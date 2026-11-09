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Receta de bocaditos de huevo, jamón y queso, rápida y fácil

La elaboración utiliza 12 tapas de empanadas, un ingrediente lácteo, fiambre cocido y un relleno previamente hervido, con una cocción de entre 18 y 20 minutos a 180 grados y un reposo final de cinco minutos

Ocho bocaditos de huevo con trozos de jamón, queso derretido y cebollino picado dispuestos sobre una tabla de madera.
Los bocaditos de huevo, jamón y queso constituyen una alternativa para servir en una picada (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un bocado dorado, cremoso y listo en pocos minutos: estos bocaditos de huevo, jamón y queso son una solución práctica para una picada, una merienda salada o una cena rápida.

Se pueden preparar con tapas de empanadas y cocinar al horno hasta que queden crocantes por fuera, con un relleno suave y sabroso por dentro. La combinación de jamón cocido, mozzarella y huevo toma como referencia las preparaciones clásicas de jamón y queso al horno.

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Receta de bocaditos de huevo, jamón y queso

Se trata de pequeños paquetes de masa rellenos con huevo duro, jamón cocido y queso mozzarella, cerrados y horneados hasta dorar. Son fáciles de armar y no requieren preparar masa casera.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 12 tapas de empanadas para horno.
  • 3 huevos.
  • 200 gr de jamón cocido.
  • 200 gr de queso mozzarella.
  • 1 huevo para pintar.
  • 1 cucharadita de orégano.
  • 1 pizca de pimienta.
  • 1 cucharadita de aceite para la asadera.
Una mesa de madera sostiene tapas de empanada, un rodillo, un cuenco con harina, tres huevos, queso mozzarella rallado y fetas de jamón cocido.
Entre los ingredientes se encuentran tapas para horno, huevos, jamón cocido y queso mozzarella (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer bocaditos de huevo, jamón y queso, paso a paso

  1. Hervir los 3 huevos en una olla con agua durante 10 minutos. Enfriarlos, pelarlos y picarlos en trozos pequeños.
  2. Cortar el jamón cocido en tiritas finas y la mozzarella en cubos pequeños.
  3. Colocar el huevo picado, el jamón y el queso en un bol. Agregar el orégano y la pimienta. Mezclar con suavidad para no desarmar demasiado los ingredientes.
  4. Precalentar el horno a 180°C y aceitar ligeramente una asadera.
  5. Disponer las tapas de empanadas sobre la mesada. Colocar 1 cucharada de relleno en el centro de cada una, sin sobrecargarlas.
  6. Humedecer los bordes con un poco de agua, doblar cada tapa y presionar para cerrar. Realizar un repulgue sencillo o marcar los bordes con un tenedor.
  7. Batir el huevo restante y pintar la superficie de los bocaditos.
  8. Colocar las piezas en la asadera, dejando aproximadamente 2 cm entre cada una. No las amontones: el espacio ayuda a que la masa se dore de manera pareja.
  9. Hornear durante 18 a 20 minutos, hasta que estén dorados. El horno debe estar bien caliente antes de incorporar la asadera.
  10. Retirar y dejar reposar 5 minutos antes de servir. Esperar unos minutos ayuda a que el queso se asiente y evita quemaduras.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 bocaditos, equivalentes a 4 porciones de 3 unidades cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 460 kcal
  • Grasas: 24 gr
  • Carbohidratos: 42 gr
  • Proteínas: 22 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los bocaditos se pueden conservar en la heladera durante tres días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlos, llevarlos al horno a 180°C durante 5 a 8 minutos. También se pueden recalentar en una sartén tapada, a fuego bajo.

Para freezar, colocarlos ya fríos en una bolsa o recipiente apto para freezer. Se conservan hasta dos meses. Para consumirlos, llevarlos directamente al horno durante 10 a 15 minutos, hasta que estén calientes.

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