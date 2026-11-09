La historia del Poncho Bandera de La Sole, la prenda artesanal que une al papa León XIV con Messi

Visita del papa León XIV a la Argentina - Soledad Pastorutti canta antes del comienzo de la Misa

Guardar

Con lana de oveja, tintes naturales y el Sol de Mayo bordado, Soledad Pastorutti llevó el Poncho Bandera a la previa de la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles. La pieza fue confeccionada por artesanos de Belén, Catamarca, y retoma los colores celeste y blanco de la bandera argentina.

La prenda reproduce los colores de la bandera argentina e incorpora el Sol de Mayo como uno de sus rasgos centrales. Detrás de esa pieza está Rua Chaky, un emprendimiento textil familiar de Belén, Catamarca, encabezado por los artesanos Ramón Baigorría y Graciela Carrasco.

PUBLICIDAD

El Poncho Bandera que usó Soldad (Rua Chaky)

El modelo nació en 2010, en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Baigorría y Carrasco fueron convocados para realizar una colección especial y trasladaron los símbolos patrios al tejido tradicional catamarqueño. “Somos un emprendimiento familiar textil, quinta generación de Atesanos, hace 16 años que lo realizamos”, contó a Infobae Graciela.

Con el tiempo, la pieza pasó a ser conocida como Poncho Bandera, aunque en sus primeros años también fue llamada “poncho del Bicentenario”.

Soledad Pastorutti emocionó con un repertorio de raíz argentina y fe ante la visita del papa León XIV (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confección de cada poncho demanda entre 15 y 20 días de trabajo artesanal. El proceso comienza con vellón de lana de oveja y contempla el hilado, el teñido, el trabajo en telar y el bordado del sol. Para lograr los tonos azules y celestes, los artesanos usan índigo; el amarillo del sol se obtiene a partir de cáscara de cebolla común, según expliaron los artesano.

PUBLICIDAD

Rua Chaky, cuyo nombre significa “hecho a mano” en quechua, reúne una tradición de cinco generaciones vinculadas al tejido y la elaboración de ponchos. El taller funciona en Belén y convirtió al Poncho Bandera en una de sus creaciones más reconocidas.

Pastorutti recibió la prenda durante la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en Catamarca, donde celebró 30 años de carrera. El obsequio fue parte de una entrega de piezas artesanales destinada a los artistas invitados al festival.

El futbolista argentino Lionel Messi tras su partido de despedida, escuchando a la Sole antes de fundirse en un abrazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese antecedente explica que la cantante eligiera el modelo para interpretar “Brindis” en el estadio Monumental, durante la despedida de Messi de la Selección argentina el 7 de octubre pasado. La aparición de La Sole con el poncho celeste y blanco instaló la historia de la prenda en la conversación pública.

PUBLICIDAD

Tras aquella actuación, Pastorutti intercambió el ejemplar que llevó al estadio por una campera de la Selección argentina que le ofreció el futbolista Agustín Giay. El jugador luego le regaló el poncho a su madre. Días más tarde, la artista explicó que habló con los artesanos para contar con otro ejemplar.

El conductor Iván de Pineda junto a Ramón Baigorría y Graciela Carrasco, los diseñadores del Poncho Bandera (Instagram Rua Chaky)

Con un Poncho Bandera de Rua Chaky, La Sole apareció a las 10.25 en el escenario montado en Buenos Aires, antes de la misa de León XIV. La artista abrió con “La Viajera” y “Oración del Remanso”, y luego compartió “Alma Misionera” con su hermana, Natalia Pastorutti.

PUBLICIDAD

La presentación continuó con “Aleluya”, “Entre a mi pago sin golpear” y “A Don Ata”. De ese modo, el diseño creado en Belén volvió a formar parte de un acto masivo, esta vez en una jornada organizada alrededor de la visita del pontífice.

El poncho que usó ante Messi terminó como regalo para la madre de un jugador de fútbol

La historia de la prenda sumó otro capítulo durante la despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental. Lorena Bertossi, madre de Agustín Giay, lateral derecho de Palmeiras y titular en ese encuentro de la Selección Argentina, contó que el poncho terminó en sus manos después de un intercambio entre su hijo y La Sole.

PUBLICIDAD

Pastorutti interpretaba “Brindis” en el círculo central y, tras abrazarse con Messi, Giay se acercó para ofrecerle el camperón de la Selección a cambio de la pieza que llevaba puesta. El jugador recibió el Poncho Bandera y se lo regaló a su madre, según el relato de Bertossi. El episodio pasó inadvertido para buena parte del público durante aquella noche en el Monumental.