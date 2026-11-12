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Mitos y verdades sobre el papel de aluminio: ¿existe un lado correcto para cocinar?

Su uso cotidiano permite cubrir, conservar y hornear alimentos, pero algunas situaciones exigen atender las instrucciones del fabricante

Ilustración de dos rollos de papel de aluminio extendidos sobre una encimera junto a verduras, salmón crudo, recipientes y una estufa.
El brillo y el acabado mate del papel de aluminio se originan durante el proceso de laminado y no modifican su uso habitual en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Lejos de los mitos y las especulaciones, el lado brillante y el mate del papel de aluminio cumplen la misma función en la cocina doméstica. La orientación no modifica de forma apreciable la cocción ni la conservación de los alimentos.

La duda persiste porque ambas caras reflejan la luz de manera distinta. Sin embargo, la diferencia se origina en la fabricación de la lámina y no responde a un uso culinario específico.

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Así lo explicó la chef y científica de los alimentos Anne Wolf en una publicación de Martha Stewart, sitio especializado en estilo de vida.

Infografía con ilustraciones de un rollo de papel de aluminio, rodillos, una bandeja para hornear, un tomate, un limón y un horno de microondas.
Ambas superficies pueden emplearse para cubrir, envolver o forrar recipientes sin alterar el resultado de la preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dos caras se forman durante el proceso de laminado

El papel de aluminio se fabrica al comprimir el metal hasta obtener hojas muy delgadas. En la etapa final del laminado se procesan dos capas al mismo tiempo para evitar que se rompan. Las caras que entran en contacto con los rodillos pulidos adquieren brillo, mientras que las que quedan enfrentadas presentan un acabado mate.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, mediante su Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS), coincide en que no importa qué lado del papel entra en contacto con los alimentos.

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Por eso, al cubrir una fuente, envolver una preparación o forrar una bandeja, la cara que quede hacia arriba o hacia abajo no determina el resultado. La elección puede responder a comodidad o presentación, sin que altere la función del material.

Primer plano de un rollo de papel de aluminio desplegado sobre una encimera oscura en una cocina moderna, mostrando sus lados brillante y opaco.
Las láminas con recubrimiento antiadherente requieren colocar la cara indicada en contacto con los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel interviene en el calor, humedad y contacto con el aire

La utilidad del papel de aluminio no depende de su brillo. Al envolver un alimento, reduce la circulación de aire a su alrededor y ayuda a retener calor y humedad. En una preparación sellada, el vapor queda contenido, lo que limita la evaporación durante la cocción.

También transmite el calor y refleja radiación infrarroja por ambas caras. Según la explicación recogida por Martha Stewart, la diferencia de reflectividad entre los dos acabados es demasiado pequeña para generar cambios relevantes en las condiciones habituales de una cocina.

Bandeja metálica cubierta con papel de aluminio sobre la rejilla extendida de un horno de cocina abierto.
Para usar este material en el microondas, es necesario respetar las indicaciones del manual del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas propiedades permiten usos frecuentes, entre ellos:

  • Cubrir una preparación para evitar que la superficie se dore en exceso.
  • Formar paquetes cerrados para cocinar alimentos con su propia humedad.
  • Envolver alimentos destinados al congelador para reducir el deterioro asociado a la pérdida de agua.
  • Forrar recipientes y bandejas cuando la receta lo indique.

La orientación solo puede estar definida por el fabricante cuando el producto tiene un recubrimiento antiadherente en una de sus caras. En ese caso, debe colocarse el lado identificado frente al alimento, no por su aspecto brillante o mate, sino por la presencia de esa capa.

Una mujer envuelve una bandeja de lasaña y un sándwich con papel de aluminio en una cocina. Se observan hierbas frescas y una tabla de cortar en la encimera de madera.
Los alimentos ácidos, salados o alcalinos requieren precauciones adicionales cuando están en contacto con utensilios de aluminio sin recubrimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos ácidos, salados o alcalinos requieren atención especial

El uso correcto del material también incluye considerar qué alimento estará en contacto con él. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) señala que los materiales destinados a estar en contacto con comidas y bebidas pueden transferir sustancias al alimento, por lo que su evaluación contempla datos de migración y toxicología.

En documentación técnica sobre utensilios de aluminio sin recubrimiento, la EFSA indica que la liberación del metal puede aumentar con alimentos líquidos ácidos, alcalinos o salados. Como ejemplos, menciona los jugos de fruta, los productos elaborados con masa alcalina y ciertos alimentos salados. Para esos casos, recomienda limitar el almacenamiento y procesamiento en utensilios de aluminio sin recubrimiento.

La misma autoridad estableció una ingesta semanal tolerable de 1 miligramo de aluminio por kilogramo de peso corporal. Su evaluación precisa que la alimentación es la principal vía de exposición para la población general y que los materiales en contacto con alimentos representan una fuente menor.

Sándwich de pan integral abierto sobre papel de aluminio, con una manzana roja, una taza blanca y una revista desenfocadas al fondo.
El papel de aluminio puede utilizarse con cualquiera de sus dos caras en las preparaciones habituales del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el microondas se deben seguir reglas distintas

La elección entre el lado brillante y el mate tampoco cambia las indicaciones para microondas. El FSIS informa que pequeñas porciones de papel de aluminio pueden utilizarse para proteger zonas puntuales de algunos alimentos, siempre que se respeten las instrucciones del aparato. Entre las recomendaciones del organismo figuran las siguientes:

  • No cubrir por completo los alimentos con papel de aluminio.
  • Usar láminas nuevas y lisas, ya que las arrugas pueden producir chispas.
  • Mantener el papel alejado de las paredes internas del horno.
  • Retirarlo de inmediato si se observan chispas.
  • Consultar el manual del equipo antes de emplearlo.

Así, la pregunta por la cara brillante se resuelve sin una regla de orientación: ambas superficies sirven para las tareas habituales. La atención debe concentrarse en el tipo de alimento, la existencia de recubrimientos especiales y las instrucciones de uso, en particular cuando interviene un microondas.

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