “gestos cotidianos tan sencillos como el mate compartido, que convierte una pausa en ocasión de conversación y cercanía”, en referencia a las tradiciones que forman parte de la identidad de los pueblos.

El equipo entregado al Papa fue confeccionado con productos de ambos países. El mate se fabricó en Argentina, en El Bagual, un emprendimiento de un grupo de amigos; la bombilla y el posamate fueron elaborados en Uruguay, mientras que el termo también fue grabado en territorio argentino.

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El equipo entregado combinó piezas fabricadas en Argentina con una bombilla y un posamate elaborados en Uruguay (Infobae en Vivo)

“La idea era que el mate sea un regalo, justamente en nombre de todos los jóvenes del Uruguay y de la Argentina”, explicó Quintero.

La propuesta surgió de una conversación entre Pereira, Quintero y el padre Hernández, un sacerdote mexicano radicado en Uruguay. Los tres coincidieron en la posibilidad de acercarle al pontífice un objeto representativo de la cultura rioplatense. “Che, estaría bueno, ¿por qué no le regalamos un mate? Soñemos en grande. Vamos a regalar un mate al Papa”, recordó Quintero.

Una vez confeccionado el equipo, el principal desafío fue encontrar una vía para entregárselo directamente a León XIV. “La idea estaba buenísima, pero llegar al Papa era muy difícil”, reconoció Pereira.

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La oportunidad apareció a través de un contacto del sacerdote Hernández con Valentina Alazraki, periodista especializada en información del Vaticano. Después de conocer la iniciativa, la comunicadora se comprometió a colaborar para que el obsequio llegara a destino. “Hagámoslo, hagámoslo, vamos a buscar la vuelta, lo vamos a hacer”, fue la respuesta que, según recordó Quintero, permitió avanzar con la entrega.

Los jóvenes le hicieron llegar el mate, el termo, la bombilla y una carta dirigida al pontífice. Alazraki integraba la comitiva que acompañaba a León XIV durante su viaje hacia Sudamérica y fue quien facilitó el contacto para concretar la entrega.

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El mensaje dirigido al Papa presentó a la infusión tradicional como un símbolo de amistad entre diversas culturas (Adrián Escandar)

“Cuando lo recibe le encantó”, afirmó Quintero al describir la reacción del Papa. Durante la entrevista, los impulsores también mencionaron la existencia de fotografías y videos que documentaron el momento.

La carta que acompañó el mate

El obsequio incluyó una carta dirigida a León XIV en representación de jóvenes argentinos y uruguayos. El texto buscó transmitir un mensaje de cercanía y expresar el acompañamiento de una generación integrada por personas de distintas procedencias, culturas y creencias.

Quintero explicó que los organizadores evitaron incluir sus nombres para que el protagonismo estuviera puesto en el mensaje colectivo. “Nunca nos menciona a nosotros, que lo hicimos nosotros, simplemente fuimos un instrumento y un intermedio para hacerlo llegar”, señaló.

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Uno de los pasajes centrales del escrito expresa: “Aquí en estas tierras lejanas, donde somos muchos, de diferentes culturas, lugares, creencias, edades, queremos decirle al Santo Padre que cuenta con nosotros”.

La entrega coincidió con la gira de León XIV por Uruguay, donde encabezó una actividad multitudinaria en Paysandú (Gustavo Gavotti)

La carta también recuperó el significado del mate como símbolo de amistad y unión. “Estamos lejos, pero estamos cerca. Y a través de este mate, símbolo de cercanía, de amistad y de unión, quisimos que se lo entregue y que llegue con esta carta y con las manos agarrando el mate antes de tocar suelo sudamericano”, leyó el joven uruguayo.

La entrega se produjo durante la visita de León XIV a Uruguay. El pontífice inició su segunda jornada en el país con una actividad en Paysandú, donde se esperaba la presencia de unas 30.000 personas, entre ellas miles de argentinos y brasileños.

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Durante su discurso, el Papa también hizo referencia a expresiones culturales como la música, las tradiciones del interior y el teatro, a las que vinculó con una memoria colectiva transmitida entre generaciones. La mención del mate puso de relieve su lugar como práctica cotidiana de encuentro y conversación, una tradición que los impulsores eligieron para representar el vínculo entre Argentina y Uruguay.

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