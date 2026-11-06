Receta de batatas gratinadas, rápida y fácil

Las batatas gratinadas son una guarnición simple, cremosa y con ese contraste irresistible entre el dulzor natural de la batata y la cobertura dorada de queso. Se preparan con pocos ingredientes y quedan listas en poco más de 30 minutos.
En Argentina suelen acompañar carnes al horno, pollo, milanesas o platos a la parrilla. También funcionan como una opción vegetariana para una comida rápida, especialmente durante los días frescos.
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Receta de batatas gratinadas
Se trata de rodajas de batata precocidas, cubiertas con una mezcla cremosa de crema de leche, manteca y queso rallado, que se gratinan en el horno hasta formar una superficie dorada.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 kg de batatas
- 200 cc de crema de leche
- 100 g de queso cremoso
- 50 g de queso rallado
- 20 g de manteca
- 1 diente de ajo
- 0,5 cucharadita de nuez moscada
- Sal, cantidad necesaria
- Pimienta, cantidad necesaria
Cómo hacer batatas gratinadas, paso a paso
- Precalentar el horno a 220 ℃.
- Pelar las batatas y cortarlas en rodajas de aproximadamente 0,5 cm de espesor.
- Colocar las rodajas en una olla con agua y una pizca de sal. Cocinar durante 8 a 10 minutos, hasta que estén tiernas pero firmes.
- Escurrir las batatas con cuidado para que no se rompan.
- Frotar una fuente para horno con el diente de ajo y luego untarla con la manteca.
- Acomodar las batatas en la fuente, formando capas.
- Condimentar cada capa con sal, pimienta y nuez moscada.
- Verter la crema de leche por encima y distribuir el queso cremoso en trozos pequeños.
- Cubrir con el queso rallado. Para lograr una superficie bien dorada, distribuirlo de manera pareja.
- Llevar al horno durante 15 a 20 minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie quede gratinada.
- Dejar reposar 5 minutos antes de servir. No cocinar de más las batatas durante el hervor, porque podrían desarmarse dentro de la fuente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 330 kcal
- Grasas: 18 g
- Carbohidratos: 35 g
- Proteínas: 9 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las batatas gratinadas se pueden conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.
Para recalentarlas, utilizar el horno a 180 ℃ durante 10 minutos. También se pueden calentar en microondas, aunque la cobertura perderá parte de su crocancia.
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No se recomienda congelarlas, porque la crema y la batata pueden modificar su textura al descongelarse.
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