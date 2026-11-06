Tendencias

"Duermo mucho y como dos helados cada día": el secreto de longevidad de la italiana Gianna Pratesi a los 106 años

Fue dueña de una heladería en las Highlands escocesas, recibió a Isabel II antes de su coronación y conserva tres pianos en su vivienda de Chiavari, una pintoresca comuna italiana situada en la región de Liguria. Cómo son sus hábitos y su rutina de alimentación

Una mujer habla ante las cámaras en un estudio de televisión; el logotipo de Rai 1 aparece en la esquina superior izquierda
Gianna Pratesi, exdueña de una heladería en Escocia, mantiene a los 106 años una rutina que comienza a las 13:00. (Captura RAI)
Guardar

Cuando en Chiavari el día ya avanza hacia la tarde, Gianna Pratesi recién empieza su jornada. A sus 106 años, la exdueña de una heladería en Escocia combina un descanso que se extiende hasta las 13, dos helados de leche diarios, bombones de chocolate negro y una vida marcada por la música, la pintura y recuerdos que incluyen a Isabel II y Alain Delon.

Nacida el 16 de marzo de 1920, mantiene aficiones como tocar el piano, pintar paisajes marinos y naturalezas muertas, leer y seguir la actualidad deportiva. Algunos de sus cuadros llegaron a exponerse públicamente.

PUBLICIDAD

La mujer se acuesta alrededor de las 22:30 y se levanta a las 13:00. “Soy muy dormilona”, explicó durante una conversación con Corriere della Sera, realizada en la vivienda que comparte con su cuidadora, Zina.

Caldo diario, pasta ligur y dos helados de leche

Su alimentación no responde a un régimen restrictivo. Zina prepara caldo todos los días, pasta roja o verde al estilo de Liguria, carne a la parrilla, pollo, ensaladilla rusa y patatas de distintas maneras.

Pratesi sostiene que no come dulces, aunque hace dos excepciones diarias: consume dos helados de sabor a leche servidos en tarrina y bombones de chocolate negro. “Solo tomo dos helados al día, de sabor a leche, de esos que vienen en tarrina, y después bombones de chocolate negro”, relató.

PUBLICIDAD

El fiordilatte, el helado que menciona Pratesi, se caracteriza por su sabor a leche y crema de leche, además de una textura suave. La costumbre está vinculada a una etapa decisiva de su vida: durante años fue propietaria de una heladería en Escocia.

La heladería escocesa y los visitantes célebres

Gianna Pratesi tiene 105 años y cada día se toma dos helados (RAI / Montaje Infobae)
Gianna Pratesi consume cada día dos helados de leche en tarrina y bombones de chocolate negro. (RAI / Montaje Infobae)

Pratesi llegó a Escocia cuando tenía 28 años. Tras la muerte de sus padres, el padre de Luigi —amigo de la familia— visitó a sus hermanos y a ella para ofrecer ayuda; entonces le pidió que la llevara al país británico.

El plan inicial era permanecer un año, pero terminó casándose con Luigi. La pareja abrió Luigi’s Famous Icecream en Kingussie, una localidad de las Highlands escocesas, donde funcionaba como la única heladería-cafetería del pueblo.

La zona recibía rodajes cinematográficos y, en una oportunidad, el actor francés Alain Delon entró al local. Pratesi recordó que él quería llevarla a Francia y la invitó a bailar, pero ella no asistió y envió en su lugar a Maria, una trabajadora del negocio. Su marido nunca supo de aquel episodio. “¡Pero si ni siquiera se lo conté!”, respondió cuando le preguntaron si Luigi había sentido celos.

Entre los clientes de la heladería también estuvo Isabel II antes de ser coronada reina. Acudió acompañada por su séquito durante unas maniobras militares que se realizaban cerca de Kingussie, y los propietarios decidieron no cobrarle.

Primer plano de una mujer con el cabello castaño y una camisa blanca frente a un fondo azul
Alain Delon e Isabel II, antes de ser coronada reina, visitaron la heladería de Gianna Pratesi en Escocia. (Captura RAI)

La aparición de Pratesi en Sanremo devolvió al centro de la conversación su primera experiencia electoral. En el referéndum italiano de 1946, votó por la República en la consulta que decidió el fin de la monarquía.

Recordó que llevaba pantalones, una chaqueta blanca y una blusa porque ya hacía calor. Sobre aquella jornada, fue categórica: “Era la primera vez que podíamos votar las mujeres y no podía faltar”.

En su casa conserva tres pianos. El de cola pertenece a una nieta que tiene otro instrumento en su propio hogar, mientras que uno de los restantes fue de Piera, su hermana, pianista y profesora, fallecida a los 100 años.

Cuando le preguntaron si pensaba en la muerte, Pratesi respondió: “También tendré que hacerlo. Cuando me muera, me moriré”.

Dormir unas 7,23 horas se asoció con menor deterioro cognitivo

Infografía que muestra una cabeza con un cerebro, relojes, una balanza, una cama, un perfil de anciano, una luna y texto sobre horas de sueño.
Un estudio publicado en Scientific Reports asoció dormir unas 7,23 horas después de los 60 años con menor deterioro cognitivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según una nota reciente de Infobae un estudio publicado en la revista científica Scientific Reports, vinculó dormir alrededor de 7,23 horas por noche después de los 60 años con un menor riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo. La investigación identificó una relación en forma de U entre la duración del descanso y la evolución de las capacidades mentales: los resultados fueron menos favorables tanto entre quienes dormían pocas horas como entre quienes superaban las ocho.

El trabajo cuestiona la idea de que las personas mayores requieren menos sueño. Aunque con la edad el descanso suele ser más liviano y fragmentado, los datos situaron el rango de menor riesgo cognitivo cerca de las recomendaciones habituales de las guías clínicas para adultos mayores.

Los beneficios del chocolate amargo

Ilustración de una tableta de chocolate oscuro parcialmente desenvuelta del papel de aluminio con trozos partidos sobre una mesa de madera.
Una investigación sobre la teobromina del cacao vinculó niveles más altos del compuesto con marcadores de envejecimiento biológico más lento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de Gianna Pratesi de comer bombones de chocolate negro cada día coincide con una línea de investigación sobre la teobromina, un compuesto presente en el cacao. Un estudio publicado en la revista Aging y difundido por el King’s College de Londres asoció niveles más altos de esa sustancia con marcadores de envejecimiento biológico más lento.

La investigación examinó datos de las cohortes TwinsUK y KORA, con más de 1.600 participantes europeos.

Temas Relacionados

Envejecimiento saludableCalidad del sueñoChocolate

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muebles de gamuza: claves para limpiarlos de forma efectiva y prolongar su vida útil

Las pautas de mantenimiento recomiendan identificar el revestimiento, retirar el polvo en seco y actuar con cautela frente a derrames

Muebles de gamuza: claves para limpiarlos de forma efectiva y prolongar su vida útil

7 preparaciones que no deberías hacer en un horno eléctrico pequeño, según especialistas

Las dimensiones reducidas de estos equipos obligan a controlar con atención los ingredientes, los recipientes y los materiales utilizados durante la cocción

7 preparaciones que no deberías hacer en un horno eléctrico pequeño, según especialistas

Reemplazar los lácteos por opciones vegetales podría reducir la ingesta de micronutrientes, según un estudio

Una investigación del Reino Unido estimó que el cambio parcial o total de leche, queso y yogur por sustitutos vegetales puede disminuir el aporte de minerales y vitaminas

Reemplazar los lácteos por opciones vegetales podría reducir la ingesta de micronutrientes, según un estudio

Jeans, remeras y materiales reciclados: la Met Gala 2027 llevará lo cotidiano a la alfombra roja

La gala neoyorquina tendrá como eje “extraORDINARY”, una propuesta que reinterpreta prendas de uso diario y transforma materiales descartables en piezas de moda

Jeans, remeras y materiales reciclados: la Met Gala 2027 llevará lo cotidiano a la alfombra roja

“Hay que hacer de la vida la mejor obra de arte”: Ricky Sarkany y las enseñanzas que transformaron su manera de vivir

En La Fórmula Podcast, el diseñador reflexionó sobre cómo la historia de sus padres, sobrevivientes del Holocausto, y la muerte de su hija Sofía transformaron su manera de entender la vida, el éxito y la felicidad. Además, habló del valor de los vínculos y de la importancia de aprender a convivir con el dolor

“Hay que hacer de la vida la mejor obra de arte”: Ricky Sarkany y las enseñanzas que transformaron su manera de vivir

DEPORTES

El Mercedes-Maybach personalizado de LeBron James podría venderse por hasta USD 550.000 en una subasta benéfica

El Mercedes-Maybach personalizado de LeBron James podría venderse por hasta USD 550.000 en una subasta benéfica

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Sarmiento visita a Tigre en un duelo clave para asegurar la clasificación a los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing visitará a Barracas Central por la última fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Los Pumas enfrentarán a Irlanda por el Nations Championship: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Las fotos románticas de Nathy Peluso y su novio a puro relax: “Bendiciones infinitas”

Las fotos románticas de Nathy Peluso y su novio a puro relax: “Bendiciones infinitas”

El futuro de Yanina Latorre: por qué puso en duda su posible pase a El Nueve

Wanda Nara mostró el primer adelanto de su reality: viajes, glamour y la intimidad de su familia

Rusherking recordó su romance con la China Suárez y la historia de su famosa frase “Me fui mundial”

Grego Rossello dio el batacazo en MasterChef Celebrity con una hamburguesa que lo llevó directo al balcón: “Impactante”

INFOBAE AMÉRICA

El Mercedes-Maybach personalizado de LeBron James podría venderse por hasta USD 550.000 en una subasta benéfica

El Mercedes-Maybach personalizado de LeBron James podría venderse por hasta USD 550.000 en una subasta benéfica

El esquiador de arena más veloz del mundo bajó una duna peruana a 127 km/h y quemó sus esquís en el intento

Retiran un lote de helado por posible contaminación con una bacteria que puede causar infecciones graves

Los hogares de Villa Clara recibirán seis horas de electricidad por las noches cada diez días

Marchamo 2027 en Costa Rica: más de 30,000 pagos realizados y recaudación supera los USD 12 millones en los primeros días