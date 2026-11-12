Receta de pollo al vapor con puré de batata, rápida y fácil

El pollo al vapor con puré de batata es una opción práctica para resolver el almuerzo o la cena sin ensuciar demasiados utensilios. La carne queda tierna y suave, mientras la batata aporta un acompañamiento cremoso y levemente dulce.
Es una combinación ideal para los días en que se busca una comida casera, liviana y lista en poco tiempo. Además, permite sumar hierbas, limón o una ensalada fresca sin complicar la preparación.
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Receta de pollo al vapor con puré de batata
Se trata de pechuga de pollo cocida al vapor, condimentada con limón y hierbas, acompañada por un puré suave de batata, manteca y leche.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 20 minutos.
Ingredientes
- 600 gr de pechuga de pollo sin piel ni hueso.
- 800 gr de batata.
- 100 ml de leche caliente.
- 20 gr de manteca.
- 1 limón.
- 1 diente de ajo.
- 1 cucharadita de orégano.
- 1 cucharadita de perejil picado.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- Sal, cantidad necesaria.
- Pimienta, cantidad necesaria.
- Agua, cantidad necesaria.
Cómo hacer pollo al vapor con puré de batata, paso a paso
- Pelar las batatas, cortarlas en cubos parejos y colocarlas en una olla con agua. Cocinar durante 15 a 20 minutos, hasta que estén tiernas.
- Mientras tanto, limpiar las pechugas y cortarlas en filetes de aproximadamente 2 cm de espesor. Condimentar con sal, pimienta, orégano, perejil, ajo picado y jugo de ½ limón.
- Colocar agua en la base de una vaporera u olla con rejilla. Cuando el agua comience a hervir, disponer el pollo en la parte superior.
- Tapar y cocinar durante 12 a 15 minutos, según el grosor de los filetes. El pollo debe quedar completamente blanco en el centro y alcanzar una cocción pareja.
- Escurrir las batatas y pisarlas mientras todavía están calientes. Agregar la manteca y mezclar hasta integrarla.
- Incorporar de a poco la leche caliente hasta obtener un puré cremoso. Condimentar con sal, pimienta y unas gotas de jugo de limón.
- Servir el pollo junto con el puré de batata. Terminar con un hilo de aceite de oliva y perejil fresco.
- No sobrecargar la vaporera: dejar espacio entre los filetes para que el vapor circule y la cocción sea uniforme.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 430 kcal.
- Grasas: 13 gr.
- Carbohidratos: 46 gr.
- Proteínas: 34 gr.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pollo y el puré se pueden guardar por separado en recipientes herméticos dentro de la heladera durante un máximo de 3 días.
Para congelar, colocar el pollo en un recipiente apto para freezer y conservarlo durante hasta 2 meses. El puré también puede congelarse, aunque puede perder algo de cremosidad al descongelarse.
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Para recalentar, utilizar la hornalla, el microondas o una vaporera. Agregar 1 cucharada de leche al puré si se encuentra demasiado firme.
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