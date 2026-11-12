El ranking de las mejores empresas para trabajar en el mundo: cuáles son las organizaciones más valoradas por sus empleados

Las empresas participantes en World’s Best Workplaces deben contar con al menos cinco mil empleados y reconocimientos en cinco regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las transformaciones del mercado laboral se plasman en cuestiones que atraviesan la vida cotidiana dentro de las empresas: la posibilidad de sentirse parte, recibir un trato justo, desarrollar una tarea en condiciones de seguridad y contar con apoyo para el bienestar.

Sobre esos aspectos se construye la experiencia de quienes integran una organización y, a la vez, buena parte de los criterios que se utilizan para evaluar su cultura interna.

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En ese marco, Great Place To Work® difundió el informe de Los Mejores Lugares para Trabajar del Mundo 2026 (World’s Best Workplaces™). El reporte combina la opinión confidencial de los colaboradores con una revisión de las prácticas de gestión de personas que presentan las compañías, aunque la posición final depende exclusivamente de los resultados de la encuesta.

El relevamiento señala áreas de atención vinculadas con la intervención de los equipos en decisiones, los favoritismos, las promociones y la compensación.

La lista reúne empresas reconocidas en al menos cinco regiones durante 2025 o comienzos de 2026

Great Place To Work procesó las opiniones de más de nueve millones de colaboradores para preparar la edición de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aspirar a integrar World’s Best Workplaces™, las organizaciones deben tener 5.000 o más colaboradores a nivel global. Además, necesitan haber sido reconocidas en por lo menos cinco listas de Best Workplaces™ de Asia, Europa, Latinoamérica, África, Norteamérica o Australia durante 2025 o a principios de 2026.

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Para elaborar el ranking, Great Place To Work analizó las respuestas de más de 9 millones de colaboradores y examinó programas y prácticas de empresas que alcanzan a más de 23 millones de empleados en todo el mundo. La selección se apoya en la experiencia y la retroalimentación directa de las personas que trabajan en esas compañías.

La entidad lleva 30 años encuestando a colaboradores de distintos países sobre sus vivencias en el trabajo. A partir de ese recorrido, desarrolló dimensiones e indicadores que buscan establecer si los empleados consideran que su empresa es un buen lugar para trabajar y, al mismo tiempo, anticipar niveles de retención, agilidad organizacional y éxito empresarial.

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La herramienta Trust Index mide el clima organizacional a través de sesenta afirmaciones y dos consultas abiertas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo se midió la confianza de los colaboradores

La herramienta central de esta medición es la encuesta propietaria Trust Index™. A través de ella, Great Place To Work releva elementos asociados con los lugares de trabajo mejor valorados: conductas que generan confianza en los líderes, relaciones entre compañeros y compromiso con la organización.

Los colaboradores pueden aportar opiniones cuantitativas y cualitativas de manera confidencial. Para ello responden 60 afirmaciones en una escala de cinco puntos y dos preguntas abiertas sobre la cultura de su empresa.

El cuestionario consulta, entre otros temas, si los líderes son accesibles, si transmiten información con honestidad y claridad y si sus actos coinciden con sus palabras. También pregunta si las personas reciben respeto individual, capacitación, beneficios, reconocimiento, apoyo para el bienestar y oportunidades de aportar.

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La encuesta incluye la percepción de equidad en las compensaciones, la participación en los beneficios, las promociones, el reconocimiento, los favoritismos y las oportunidades de desarrollo. A eso se suman preguntas sobre el orgullo por el trabajo, el equipo y la compañía; el impacto positivo atribuido a la tarea; el sentido de propósito; el vínculo con los compañeros; el cuidado por parte de la organización y la posibilidad de mostrarse de manera auténtica en el entorno laboral.

Además de las respuestas generales, Great Place To Work examina las diferencias que surgen dentro de cada empresa. El objetivo es evaluar tanto la calidad de la experiencia de los colaboradores como su consistencia entre los distintos grupos que integran la organización.

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El 95% de los encuestados indica que su compañía ofrece seguridad física y respeto a la orientación sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas también presentan sus programas y estrategias de gestión de personas

La elaboración de la lista incorpora, junto con la opinión de los empleados, información que las compañías entregan sobre sus programas y estrategias de gestión de personas. Cada organización debe responder seis preguntas abiertas que permiten conocer cómo y por qué busca construir una experiencia para el conjunto de sus colaboradores.

Esas respuestas se someten a evaluación y se contrastan con criterios basados en investigación. Con los datos cuantitativos y cualitativos, el proceso identifica a las organizaciones con programas más amplios, innovadores y orientados al cuidado de las personas, tanto dentro como fuera del trabajo, según la información suministrada y la validación de los propios colaboradores mediante la encuesta.

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Sin embargo, las respuestas abiertas solo aportan contexto a la evaluación. La ubicación de cada empresa en el ranking se define únicamente por los resultados de la encuesta, mientras que el reconocimiento en la lista depende del nivel de excelencia que demuestre frente a otras organizaciones de su país y del mundo.

La ubicación final dentro del ranking global depende de los resultados de la encuesta confidencial a los trabajadores.

El procedimiento exige requisitos sobre la distribución de las encuestas y los niveles de participación. Esas condiciones buscan que los resultados representen de manera precisa y confiable la opinión de toda la población de colaboradores. También se considera el impacto de cada organización en la fuerza laboral global, su presencia internacional y la cantidad de países incluidos en la medición.

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Seguridad, inclusión y sentido de pertenencia concentran las valoraciones más altas

Los resultados describen una cultura sostenida en el respeto, la inclusión y el bienestar de las personas. Las valoraciones sobre seguridad, trato justo y orgullo de pertenencia plantean una base desde la que puede continuar el desarrollo de la experiencia de los colaboradores.

Las afirmaciones con mejor desempeño se concentran en el respeto y la inclusión. El 95% de los colaboradores considera que la empresa es un lugar físicamente seguro para trabajar y que las personas reciben un trato justo sin importar su orientación sexual. Más de 9 de cada 10 también afirman que hay equidad, sin distinciones por raza o género.

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El 92% indicó que se sintió bienvenido al incorporarse. Ese resultado remite a la experiencia de ingreso y a la recepción que brinda la cultura de la organización. Por otra parte, el 89% manifestó orgullo al decir que trabaja en la compañía y valoró el aporte que esta realiza a la comunidad.

En conjunto, esos indicadores presentan una identidad organizacional en la que las personas identifican un entorno de respeto, inclusión y valores asociados al sentido de pertenencia.

La intervención de los empleados en las decisiones y la asignación justa de promociones registran los niveles más bajos de aprobación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación, las promociones y la compensación aparecen entre los aspectos a trabajar

Los puntajes más bajos se concentran en la participación en las decisiones, la equidad en la gestión de personas y el reconocimiento económico. El relevamiento marca desafíos en la percepción de que los líderes incluyen a sus equipos cuando resuelven cuestiones que afectan su trabajo.

También aparecen observaciones sobre si los gerentes evitan los favoritismos y sobre si las promociones llegan a quienes más las merecen. En materia de compensación, los resultados indican una oportunidad para revisar la percepción de equidad salarial y la participación de los colaboradores en los beneficios generados por la organización.

Una comunicación más clara de los criterios de reconocimiento, desarrollo y compensación, junto con espacios de participación, podría contribuir a reforzar la confianza y la percepción de justicia dentro de la empresa. El desafío planteado por la evaluación consiste en apoyarse en los resultados de seguridad, inclusión y pertenencia para avanzar en transparencia, participación y equidad.

La lista World’s Best Workplaces™ se elabora con esos criterios de elegibilidad, la información que las empresas aporten sobre sus prácticas y, de forma decisiva, las respuestas de millones de colaboradores. Las posiciones del ranking no forman parte de la información difundida hasta ahora.

El ranking completo

Hilton lideró el ranking Los Mejores Lugares para Trabajar™ del Mundo 2026 (GPTW)

Hilton Cisco Accenture Marriott International AbbVie DHL TP Salesforce Stryker Siemens Healthineers Allianz Specsavers MetLife Hyatt Hilti Micron Technology Experian Cadence SC Johnson Alshaya Group CrowdStrike Viatris Dow World Wide Technology Trek Bicycle

Para consultar el ranking completo de los mejores lugares para trabajar en el mundo, hacé click acá.