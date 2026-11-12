Medio Ambiente

Aves, mamíferos y reptiles, entre las más de 15.000 especies que podrían perder su hábitat por el avance del mar

Una investigación liderada por científicos de China advierte que las inundaciones costeras podrían reducir zonas clave para la fauna terrestre hacia 2100, sobre todo en islas, deltas y llanuras cercanas al océano

Más de 15.000 especies de vertebrados terrestres podrían perder parte de sus hábitats antes de 2100 por el aumento del nivel del mar, según una investigación publicada en la revista Science. (Science (2026). DOI: 10.1126/science.aed5772)
Más de 15.000 especies de vertebrados terrestres podrían perder parte de sus hábitats antes de 2100 por el aumento del nivel del mar, según una investigación publicada en la revista Science. (Science (2026). DOI: 10.1126/science.aed5772)
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El mar puede avanzar unos centímetros por año, pero para miles de animales esa distancia puede marcar la diferencia entre tener dónde vivir o quedarse sin espacio para alimentarse, reproducirse y sobrevivir. Más de 15.000 especies de vertebrados terrestres podrían perder parte de sus hábitats antes de 2100 por el aumento del nivel del mar, según un estudio publicado en Science. Aves, mamíferos, reptiles y anfibios que hoy habitan islas, humedales y costas bajas quedarían expuestos a inundaciones que transformarán sus territorios.

La investigación analizó 34.120 especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios, cerca del 90% de los vertebrados terrestres conocidos. Sus autores combinaron mapas de hábitat adecuados para cada especie con proyecciones de inundación costera para 2050 y 2100, bajo cinco escenarios de emisiones contaminantes.

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El resultado no implica que todas las especies afectadas desaparecerán. La advertencia apunta a otra consecuencia: la pérdida de espacios que necesitan para encontrar alimento, reproducirse o desplazarse. El riesgo crece en animales que viven en islas, áreas costeras estrechas o territorios reducidos, donde hay pocas alternativas para alejarse del agua.

Un islote con árboles, aves, un zorro, una tortuga y reptiles en medio de un mar amplio bajo un cielo nublado.
Las aves y los mamíferos concentran la mayor cantidad de especies expuestas a inundaciones, pero los reptiles y los anfibios sufrirían una mayor pérdida proporcional de su territorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los investigadores, el fenómeno requiere una planificación más precisa. “Dado que el aumento del nivel del mar presenta una variabilidad espacial y temporal considerable, las proyecciones precisas de cuándo y dónde puede producirse la inundación son fundamentales para las evaluaciones”, señalaron los autores en el trabajo.

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Aves y mamíferos concentrarían más especies expuestas

Las proyecciones muestran que el impacto alcanzaría a grupos enteros de forma desigual. Entre el 57% y el 63% de las aves estudiadas tendría parte de su hábitat expuesto a inundaciones, de acuerdo con el escenario climático considerado.

En los mamíferos, la proporción prevista se ubica entre el 47% y el 52%. Para los reptiles, el rango va del 28% al 36%, mientras que entre el 20% y el 24% de los anfibios podría enfrentar el mismo problema.

El porcentaje de especies afectadas es mayor entre aves y mamíferos, pero los reptiles figuran entre los grupos que podrían perder una porción más grande de su territorio disponible. Las especies afectadas de reptiles y anfibios, en especial los primeros, sufrirían en promedio casi el doble de pérdida proporcional de hábitat que las aves y los mamíferos.

Ilustración dividida en dos: a la izquierda, felinos y selva con un río; a la derecha, elefantes sobre tierra árida frente a chimeneas humeantes.
Las islas presentan un riesgo elevado frente al avance del agua debido a su alta concentración de especies endémicas y a la escasez de territorio para migrar hacia zonas altas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una especie puede no estar entre las más numerosas dentro de las áreas inundables y, aun así, enfrentar un problema grave si el mar cubre una parte sustancial de su distribución. Esto afecta sobre todo a animales con poblaciones aisladas, alcance geográfico reducido o pocas posibilidades de trasladarse a zonas más altas.

Bajo el escenario de mayores emisiones, 109 especies perderían más del 10% de su hábitat para 2100. Para 2050, esa cifra sería de 18 especies. Entre los casos citados por los investigadores se encuentran el lagarto gusano Amphisbaena littoralis, el chuckwalla de Catalina Sauromalus klauberi y el sapo restinga Melanophryniscus setiba, que podrían perder cerca de la mitad de sus hábitats hacia el final del siglo.

Las islas y las costas bajas ante un riesgo mayor

El mapa mundial trazado por los científicos muestra que las especies de las islas tienen una vulnerabilidad particular. Esos territorios concentran numerosos animales endémicos, es decir, especies que no viven de forma natural en ningún otro lugar.

La explicación está vinculada a su geografía. En una isla pequeña, gran parte de la superficie se encuentra cerca de la costa y queda más expuesta al ascenso del agua. Una inundación limitada puede reducir de manera importante el área disponible para una especie que ya tiene una distribución pequeña.

Vista costera con árboles sumergidos en el agua, aves en vuelo y sobre la orilla, pequeños mamíferos en tierra firme y cielo nublado.
Los animales terrestres clasificados como amenazados perderían en promedio una proporción de hábitat cinco veces superior a la de especies de menor preocupación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las islas albergan muchas especies endémicas, y su proporción entre costa e interior expone una mayor parte de las zonas continentales al aumento del nivel del mar”, indicaron los autores. El trabajo añadió que incluso pérdidas moderadas de hábitat pueden elevar el riesgo de extinción en especies insulares.

Las aves migratorias también requieren atención. El estudio analizó por separado sus áreas de reproducción, de permanencia fuera de la temporada reproductiva y de residencia. Esa división permitió detectar amenazas que podrían no aparecer al observar únicamente el territorio total de cada especie.

Los animales que ya figuran como amenazados muestran una situación más comprometida. En promedio, estas especies perderían una proporción de hábitat cercana a cinco veces superior a la de aquellas clasificadas como de menor preocupación.

El delta del Amazonas y el sudeste asiático, entre las zonas críticas

El delta del río Amazonas figura entre las regiones con mayor exposición. El estudio calcula que más de 1.000 kilómetros cuadrados de áreas interiores podrían quedar inundados hacia 2050. Allí coinciden bosques ribereños, humedales costeros y una alta diversidad de vertebrados.

Una tortuga marina en la orilla, un mapache entre las plantas y varias aves posadas sobre ramas secas dentro del agua de un manglar.
El estudio científico advierte que fenómenos como marejadas, huracanes, erosión y bruma salina no formaron parte de las estimaciones y podrían elevar el impacto sobre los ecosistemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sudeste asiático se perfila como otro foco de riesgo, en especial para especies amenazadas y de distribución restringida. La península de Malasia, Borneo y Sumatra contienen zonas costeras donde las futuras inundaciones podrían alcanzar una concentración de especies amenazadas que casi triplica el promedio mundial.

La investigación incorporó factores locales que pueden modificar el efecto del aumento del nivel del mar. Entre ellos se encuentran el hundimiento o la elevación del terreno, las mareas y las diferencias regionales en la altura del océano. El hundimiento del suelo agrava el problema porque hace que el agua alcance antes zonas que parecían estar a salvo.

Los autores no incluyeron los efectos de marejadas, huracanes, erosión o bruma salina. La bruma salina consiste en partículas de agua de mar transportadas por el viento, que pueden alterar la vegetación y los suelos incluso antes de que una inundación permanente cubra el territorio. Por ese motivo, las estimaciones podrían quedarse cortas frente a la presión real sobre los ecosistemas costeros.

El trabajo no se limitó a calcular pérdidas. También identificó lugares que podrían mantenerse por encima de las futuras inundaciones y servir como refugios climáticos para las especies afectadas: áreas dentro de las distribuciones de los animales que conservarían condiciones de hábitat pese al avance del mar.

El principal problema es que más del 96% de esos refugios potenciales se encuentra fuera de las áreas protegidas existentes. Los científicos plantean que esos mapas pueden servir para orientar la ampliación de parques y reservas, además de evitar la urbanización de sectores que podrían ser decisivos para la supervivencia de la fauna.

En los casos de especies que enfrenten pérdidas extensas, el estudio menciona alternativas como los programas de cría en cautividad. También advierte que las defensas costeras deben evaluarse con cuidado, ya que pueden frenar el desplazamiento de animales hacia zonas más altas y reducir el espacio disponible frente al avance del océano.

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