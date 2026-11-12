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Cómo funciona el método 8-6-4, la técnica de entrenamiento que combina fuerza e hipertrofia después de los 40 años

Un experto consultado por Men’s Health detalló que esta secuencia de seis series con cargas crecientes busca concentrar el trabajo muscular en menos tiempo y ofrecer una alternativa adaptable a rutinas exigentes

Ilustración de un hombre con camiseta verde que levanta dos mancuernas en una sala de pesas con bancos y máquinas.
El método de ondas 8/6/4 organiza el entrenamiento en dos bloques de tres series con cargas ascendentes (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Seis series sobre un mismo ejercicio pueden concentrar una parte central del trabajo de fuerza y desarrollo muscular. El método de ondas 8/6/4 propone aumentar la carga mientras bajan las repeticiones, con dos bloques consecutivos de tres series, una estructura que busca ordenar el entrenamiento sin extender la sesión durante horas.

La propuesta fue explicada por el entrenador de fuerza Gareth Sapstead en diálogo con Men’s Health. El esquema apunta, en especial, a quienes superan los 40 años y necesitan una planificación que se ajuste a horarios con responsabilidades laborales, familiares y personales.

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Dos bloques de tres series con cargas ascendentes

El eje del sistema es una secuencia de seis series dividida en dos “olas”. En cada una, el deportista realiza ocho, seis y cuatro repeticiones. A medida que disminuye el número de movimientos, el peso debe subir de forma gradual.

La primera etapa funciona como una progresión de intensidad. Luego llega una segunda tanda con la misma cantidad de repeticiones, aunque con cargas algo superiores a las utilizadas al inicio. De ese modo, el orden completo queda definido por ocho, seis y cuatro repeticiones, realizadas dos veces.

Un hombre con camiseta deportiva sin mangas mantiene los brazos extendidos a los lados junto a máquinas de pesas en un gimnasio
El entrenador Gareth Sapstead planteó este esquema para personas mayores de 40 años con poco tiempo disponible (Instagram/@thefitnessmaverick)

La primera fase te permite ir aumentando la intensidad del trabajo. La segunda te brinda otra oportunidad para levantar bien en cada repetición objetivo”, explicó Sapstead a Men’s Health. El planteo combina series de volumen moderado con otras de menor cantidad de repeticiones y mayor exigencia de carga.

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La rutina puede aplicarse en ejercicios compuestos, como la sentadilla, el press de banca o el press militar. La secuencia sugerida establece ocho repeticiones en la primera serie, seis en la segunda y cuatro en la tercera.

Las tres tandas siguientes repiten ese patrón, con un incremento leve respecto de los pesos empleados en las equivalentes de la primera ola.

La técnica depende de mantener una ejecución sólida

El aumento de peso no debe imponerse sobre la técnica. La indicación central del método consiste en seleccionar cargas que permitan completar cada repetición de manera controlada y elevarlas solo cuando exista seguridad para sostener esa calidad de movimiento.

Un hombre de 30 años realiza press de banca inclinado con barra y pesas en un gimnasio. Se observan otras máquinas de ejercicio y personas en el fondo.
La rutina se concentra en ejercicios compuestos como la sentadilla, el press de banca y el press militar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa suma 36 repeticiones de trabajo al finalizar las seis series. Esa cifra surge de las dos olas de 18 repeticiones cada una: ocho en la primera serie, seis en la segunda y cuatro en la tercera. La organización permite incluir cargas mayores sin abandonar por completo un volumen orientado a la hipertrofia.

El entrenador señaló que el protocolo puede reservarse para uno o dos levantamientos principales por entrenamiento. La recomendación también incluye registrar los pesos utilizados en cada sesión para buscar mejoras graduales a lo largo del tiempo.

El método no exige una modificación completa de la rutina. Su lógica se concentra en reorganizar series y repeticiones dentro de movimientos principales, con pausas completas antes de afrontar cada nueva tanda. Esa distribución busca que la carga avance de forma ordenada durante el ejercicio.

La propuesta apunta a una mayor eficiencia después de los 40 años

El entrenador remarcó que cumplir 40 años no cambia de manera automática los principios básicos del aumento de fuerza y masa muscular. La sobrecarga progresiva mantiene su lugar dentro del entrenamiento, al igual que la respuesta de los músculos frente a un estímulo de suficiente intensidad.

Un hombre sostiene una barra con discos de pesas sobre sus hombros, agachado, en un gimnasio con espejos y otras personas y equipos de ejercicio.
La indicación central del método exige sostener el control de la técnica antes de incrementar el peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío, según el enfoque presentado, suele estar en la disponibilidad de tiempo. Los planes extensos, con varias horas de gimnasio y numerosos ejercicios complementarios, pueden resultar difíciles de sostener cuando el entrenamiento comparte espacio con obligaciones diarias.

Sapstead resumió esa idea en una declaración recogida por Men’s Health: “Un plan de entrenamiento que puedas mantener durante un mes ajetreado, un trimestre estresante o una semana de viaje vale diez veces más que un programa perfecto que solo puedes seguir cuando la vida te lo permite”.

La estructura 8/6/4 reúne en seis series trabajo orientado a la fuerza y estímulo para el crecimiento muscular. Men’s Health la presenta como una alternativa para reducir ejercicios accesorios y evitar volumen innecesario, con una progresión clara de cargas dentro de movimientos básicos.

El registro de cargas permite seguir la progresión

La aplicación práctica requiere anotar el peso de cada una de las seis series. Ese seguimiento permite identificar si la segunda ola supera de forma controlada a la primera y si, con el paso de las sesiones, existen condiciones para elevar las cargas.

Vista posterior de un hombre sentado en un banco de gimnasio, levantando mancuernas pesadas por encima de los hombros. Sus hombros musculosos son prominentes.
El sistema requiere anotar los kilos utilizados en cada serie para verificar la evolución entre sesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El criterio no se basa en mover el mayor peso posible en cualquier circunstancia. La prioridad permanece en la ejecución de cada repetición, sobre todo en ejercicios que involucran varios grupos musculares y demandan control técnico.

La propuesta descrita por Sapstead organiza una sesión alrededor de dos oleadas de ocho, seis y cuatro repeticiones. Con esa distribución, el entrenamiento concentra volumen, cargas progresivas y una pauta concreta para quienes buscan sostener un trabajo de fuerza e hipertrofia con menos tiempo disponible.

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