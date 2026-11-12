Receta de pollo al vapor con puré de batata, rápida y fácil

El pollo al vapor con puré de batata funciona como una alternativa para el almuerzo o la cena (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pollo al vapor con puré de batata es una opción práctica para resolver el almuerzo o la cena sin ensuciar demasiados utensilios. La carne queda tierna y suave, mientras la batata aporta un acompañamiento cremoso y levemente dulce.

Es una combinación ideal para los días en que se busca una comida casera, liviana y lista en poco tiempo. Además, permite sumar hierbas, limón o una ensalada fresca sin complicar la preparación.

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Receta de pollo al vapor con puré de batata

Se trata de pechuga de pollo cocida al vapor, condimentada con limón y hierbas, acompañada por un puré suave de batata, manteca y leche.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

600 gr de pechuga de pollo sin piel ni hueso.

800 gr de batata.

100 ml de leche caliente.

20 gr de manteca.

1 limón.

1 diente de ajo.

1 cucharadita de orégano.

1 cucharadita de perejil picado.

1 cucharada de aceite de oliva.

Sal, cantidad necesaria.

Pimienta, cantidad necesaria.

Agua, cantidad necesaria.

La lista de ingredientes incluye pechuga de pollo, batata y leche caliente, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pollo al vapor con puré de batata, paso a paso

Pelar las batatas, cortarlas en cubos parejos y colocarlas en una olla con agua. Cocinar durante 15 a 20 minutos, hasta que estén tiernas. Mientras tanto, limpiar las pechugas y cortarlas en filetes de aproximadamente 2 cm de espesor. Condimentar con sal, pimienta, orégano, perejil, ajo picado y jugo de ½ limón. Colocar agua en la base de una vaporera u olla con rejilla. Cuando el agua comience a hervir, disponer el pollo en la parte superior. Tapar y cocinar durante 12 a 15 minutos, según el grosor de los filetes. El pollo debe quedar completamente blanco en el centro y alcanzar una cocción pareja. Escurrir las batatas y pisarlas mientras todavía están calientes. Agregar la manteca y mezclar hasta integrarla. Incorporar de a poco la leche caliente hasta obtener un puré cremoso. Condimentar con sal, pimienta y unas gotas de jugo de limón. Servir el pollo junto con el puré de batata. Terminar con un hilo de aceite de oliva y perejil fresco. No sobrecargar la vaporera: dejar espacio entre los filetes para que el vapor circule y la cocción sea uniforme.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 430 kcal.

Grasas: 13 gr.

Carbohidratos: 46 gr.

Proteínas: 34 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo y el puré se pueden guardar por separado en recipientes herméticos dentro de la heladera durante un máximo de 3 días.

Para congelar, colocar el pollo en un recipiente apto para freezer y conservarlo durante hasta 2 meses. El puré también puede congelarse, aunque puede perder algo de cremosidad al descongelarse.

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Para recalentar, utilizar la hornalla, el microondas o una vaporera. Agregar 1 cucharada de leche al puré si se encuentra demasiado firme.