12 tareas de limpieza profunda para renovar los ambientes cada mes

La limpieza estacional permite atender sectores del hogar que suelen quedar fuera de la rutina semanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La limpieza estacional permite revisar zonas de la vivienda que suelen quedar fuera de la rutina semanal, como ventiladores, persianas, zócalos, textiles y electrodomésticos. Estas 12 tareas ayudan a retirar polvo, grasa y residuos acumulados, e incluyen la revisión del conducto del secarropas, una medida vinculada con la prevención de incendios.

Real Simple, sitio especializado en tareas domesticas, recogió pautas y citó a la profesional de limpieza Leslie Reichert y a April Lane, propietaria de un servicio de limpieza residencial en Seattle.

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1. Ventiladores de techo

Las aspas acumulan polvo y pueden limpiarse con microfibra o con una funda de almohada limpia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plumero extensible de microfibra permite limpiar las aspas sin desmontarlas. Conviene cubrir el suelo o los muebles que queden debajo para recoger el polvo.

También puede usarse una funda de almohada limpia sobre cada aspa para contener los residuos. Los globos de vidrio desmontables se lavan con agua tibia y jabón, y deben secarse por completo antes de volver a colocarlos.

2. Ventanas y cortinas

Los vidrios, marcos y textiles requieren métodos distintos para retirar polvo sin dejar marcas ni arrugas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cortinas de tela pueden pasar 15 minutos por el secarropas en ciclo frío para desprender el polvo. Durante ese tiempo, un paño de microfibra ligeramente humedecido sirve para limpiar vidrios y marcos.

Al retirar las cortinas, es recomendable colgarlas de inmediato para limitar las arrugas.

3.Persianas y cortinas plisadas

El accesorio de cerdas de la aspiradora ayuda a limpiar pliegues y láminas sin dañar el material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El accesorio de cerdas largas de la aspiradora ayuda a retirar polvo de cortinas plisadas o celulares, con pasadas horizontales de arriba hacia abajo. En cocina y baño, donde el vapor y la grasa adhieren más las partículas, puede utilizarse un paño de microfibra apenas humedecido.

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4. Cuadros y espejos

El producto para vidrios debe aplicarse sobre el paño para impedir que la humedad alcance la parte posterior del marco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al bajar cuadros o espejos, se puede pasar un paño de microfibra por el frente, el reverso del marco y la pared. El limpiavidrios no debe aplicarse directamente sobre la superficie: la humedad puede filtrarse detrás del vidrio y afectar fotografías u obras. La alternativa es rociar el producto sobre el paño.

5. Pantallas de lámparas

Un cepillo o rodillo adhesivo permite retirar partículas de las pantallas sin afectar sus detalles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cepillo de cerdas largas permite recorrer los bordes superior e inferior y luego los laterales de la pantalla. Un rodillo adhesivo es otra opción para retirar polvo sin alterar adornos delicados. El cepillado debe cubrir toda la superficie de la pantalla.

6. Hojas y macetas

Las hojas brillantes se repasan con un paño húmedo, mientras que el follaje aterciopelado requiere un pincel suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas de hojas brillantes se limpian con un paño húmedo, sosteniendo cada hoja desde abajo. En especies de follaje aterciopelado, resulta preferible un pincel suave.

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La maceta puede repasarse con un paño limpio. El procedimiento también permite retirar el polvo visible de las hojas y del recipiente.

7. Zócalos

Aspirar primero y pasar luego un paño húmedo permite retirar el polvo acumulado en el perímetro de cada ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primero se retira el polvo con el cepillo de la aspiradora. Después, un paño con agua tibia y jabón para vajilla permite limpiar la superficie.

El proceso termina con microfibra seca, tramo por tramo, para evitar sectores sin revisar. Recorrer el perímetro completo de la habitación ayuda a no omitir ningún sector.

8. Gabinetes de cocina

Vaciar cajones y estantes facilita la limpieza de migas, tiradores, interiores y molduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de limpiar, se vacían cajones y gabinetes para aspirar migas y residuos con una boquilla estrecha. Luego se pasa un paño suave, bien escurrido, por interiores, exteriores, tiradores y molduras. Un segundo paño húmedo elimina el jabón y otro seco evita que quede humedad.

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9. Lavavajillas

Un ciclo vacío con vinagre blanco destilado puede ayudar a remover depósitos minerales del interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para remover depósitos minerales, algunos fabricantes aconsejan ejecutar un ciclo vacío con vinagre blanco destilado en un recipiente apto para lavavajillas, colocado en la rejilla inferior. Antes de hacerlo, conviene revisar el manual del equipo, ya que las indicaciones pueden variar según el modelo.

10. Electrodomésticos pequeños

Tostadoras, batidoras y cafeteras requieren una limpieza exterior y el retiro regular de restos de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bases de batidoras y licuadoras se repasan con un paño húmedo para retirar restos secos. Los cables se limpian desconectados.

En tostadoras, se desenchufa el aparato, se eliminan las migas sobre un recipiente y se limpia la bandeja antes de secarla y reinstalarla. Las piezas desmontables de cafeteras pueden lavarse con agua tibia y jabón.

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11. Colchón y respaldo de la cama

La aspiración de tapizados, pliegues y ribetes ayuda a retirar el polvo que se concentra en estas superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los respaldos, pies de cama y estructuras de madera admiten un paño de microfibra. En partes tapizadas, la aspiradora debe avanzar desde arriba y prestar atención a capitonés o pliegues. En el colchón y la base, el accesorio de cerdas recorre laterales y ribetes, donde suele quedar polvo.

12. Conducto del secarropas

Limpiar el filtro y revisar el conducto de ventilación son medidas de mantenimiento vinculadas a la prevención de incendios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tubo posterior puede desconectarse para aspirarlo o cepillarlo, mientras que el filtro de pelusas se lava con cepillo suave y agua jabonosa. Debe secarse por completo antes de reponerlo.

La Administración de Incendios de Estados Unidos recomienda limpiar el filtro de pelusas cada vez que se usa el secarropas y limpiar el conducto de ventilación una vez al año. También aconseja verificar que la salida de aire no esté aplastada ni obstruida.

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La acumulación de pelusa puede prolongar el tiempo de secado y elevar el riesgo de incendio. Por eso, el área alrededor del aparato debe mantenerse despejada y el conducto de ventilación requiere una limpieza anual. La falta de limpieza fue el principal factor que contribuyó a la ignición de incendios domésticos vinculados con secarropas en Estados Unidos entre 2018 y 2020.