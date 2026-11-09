Receta de filet de merluza a la romana, rápida y fácil

Los filets de merluza a la romana constituyen una minuta que resuelve el almuerzo o la cena en pocos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dorados por fuera y blanquísimos por dentro, los filets de merluza a la romana son una de esas minutas que resuelven el almuerzo o la cena en pocos minutos.

En Argentina suelen servirse con puré, papas fritas o una ensalada fresca. La receta tradicional lleva una mezcla liviana de harina, huevos y leche, con una salsa de limón como acompañamiento. La preparación está basada en la receta regional de Ciudad de Buenos Aires.

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Receta de filet de merluza a la romana

Se trata de filets de merluza cubiertos con una mezcla fluida de harina, huevo, leche y polvo para hornear. Se fríen hasta que quedan dorados por fuera, tiernos por dentro y se sirven con una salsa cremosa de limón.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

1 kg de filets de merluza

200 g de harina

2 huevos

100 cc de leche

1 cdita de polvo para hornear

Sal y pimienta, cantidad necesaria

500 cc de aceite para freír, aproximadamente

100 cc de crema

Jugo de 1 limón

Entre los ingredientes se encuentran filets de merluza, harina y huevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer filet de merluza a la romana, paso a paso

Secar los filets de merluza con papel de cocina. Salpimentarlos de ambos lados. Colocar en un bowl la harina, los huevos, la leche y el polvo para hornear. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea, sin grumos. La mezcla debe quedar algo espesa, pero fluida. Calentar el aceite en una sartén profunda a fuego medio-alto. El aceite debe estar caliente, pero no humeante, para que el rebozado se dore sin quemarse. Pasar cada filet por la mezcla y cubrirlo por completo. Freír los filets durante 3 a 4 minutos por lado, hasta que estén dorados. No llenar demasiado la sartén, porque la temperatura del aceite puede bajar y el rebozado quedará pesado. Retirar los filets y colocarlos sobre papel absorbente para eliminar el excedente de aceite. Para preparar la salsa, colocar la crema en una cacerola pequeña y cocinarla a fuego bajo hasta reducirla aproximadamente a la mitad. Apagar el fuego, agregar el jugo de limón y salpimentar. Incorporar el limón fuera del fuego para evitar que la crema se corte. Servir los filets de merluza a la romana calientes, acompañados con la salsa de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 650 kcal

Grasas: 35 g

Carbohidratos: 28 g

Proteínas: 57 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los filets cocidos se pueden conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante un día. Para recalentarlos, conviene usar horno o air fryer, así el rebozado recupera parte de su crocantez.

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También se pueden freezar una vez cocidos durante un mes. Lo ideal es separarlos con papel manteca y recalentarlos directamente en horno, sin descongelar por completo.

La salsa de limón se conserva en la heladera durante dos días, también dentro de un recipiente cerrado.