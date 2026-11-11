Tres sitios argentinos fueron declarados Patrimonio Geológico Mundial: cuáles son y qué los hace extraordinarios

La Unión Internacional de Ciencias Geológicas declaró Patrimonio Geológico Mundial a tres formaciones naturales argentinas presentadas por el SEGEMAR.

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La Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS, por sus siglas en inglés) incorporó al Cerro Aconcagua, el Campo de Piedra Pómez y el Complejo Plutónico Fitz Roy a su lista de Sitios de Patrimonio Geológico Mundial, dentro de un grupo de 100 nuevos reconocimientos anunciados durante el IUGS Geoheritage Event celebrado en noviembre de 2026 en Monchique, Portugal. Las tres propuestas fueron presentadas por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) con la colaboración de profesionales externos, según informó el organismo.

Este logro consolida la presencia de Argentina en un mapa global de lugares clave para la ciencia de la Tierra. Un Sitio de Patrimonio Geológico de la IUGS, según describe la propia organización, es un lugar con elementos y procesos geológicos de relevancia científica internacional: sitios que contribuyeron al desarrollo de las ciencias geológicas o que constituyen las mejores demostraciones del mundo de determinadas características y procesos de la Tierra.

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El Cerro Aconcagua es el ejemplo más alto del mundo de formación de montañas por subducción

El Cerro Aconcagua, ubicado en la provincia de Mendoza a 6.961 metros sobre el nivel del mar, es el pico más alto del hemisferio occidental. Según la IUGS, el sitio es un ejemplo de primer orden de una montaña formada en un cinturón de pliegues y corrimientos (es decir, una zona donde las capas de roca se pliegan y se desplazan unas sobre otras por la enorme presión interna de la Tierra) asociado a un proceso de subducción, que ocurre cuando una placa tectónica se hunde bajo otra.

El Cerro Aconcagua constituye un modelo de estudio sobre la subducción de la Placa de Nazca debajo de la Placa Sudamericana. (Freepik)

Entre los 28° y los 33° de latitud sur, la Placa de Nazca se introduce bajo la Placa Sudamericana con una inclinación muy baja, lo que genera un segmento de subducción plana sin volcanes activos en la superficie. Las rocas que forman el Aconcagua van desde sedimentos marinos y continentales del Jurásico (hace 201 a 145 millones de años) y el Cretácico (hace 145 a 66 millones de años) hasta rocas volcánicas del Mioceno (hace 23 a 5 millones de años). Según la IUGS, el acortamiento superficial de la región supera los 60 kilómetros y se produjo entre hace 20 y 8 millones de años.

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Destacan que, desde 1835, cuando Charles Darwin describió la región, investigadores de los siglos XIX y XX construyeron el conocimiento actual sobre el área. Hoy, el Aconcagua es un sitio clásico para el estudio de los procesos de formación de montañas y una parada obligatoria en los estudios transversales de los Andes Centrales.

El Campo de Piedra Pómez es el laboratorio natural de formas de erosión eólica más extremas de la Tierra

El Campo de Piedra Pómez, en la Puna de Catamarca entre los 3.000 y los 3.500 metros de altitud, cubre aproximadamente 750 kilómetros cuadrados de roca piroclástica (material sólido expulsado por una erupción volcánica) originada en la Caldera del Cerro Blanco hace unos 73.000 años, según datos publicados por la IUGS. La extrema aridez y los vientos intensos de la zona convirtieron a la erosión producida por el viento en la fuerza dominante que esculpió el paisaje.

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El Campo de Piedra Pómez en Catamarca aporta datos científicos para comprender la dinámica de las crestas eólicas en Marte. (Gobierno de Catamarca)

Las formas más llamativas del sitio son los mesoyardangs y las megarripples. Los mesoyardangs son estructuras alargadas esculpidas por el viento sobre las rocas, que en este caso llegan a superar los 6 metros de altura y cubren un área de alrededor de 160 kilómetros cuadrados. Las megarripples, por su parte, son ondulaciones de gran tamaño formadas por fragmentos gruesos de roca de hasta 2,5 centímetros, entre las más grandes registradas en el planeta para este tipo de forma.

IUGS señala además que el Campo de Piedra Pómez también fue estudiado para comprender la dinámica de formaciones de arena y roca modeladas por el viento en Marte, lo que convierte al sitio en una referencia científica de proyección planetaria.

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El Complejo Plutónico Fitz Roy es el resultado de millones de años de intrusión magmática y erosión glaciar

Las torres y agujas del Complejo Plutónico Fitz Roy, en la provincia de Santa Cruz, se elevan desde la estepa patagónica y bordean por el oeste el Campo de Hielo Patagónico Sur. Según la IUGS, el complejo pertenece a una cadena de plutones (masas de roca que se formaron por enfriamiento lento de magma en el interior de la Tierra) del Mioceno, con una antigüedad de entre 16,9 y 16,37 millones de años, formados por sucesivos pulsos de inyección de magma.

El Complejo Plutónico Fitz Roy en Santa Cruz surgió a partir de sucesivos pulsos de magma durante el Mioceno. (Andrés Bonetti - Patagonia)

La elevación actual del Fitz Roy implica un significativo levantamiento y erosión de las rocas superiores desde el Mioceno medio, impulsado tanto por procesos tectónicos como por la erosión glaciar. Esta última fue especialmente intensa desde hace unos 7 millones de años, y una fase más reciente de aceleración en el Cuaternario (período que abarca desde hace 2,6 millones de años hasta el presente) transformó un relieve suave en valles glaciares profundamente tallados.

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La IUGS recuerda que Francisco Pascasio Moreno creyó en 1879 que el Fitz Roy era un volcán, y que recién en 1904 el geólogo alemán Rodolfo Hauthal confirmó su naturaleza no volcánica. El alpinista francés Lionel Terray describió en 1952 al Cerro Torre como “la convulsión geológica más espectacular que la Tierra jamás haya lanzado al cielo”.

El Perito Moreno, las Cataratas del Iguazú e Ischigualasto ya cuentan con este reconocimiento

Los tres nuevos reconocimientos se suman a sitios argentinos que la IUGS incorporó en etapas anteriores. Según el SEGEMAR, en 2022, durante el evento por el 60° aniversario de la organización en Zumaia, España, la IUGS presentó sus primeros 100 sitios, entre los que figuraron el Glaciar Perito Moreno (Santa Cruz) y las Cataratas del Iguazú (Misiones), estas últimas compartidas con Brasil.

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El glaciar Perito Moreno, las Cataratas del Iguazú e Ischigualasto fueron los primeros tres sitios argentinos reconocidos por la IUGS dentro de su programa de Patrimonio Geológico. (REUTERS/Agustin Marcarian / REUTERS/Bernat Parera)

Según la IUGS, el Glaciar Perito Moreno mide aproximadamente 30 kilómetros de largo, su frente alcanza los 5 kilómetros de extensión y sus paredes llegan a los 60 metros de altura. Las Cataratas del Iguazú, por su parte, forman un conjunto de 275 caídas de agua con una altura promedio de 75 metros distribuidas a lo largo de un frente de casi 2.700 metros. El sitio es también una referencia para el estudio de las rocas basálticas originadas durante la fragmentación del supercontinente Gondwana, hace entre 125 y 115 millones de años.

En 2024, durante el 37° Congreso Geológico Internacional en Busan, República de Corea, la IUGS sumó 100 nuevos sitios a su lista. Entre ellos quedó incluido Ischigualasto (San Juan), el único lugar del mundo con una sucesión completa de sedimentos continentales del Triásico (período que abarca desde hace 252 hasta 201 millones de años) y un registro fósil clave para comprender el origen de los dinosaurios y la evolución de los primeros mamíferos.

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Con los tres sitios anunciados en noviembre de 2026, Argentina acumula seis reconocimientos dentro del programa de Patrimonio Geológico de la IUGS, cuyo objetivo es dar visibilidad a los sitios de mayor valor científico del planeta, promover su uso como recurso educativo y favorecer su preservación.