La NASA busca astronautas para viajar a la Luna y a Marte: cómo postularse

La NASA abrió una convocatoria para incorporar astronautas a sus misiones a la Luna y Marte con plazo hasta el 3 de diciembre de 2026. (NASA)

Guardar

La NASA lanzó una nueva convocatoria para incorporar astronautas a su programa de exploración espacial. Los seleccionados podrían pisar la Luna, vivir en una futura base lunar permanente y participar en las primeras misiones tripuladas a Marte. Las postulaciones están abiertas hasta las 11:59 p.m. del jueves 3 de diciembre de 2026.

La convocatoria llega en un momento de aceleración del programa Artemis, el plan de la NASA para volver a la superficie lunar después de más de medio siglo. Con apenas 32 astronautas en actividad, la agencia reconoce que sus recursos humanos son insuficientes frente a la magnitud de las misiones que se avecinan. “Tenemos mucho más trabajo que astronautas”, afirmó el comandante de Artemis III, Randy Bresnik, en declaraciones a The Associated Press.

PUBLICIDAD

NASA necesita más astronautas para un programa que crece más rápido que su plantel

El cuerpo de astronautas de la NASA históricamente fue pequeño y selectivo. Desde la década de 1960, la agencia eligió a 370 personas para entrenarse como candidatos a astronauta. La última convocatoria fue en 2024: de más de 8.000 postulaciones recibidas, solo 10 candidatos llegaron a la selección final, en septiembre de 2025, y aún se encuentran realizando los casi dos años de entrenamiento obligatorio.

El cuerpo espacial estadounidense dispone actualmente de 32 astronautas activos para atender las exigencias del programa Artemis. (REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo)

El programa Artemis requiere cada vez más personal capacitado para operar en la superficie lunar, vivir y trabajar fuera de la órbita terrestre baja (es decir, más allá de los primeros 2.000 kilómetros de altitud sobre la Tierra) y preparar el terreno para las misiones a Marte.

PUBLICIDAD

“La ventana está abierta. La misión espera. Y lo único que falta en la mayor aventura que la humanidad haya emprendido es usted”, declaró el subdirector de la NASA, Matt Anderson. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, subrayó que los seleccionados deberán tener “excelencia técnica, buen juicio, trabajo en equipo y valentía”.

Los requisitos para postularse incluyen título universitario, experiencia profesional y condición física

Según el comunicado oficial de la NASA, para postularse se necesita ciudadanía estadounidense y un título de posgrado (equivalente a una maestría) en un campo de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Esta exigencia puede cumplirse también con al menos dos años de doctorado en una disciplina técnica, con un título de medicina, enfermería avanzada o medicina osteopática, o con la finalización de un programa de piloto de pruebas reconocido a nivel nacional.

PUBLICIDAD

El astronauta Frank Rubio advirtió que la mayor parte del trabajo de la profesión consiste en labores de apoyo en la Tierra y no en viajes espaciales. (REUTERS/Steve Nesius)

Además del título, los candidatos deben acreditar al menos tres años de experiencia profesional en su campo. Para pilotos, ese requisito puede cubrirse con horas de vuelo: 750 horas como piloto en mando en aviones de alta performance, 1.500 horas totales en otras aeronaves de ala fija, o 1.000 horas en helicópteros con al menos 300 como piloto en mando. También deben superar un examen físico para misiones de larga duración y demostrar capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.

Frank Rubio, integrante de la tripulación de Artemis III y titular del récord estadounidense de permanencia continua en el espacio con 371 días consecutivos, ofreció una advertencia práctica a los futuros postulantes: “Es importante que entiendan que la mayor parte de ese trabajo no es ir a la Luna. Eso será alrededor del 1% de su experiencia. Lo que hacen es contribuir a la misión de ir a la Luna”.

PUBLICIDAD

El entrenamiento obligatorio dura dos años, y pueden pasar varios años más antes de que un astronauta vuele al espacio por primera vez. La paciencia, en palabras del propio Rubio, es indispensable.

La selección finaliza en 2027, el mismo año en que despega la misión de ensayo para el alunizaje

La NASA prevé completar la selección a fines de 2027 y que los nuevos candidatos inicien su entrenamiento a principios de 2028. Ese año coincide con la misión Artemis IV, la primera en intentar un alunizaje tripulado bajo el programa actual, en las cercanías del polo sur lunar.

La NASA prevé concretar en 2028 el primer alunizaje tripulado en las inmediaciones del polo sur lunar mediante la misión Artemis IV. (NASA/Handout via REUTERS)

Antes de ese hito, en 2027 tendrá lugar la misión Artemis III, que enviará a cuatro astronautas (Bresnik, Rubio, Andre Douglas y el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Luca Parmitano) a órbita terrestre baja para ensayar el acoplamiento de la nave Orion con módulos de aterrizaje lunar desarrollados por SpaceX (la empresa de Elon Musk) y Blue Origin (la de Jeff Bezos). Según la NASA, ese ensayo en órbita reducirá los riesgos antes del alunizaje del año siguiente.

PUBLICIDAD

En abril de 2026, la misión Artemis II ya marcó un hito: fue el primer vuelo tripulado de la nave Orion a bordo del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial, por sus siglas en inglés), con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al astronauta canadiense Jeremy Hansen. Según la NASA, la tripulación viajó 406.715 kilómetros desde la Tierra, el mayor alejamiento de astronautas en la historia.

La base lunar permanente tomará forma a medida que se lancen rovers, robots y redes eléctricas. Bresnik recordó que el plazo de selección coincide con el año en que la NASA planea volver a la superficie lunar, y eso le da urgencia a la convocatoria: “Para entonces vamos a tener personas en la Luna, así que no se demoren”.

PUBLICIDAD