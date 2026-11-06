Más de 40 restaurantes se suman a la Semana de la Cocina Italiana en Buenos Aires

La cocina italiana recibió el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en diciembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El perfume de las pastas, las pizzas, el aceite de oliva y las hierbas frescas remiten a un legado que Italia llevó al mundo y que, en nuestro país, conserva el recuerdo de la mesa de nuestros abuelos.

En ocasión de la XI Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, que se realizará del 16 al 22 de noviembre, la Embajada de Italia en Argentina presentó “Patrimonio de Sabores. Viajá con la cocina italiana”.

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La cocina italiana recibió el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en diciembre de 2025. La distinción abarca prácticas, saberes y rituales vinculados con la comida, además de las recetas y los productos que identifican a las distintas regiones de Italia.

La Embajada de Italia en Argentina presentó la campaña “Patrimonio de Sabores. Viajá con la cocina italiana”. (Embajada de Italia en Argentina)

El programa reúne a más de 40 restaurantes italianos de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, que durante esa semana ofrecerán con promociones, propuestas especiales y un sistema de premios para quienes recorran los locales adheridos.

La presentación se realizó este miércoles en la residencia del embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti, en un encuentro que convocó a más de 200 personas. La iniciativa integra la programación local de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, una agenda que las representaciones diplomáticas italianas desarrollan en distintos países.

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Un circuito de locales italianos entre Buenos Aires y sus alrededores

Las tradiciones regionales desempeñan un rol fundamental en la identidad culinaria italiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante siete días, los comercios que participen ofrecerán beneficios y menús preparados para la ocasión. Los interesados podrán consultar un mapa interactivo con la ubicación de los restaurantes y las condiciones de cada propuesta en el sitio oficial de la inciativa.

Cada visita a uno de los restaurantes suma posibilidades de acceder a los premios, entre ellos un viaje a Italia para dos personas. El listado de locales, las bases y condiciones y las instrucciones de participación están disponibles en el sitio semanadelacocinaitaliana.com

La propuesta incorpora a la gastronomía como una puerta de entrada a tradiciones que mantienen presencia en la vida cotidiana de Buenos Aires, desde las pastas y las pizzas hasta la pastelería, los cafés y los productos regionales.

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La programación de la Semana de la Cocina Italiana en Argentina incluirá degustaciones, clases, demostraciones, encuentros profesionales y actividades estudiantiles

En ese marco, el circuito apunta a reunir restaurantes y comensales alrededor de preparaciones y materias primas vinculadas con distintas regiones italianas.

El reconocimiento de la UNESCO sitúa a esa tradición más allá de un repertorio de recetas. La distinción considera la cocina italiana como una práctica social que reúne saberes sobre los productos, formas de preparación y el acto de compartir la mesa.

En la Argentina, esa dimensión encuentra un vínculo directo con las familias de origen italiano y con costumbres que se incorporaron a la vida cotidiana.

La programación de la Semana de la Cocina Italiana en Argentina incluirá degustaciones, clases, demostraciones, encuentros profesionales y actividades estudiantiles. (Embajada de Italia en Argentina)

La Semana de la Cocina Italiana combina cultura, industria y promoción gastronómica

La XI edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo tiene como lema “La cocina italiana, patrimonio de la UNESCO: territorios y sectores de excelencia”.

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Además del recorrido gastronómico, la programación prevista en la Argentina incluye degustaciones, clases, demostraciones de cocina, encuentros profesionales y actividades para estudiantes de escuelas italianas.

El impulso de la Embajada sitúa a la iniciativa también dentro de la agenda de promoción cultural y económica italiana en el país. Más información y cómo participar de la XI Semana de la Cocina Italiana en el Mundo en este enlace y en ambbuenosaires.esteri.it