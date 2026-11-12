Anne Hathaway, a los 44: el antes y después de una actriz que aprendió a dominar la moda sin pedir permiso

Anne Hathaway convirtió su evolución actoral en un recorrido paralelo por la moda, desde los vestidos románticos de sus inicios hasta la alta costura

Guardar

Para algunos, el primer flechazo ocurrió cuando intentaba equilibrar una tiara real en El diario de la princesa; para otros, el momento cumbre llegó al verla dominar los pasillos editoriales sobre unos tacos imposibles en El diablo viste a la moda. Sin embargo, más allá de los guiones y las épocas, en cada una de sus películas hubo un factor constante que siempre robó cámara: su estilo. Un magnetismo visual que Anne Hathaway no dejó encerrado en la pantalla grande, sino que trasladó con total naturalidad al asfalto en su street style diario y a cada alfombra roja que pisa. Hoy, en el día de su cumpleaños número 44, celebra la evolución de una estrella que convirtió cada aparición pública en una verdadera lección de moda.

De la realeza de ficción al chic casual: el encanto de sus inicios

Julie Andrews y Anne Hathaway en 'Princesa por sorpresa'

Cuando Anne irrumpió en la escena pública a principios de los años 2000, su estética personal dialogaba directamente con la dulzura e ingenuidad de Mia Thermopolis. Era la era de los vestidos lenceros en satén pastel, los cortes princesa, las faldas midi con vuelo y una vibra pulcra, accesible y sumamente romántica.

PUBLICIDAD

En las calles de Nueva York y Los Ángeles, su street style inicial apostaba por lo seguro a través de cárdigans de punto fino, bailarinas clásicas, vaqueros rectos y trench coats tradicionales. Aunque la crítica de la época celebraba su frescura de “chica de al lado”, su imagen respondía a un molde convencional de Hollywood; lucía impecable, pero su armario operaba dentro de los límites de lo esperado, manteniendo un perfil discreto que evitaba a toda costa el riesgo o la provocación visual.

El efecto pasarela: el vestuario cinematográfico como manifiesto

El diablo viste a la moda representó un punto de inflexión en la relación de Hathaway con la industria fashion (Captura de video)

El punto de quiebre definitivo llegó en 2006 de la mano de Andy Sachs y la legendaria estilista Patricia Field. Aquella escena bisagra donde el personaje atraviesa las puertas de la revista con una chaqueta estructurada de Chanel, minivestido a capas y botas de caña alta de cuero no solo marcó la trama de la película, sino que transformó para siempre la relación de Anne con la moda.

PUBLICIDAD

A partir de ese rodaje, la actriz comprendió que las prendas son una herramienta de poder personal y una auténtica narrativa visual. Sus apariciones fuera de escena se volvieron notablemente más afiladas, sumando abrigos largos de solapas dramáticas, gafas oscuras retro, botas mosqueteras y una sastrería de corte arquitectónico. Dejó de vestirse como una invitada tímida para presentarse como protagonista, alternando firmas icónicas con una actitud mucho más segura, magnética y sofisticada.

El renacimiento del street style y la revolución del color

La actriz incorporó la sastrería de líneas definidas como una de las claves de su street style (Backgrid UK/The Grosby Group)

En los últimos años, Hathaway protagonizó una de las transformaciones estilísticas más aplaudidas de la cultura pop al abrazar por completo la tendencia del dopamine dressing, esa filosofía de vestir con el único fin de despertar alegría y audacia visual. Sus paseos por la ciudad y sus salidas cotidianas se convirtieron en una pasarela abierta de street style elevado, donde cada conjunto destila un pulido sentido del lujo contemporáneo.

PUBLICIDAD

Anne transformó el asfalto neoyorquino en su propio escaparate combinando sastrería estructurada en tonos monocromáticos, abrigos fluidos de corte impecable, botas altas de cuero y accesorios de impacto. Lejos de la informalidad desaliñada, logró elevar el denim al rango de alta moda al conjugar vaqueros de silueta perfecta con tops asimétricos, blazers entallados y corsés esculturales.

Reina de la alfombra roja: la consagración en la alta costura

En la alfombra roja, la actriz se consolidó como una de las figuras habituales de las principales casas de alta costura (REUTERS/Daniel Cole)

Si en el asfalto deslumbra, en las galas internacionales Anne Hathaway juega directamente en otra liga. Su presencia en citas legendarias como los Premios Óscar, la Met Gala y los principales festivales de cine la posicionó como una de las musas predilectas de la alta costura mundial.

PUBLICIDAD

Valentino, Versace y otros sellos internacionales acompañaron algunas de sus apariciones más recordadas en galas y festivales (REUTERS/Andrew Kelly)

Lejos de conformarse con siluetas predecibles, Anne convirtió cada escalinata en un lienzo donde conviven las casas más prestigiosas del planeta: desde el romanticismo clásico y la explosión cromática de Valentino, hasta la seducción afilada de Versace —como aquel memorable diseño en tweed blanco deshilachado con imperdibles dorados que rindió tributo a Karl Lagerfeld— o el dramatismo de creaciones escultóricas en negro azabache, cortes sirena con colas kilométricas y brocados en blanco y negro.

Su vestido de tweed blanco con imperdibles dorados para la Met Gala rindió homenaje a Karl Lagerfeld (REUTERS/Andrew Kelly)

A esto se suma su alianza estelar como embajadora de la casa de alta joyería Bulgari, cuyas piezas históricas, gargantillas de diamantes y esmeraldas monumentales coronan escotes palabra de honor y cuellos barco con un porte digno de la era dorada de los grandes estudios.

PUBLICIDAD

Romper esquemas: la maternidad como máxima expresión de elegancia

Uno de los momentos más inspiradores y aplaudidos en la trayectoria de su imagen pública ha sido la naturalidad con la que abordó sus embarazos bajo los focos mediáticos.

La actriz eligió diseños de noche con drapeados que acompañaban los cambios de su cuerpo (Dimitrios Kambouris / Getty Images via AFP)

Mientras las convenciones históricas solían relegar la silueta maternal a prendas holgadas diseñadas para camuflar el vientre, Anne decidió convertir su figura en la protagonista indiscutible de cada diseño.

Anne Hathaway desafió la idea de que el estilo premamá debe limitarse a prendas holgadas. (REUTERS/Angelina Katsanis)

A través de vaporosos vestidos de noche con drapeados griegos que acariciaban sus curvas, conjuntos vanguardistas de dos piezas con cortes deliberados que celebraban su estado y piezas joya ajustadas que demostraron que la gestación no exige renunciar al glamour más teatral, la actriz reinventó los códigos del estilo premamá en la alfombra roja.

PUBLICIDAD

Durante sus embarazos, Hathaway apostó por prendas ajustadas y cortes que dejaban el vientre a la vista. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ese enfoque audaz y desinhibido consolidó su imagen como una mujer moderna que abraza cada etapa de la vida con orgullo y elegancia suprema.

Anne Hathaway mostró que la maternidad no implica abandonar los códigos de la alfombra roja. (REUTERS/Isabel Infantes)

El gran triunfo de Anne Hathaway al cumplir años hoy no radica únicamente en las firmas de alta costura que viste o en las joyas monumentales que luce en las citas de gala más exclusivas. Su verdadero éxito está en la soltura, la frescura y el sentido del humor con los que habita cada prenda. Anne disfruta genuinamente del proceso de vestirse, se atreve a experimentar con volúmenes extremos y entiende la moda no como una armadura rígida, sino como una fiesta continua de autoexpresión.

PUBLICIDAD

Desde la corona de princesa adolescente hasta su reinado indiscutible de estilo, su trayectoria sigue siendo la prueba viviente de que la mejor tendencia de todas siempre será la autenticidad.