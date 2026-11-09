12 tareas de limpieza profunda para renovar los ambientes cada mes

La limpieza estacional permite revisar zonas de la vivienda que suelen quedar fuera de la rutina semanal, como ventiladores, persianas, zócalos, textiles y electrodomésticos. Estas 12 tareas ayudan a retirar polvo, grasa y residuos acumulados, e incluyen la revisión del conducto del secarropas, una medida vinculada con la prevención de incendios.
Real Simple, sitio especializado en tareas domesticas, recogió pautas y citó a la profesional de limpieza Leslie Reichert y a April Lane, propietaria de un servicio de limpieza residencial en Seattle.
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1. Ventiladores de techo
Un plumero extensible de microfibra permite limpiar las aspas sin desmontarlas. Conviene cubrir el suelo o los muebles que queden debajo para recoger el polvo.
También puede usarse una funda de almohada limpia sobre cada aspa para contener los residuos. Los globos de vidrio desmontables se lavan con agua tibia y jabón, y deben secarse por completo antes de volver a colocarlos.
2. Ventanas y cortinas
Las cortinas de tela pueden pasar 15 minutos por el secarropas en ciclo frío para desprender el polvo. Durante ese tiempo, un paño de microfibra ligeramente humedecido sirve para limpiar vidrios y marcos.
Al retirar las cortinas, es recomendable colgarlas de inmediato para limitar las arrugas.
3.Persianas y cortinas plisadas
El accesorio de cerdas largas de la aspiradora ayuda a retirar polvo de cortinas plisadas o celulares, con pasadas horizontales de arriba hacia abajo. En cocina y baño, donde el vapor y la grasa adhieren más las partículas, puede utilizarse un paño de microfibra apenas humedecido.
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4. Cuadros y espejos
Al bajar cuadros o espejos, se puede pasar un paño de microfibra por el frente, el reverso del marco y la pared. El limpiavidrios no debe aplicarse directamente sobre la superficie: la humedad puede filtrarse detrás del vidrio y afectar fotografías u obras. La alternativa es rociar el producto sobre el paño.
5. Pantallas de lámparas
El cepillo de cerdas largas permite recorrer los bordes superior e inferior y luego los laterales de la pantalla. Un rodillo adhesivo es otra opción para retirar polvo sin alterar adornos delicados. El cepillado debe cubrir toda la superficie de la pantalla.
6. Hojas y macetas
Las plantas de hojas brillantes se limpian con un paño húmedo, sosteniendo cada hoja desde abajo. En especies de follaje aterciopelado, resulta preferible un pincel suave.
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La maceta puede repasarse con un paño limpio. El procedimiento también permite retirar el polvo visible de las hojas y del recipiente.
7. Zócalos
Primero se retira el polvo con el cepillo de la aspiradora. Después, un paño con agua tibia y jabón para vajilla permite limpiar la superficie.
El proceso termina con microfibra seca, tramo por tramo, para evitar sectores sin revisar. Recorrer el perímetro completo de la habitación ayuda a no omitir ningún sector.
8. Gabinetes de cocina
Antes de limpiar, se vacían cajones y gabinetes para aspirar migas y residuos con una boquilla estrecha. Luego se pasa un paño suave, bien escurrido, por interiores, exteriores, tiradores y molduras. Un segundo paño húmedo elimina el jabón y otro seco evita que quede humedad.
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9. Lavavajillas
Para remover depósitos minerales, algunos fabricantes aconsejan ejecutar un ciclo vacío con vinagre blanco destilado en un recipiente apto para lavavajillas, colocado en la rejilla inferior. Antes de hacerlo, conviene revisar el manual del equipo, ya que las indicaciones pueden variar según el modelo.
10. Electrodomésticos pequeños
Las bases de batidoras y licuadoras se repasan con un paño húmedo para retirar restos secos. Los cables se limpian desconectados.
En tostadoras, se desenchufa el aparato, se eliminan las migas sobre un recipiente y se limpia la bandeja antes de secarla y reinstalarla. Las piezas desmontables de cafeteras pueden lavarse con agua tibia y jabón.
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11. Colchón y respaldo de la cama
Los respaldos, pies de cama y estructuras de madera admiten un paño de microfibra. En partes tapizadas, la aspiradora debe avanzar desde arriba y prestar atención a capitonés o pliegues. En el colchón y la base, el accesorio de cerdas recorre laterales y ribetes, donde suele quedar polvo.
12. Conducto del secarropas
El tubo posterior puede desconectarse para aspirarlo o cepillarlo, mientras que el filtro de pelusas se lava con cepillo suave y agua jabonosa. Debe secarse por completo antes de reponerlo.
La Administración de Incendios de Estados Unidos recomienda limpiar el filtro de pelusas cada vez que se usa el secarropas y limpiar el conducto de ventilación una vez al año. También aconseja verificar que la salida de aire no esté aplastada ni obstruida.
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La acumulación de pelusa puede prolongar el tiempo de secado y elevar el riesgo de incendio. Por eso, el área alrededor del aparato debe mantenerse despejada y el conducto de ventilación requiere una limpieza anual. La falta de limpieza fue el principal factor que contribuyó a la ignición de incendios domésticos vinculados con secarropas en Estados Unidos entre 2018 y 2020.
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