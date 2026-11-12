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6 costumbres domésticas del pasado que resuelven los rincones más difíciles de la casa

Guías de mantenimiento cotidiano proponen recuperar tareas simples para retirar grasa en muros, suciedad en adornos y malos olores en tapizados sin recurrir a fórmulas agresivas

Ilustración de unas manos que usan una plancha de vapor sobre una prenda blanca en una tabla de planchar junto a una ventana.
Pequeñas rutinas manuales permiten atender sectores y objetos que suelen quedar fuera de la limpieza semanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Recuperar algunas rutinas domésticas de otras generaciones puede ayudar a ordenar el mantenimiento semanal. Seis tareas sencillas proponen atender superficies y objetos que suelen quedar fuera de la limpieza cotidiana, con procedimientos manuales y de bajo costo.

La publicación de Good Housekeeping, sitio especializado en limpieza, reunió recomendaciones de tres profesionales de la limpieza para revisar hábitos que perdieron presencia en los hogares.

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Las sugerencias no sustituyen las indicaciones de cuidado de cada material: antes de aplicar agua, calor o cualquier solución, conviene comprobar si la tela, pintura u objeto admite ese tratamiento.

1. El sofá requiere una limpieza más allá de la superficie

Brazo de una persona que sostiene la manguera de una aspiradora sobre un sofá azul, junto a una mesa de madera y un sillón.
Retirar los almohadones y aspirar los rincones ayuda a eliminar la suciedad acumulada en el tapizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sofás, sillones y divanes pueden acumular polvo, suciedad, monedas, juguetes y restos de comida en zonas que no quedan a la vista. Logan Taylor, profesional de la limpieza citado por el medio, recomendó hacer una puesta a punto del sofá para renovar el ambiente y atender esos puntos.

La tarea puede organizarse en una secuencia breve:

  • Retirar almohadones y cojines
  • Aspirar la estructura y los rincones
  • Tratar las manchas según el tipo de tapizado
  • Esponjar los rellenos
  • Lavar las fundas cuando la etiqueta lo permita

Taylor también mencionó como recurso tradicional una mezcla a partes iguales de agua y vodka para desodorizar. La aplicación debe evaluarse primero en una zona poco visible, especialmente sobre telas delicadas.

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2. Los objetos decorativos necesitan lavado, no solo plumero

Gran estantería amarilla con libros, plantas y objetos decorativos, ubicada detrás de un sofá seccional gris con cojines.
Los adornos con relieves pueden retener polvo en zonas difíciles de alcanzar con un plumero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pequeñas figuras y adornos con relieves retienen polvo en ranuras difíciles de alcanzar. Rochelle Wilkinson, otra especialista consultada, señaló que el plumero seco no siempre retira la suciedad asentada en esos sectores.

Su recomendación es sumergir con cuidado los objetos aptos para ello en agua jabonosa y enjuagarlos después. La indicación requiere revisar antes el material: piezas pintadas, porosas, antiguas o con partes pegadas pueden dañarse con el agua. Para esos casos, el procedimiento debe limitarse a métodos compatibles con su conservación.

3. Planchar las fundas de almohada lleva pocos minutos

Dos manos sostienen y cierran la cremallera de una funda protectora blanca sobre una almohada.
Planchar las fundas requiere pocos minutos y suma un cuidado adicional a la ropa de cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fundas de almohada pueden plancharse tras un rociado ligero de agua. Para Robin Murphy, experta en limpieza, este gesto aporta a la cama una terminación similar a la de un hotel sin necesidad de planchar todo el juego de sábanas.

La propuesta se concentra en una prenda de superficie reducida, por lo que demanda menos tiempo que el planchado completo de la ropa de cama. La temperatura, sin embargo, debe ajustarse a la fibra indicada en la etiqueta para evitar daños en el tejido.

4. Una escobilla manual resuelve los derrames pequeños

Una mano barre migas sobre una mesa de madera con un cepillo y un recogedor blanco, junto a un plato con emparedado y una taza.
Una escobilla de mano sirve para recoger migas y residuos pequeños sin recurrir a una aspiradora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escobilla de mano sirve para barrer migas de una mesa, polvo de escalones y otros residuos puntuales. Murphy sostuvo que no hace falta recurrir a un aparato eléctrico o recargable ante cada derrame menor.

El utensilio no necesita baterías, electricidad, filtros de recambio ni conexiones. Su uso permite resolver limpiezas localizadas sin trasladar una aspiradora, una alternativa útil cuando la suciedad se concentra en un área pequeña.

5. El secado al aire puede prolongar la vida de la ropa

Una persona está colgando ropa blanca y de color en un tendedero en un jardín verde. Al fondo se ven casas de ladrillo y un cielo con nubes.
Tender prendas delicadas puede evitar el desgaste asociado al uso frecuente de la secadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Taylor sugirió reservar el secado al aire para prendas delicadas o especialmente apreciadas. Según explicó a Good Housekeeping, la secadora puede envejecer las prendas más rápido que el secado natural, mientras que tenderlas evita ese consumo de electricidad.

En espacios reducidos, la recomendación contempla dos alternativas: una cuerda instalada sobre la bañera o un tendedero plegable. El método depende de contar con ventilación y de respetar las instrucciones de cuidado de cada prenda.

6. Las paredes también acumulan polvo y grasa

Una mujer pasa una mopa con paño azul sobre una pared blanca en una sala de estar amueblada con un sofá, una mesa y una ventana.
El polvo y la grasa también se acumulan en los muros, sobre todo detrás de cuadros y objetos colgados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las paredes pueden retener suciedad procedente del polvo, la cocina y las chimeneas. Wilkinson recordó que el lavado de muros formaba parte de la limpieza habitual y propuso utilizar una mopa plana para facilitar el trabajo.

El procedimiento consiste en colocar el cabezal de la mopa en un balde con solución limpiadora y pasarlo por la pared. Antes de extenderlo a toda la superficie, resulta necesario probarlo en una zona discreta, ya que la respuesta puede variar según el acabado de la pintura.

La limpieza detrás de cuadros y otros elementos colgados permite detectar la suciedad acumulada en áreas que suelen permanecer cubiertas.

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