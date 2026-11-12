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Cuándo limpiar los muebles de cuero y qué productos recomiendan los expertos

Pequeños hábitos domésticos ayudan a preservar la superficie y reducir daños visibles. Cómo identificar los problemas que necesitan la asistencia de especialistas

Ilustración en acuarela de un sofá de cuero marrón con cojines, una manta verde, vitrina de madera, dos mesas y una alfombra de piel.
La limpieza periódica ayuda a conservar la superficie y el color del tapizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cuero de un sillón requiere rutinas simples y prudentes para conservar su flexibilidad y su aspecto. La limpieza regular, control de luz y atención inmediata ante derrames reducen el riesgo de manchas, resequedad y desgaste prematuro.

El polvo y partículas deben retirarse antes de que rocen la superficie

La primera medida consiste en aspirar con suavidad las costuras, pliegues y zonas donde se acumulan migas, pelo de mascotas o polvo. Después, conviene pasar un paño seco y limpio. La frecuencia dependerá del uso: una revisión cada una o dos semanas permite evitar que esas partículas actúen como abrasivos sobre el tapizado.

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Infografía con ilustraciones de un sillón, una aspiradora, un paño sobre un líquido, un frasco, un radiador, botellas y cuero agrietado.
El sol directo y las fuentes de calor pueden resecar el cuero con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Canadiense de Conservación, organismo especializado en preservación de materiales, advierte que el cuero es naturalmente ácido y que los productos alcalinos pueden dañarlo. Por esa razón, desaconseja el jabón para sillas de montar y otras fórmulas que dejen aceites o residuos alcalinos.

Aunque sus recomendaciones se dirigen a colecciones patrimoniales, el principio resulta útil para el mobiliario doméstico: no improvisar con limpiadores agresivos ni aplicar productos sin conocer el acabado del cuero.

Para una limpieza más profunda, el primer paso debe ser consultar la etiqueta o instrucciones del fabricante. House Beautiful, sitio especializado en hogares, recoge la recomendación de especialistas de emplear un producto específico con pH equilibrado cada pocos meses y de acondicionar el material después. Antes de usar cualquier fórmula, es recomendable probarla en una zona poco visible y respetar la indicación del fabricante.

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Interior de un salón moderno con grandes ventanales. Incluye un sofá seccional de cuero negro, un sillón marrón, una mesa de centro negra y lámpara.
Aspirar las uniones del sofá permite retirar polvo, migas y pelo de mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua puede servir para un derrame, pero no para empapar el tapizado

Cuando cae un líquido, hay que retirarlo de inmediato con un paño absorbente, sin frotar. Si la mancha lo requiere y el tipo de cuero lo admite, puede utilizarse apenas un paño ligeramente humedecido. Luego, se debe secar el excedente con otro paño limpio y dejar que la pieza se seque al aire.

La firma internacional de mobiliario Vitra indica que no se debe saturar el cuero ni ejercer presión directa durante la limpieza. También aconseja evitar agentes como quitamanchas, aguarrás o betún.

Salón moderno con sofá seccional de cuero marrón, mesa de centro de mármol, sillón negro, lámpara de arco y pintura abstracta en pared de hormigón.
Las grietas, manchas extensas o decoloraciones pueden requerir la intervención de un especialista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de una mancha persistente, la alternativa más segura es consultar a un especialista en limpieza de cuero, en vez de acumular aplicaciones de productos domésticos.

El agua no actúa igual sobre todas las terminaciones. Los cueros de plena flor y otros acabados más naturales pueden absorberla con mayor facilidad. Por ello, las limpiezas rutinarias con paño húmedo no son una regla universal: la ficha de cuidado de cada mueble debe prevalecer sobre cualquier método general.

Sala moderna con tres sofás de cuero marrón, mesa de centro redonda, alfombra gris, lámpara de pie y pared de paneles de madera iluminada.
Los productos abrasivos o alcalinos pueden afectar la terminación y la flexibilidad del material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz y el calor aceleran la pérdida de color y flexibilidad

La ubicación del sofá también forma parte de su mantenimiento. La exposición prolongada al sol puede alterar el color, mientras que el calor cercano favorece el resecamiento. Vitra recomienda mantener los muebles de cuero a por lo menos 30 centímetros de fuentes de calor y fuera de la luz solar directa.

La advertencia coincide con los criterios de conservación del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM), que identifica la luz, temperatura y humedad como factores que inciden en la degradación de materiales orgánicos.

En piezas domésticas, esto se traduce en una medida concreta: alejar el mueble de radiadores, estufas y ventanas con sol directo, además de moderar cambios bruscos de temperatura o humedad.

Sillón de cuero negro sobre alfombra, mesa auxiliar de diseño con jarrón escultural frente a paneles de madera y cortinas transparentes.
Un paño suave y seco permite retirar el polvo sin comprometer la terminación del cuero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pátina es distinta de las grietas y desprendimientos

El uso modifica el cuero con el tiempo. Una superficie algo más oscura, lisa o brillante en los apoyabrazos y los asientos puede corresponder a la pátina, el cambio gradual asociado al contacto y al uso cotidiano.

House Beautiful diferencia ese proceso de señales como rigidez, grietas, descamación, agujeros, decoloraciones extensas o manchas que no ceden con una limpieza adecuada.

Esos daños requieren una evaluación profesional, en particular cuando afectan áreas amplias o comprometen la estructura del tapizado. La intervención especializada permite identificar el tipo de cuero, valorar el alcance del deterioro y evitar reparaciones caseras que modifiquen el color o dejen marcas permanentes.

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