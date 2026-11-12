Receta de bombones de ciruela, rápida y fácil

Los bombones de ciruela son una opción dulce, fresca y lista en pocos minutos. Su combinación de fruta, chocolate y coco resulta ideal para acompañar el mate o resolver un postre casero sin prender el horno.
En Argentina, este tipo de bocado suele prepararse para mesas dulces, cumpleaños y reuniones familiares. Además, permite aprovechar ciruelas maduras y transformarlas en una golosina simple.
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Receta de bombones de ciruela
Los bombones de ciruela se preparan con ciruelas secas procesadas, dulce de leche y coco rallado. Se forman pequeñas bolitas y se bañan con chocolate semiamargo, sin necesidad de horno.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 25 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Enfriado: 10 minutos.
Ingredientes
- 200 g de ciruelas secas sin carozo.
- 100 g de dulce de leche repostero.
- 50 g de coco rallado.
- 150 g de chocolate semiamargo.
- 1 cucharadita de aceite neutro.
- Coco rallado extra o cacao amargo para decorar, cantidad necesaria.
Cómo hacer bombones de ciruela, paso a paso
- Cortar las ciruelas secas en trozos pequeños. Si están muy firmes, hidratarlas durante 5 minutos en agua caliente y secarlas bien.
- Procesar las ciruelas hasta obtener una pasta espesa y pegajosa.
- Pasar la pasta a un bol e incorporar el dulce de leche y el coco rallado.
- Mezclar hasta formar una preparación compacta. Si queda demasiado blanda, sumar 1 cucharada extra de coco rallado.
- Formar bolitas del tamaño de una nuez con las manos apenas humedecidas.
- Llevar las bolitas a la heladera durante 10 minutos para que tomen firmeza.
- Derretir el chocolate picado a baño María o en el microondas, en intervalos de 20 segundos.
- Agregar 1 cucharadita de aceite neutro para obtener una cobertura más fluida.
- Bañar cada bombón en el chocolate derretido y colocarlo sobre papel manteca.
- Decorar con coco rallado o cacao amargo. El chocolate no debe estar demasiado caliente, porque puede ablandar la mezcla.
- Llevar a la heladera durante 10 minutos más, hasta que la cobertura quede firme.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 16 bombones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Valores estimados por 1 bombón:
- Calorías: 105 kcal.
- Grasas: 4 g.
- Carbohidratos: 16 g.
- Proteínas: 1 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Conservar los bombones en un recipiente hermético dentro de la heladera durante 5 días.
También pueden guardarse en el freezer durante 30 días. Para consumirlos, pasarlos a la heladera y dejarlos descongelar durante 2 horas.
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