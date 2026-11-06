Tendencias

Receta de batatas gratinadas, rápida y fácil

Una guarnición cremosa y dorada, preparada con escasos ingredientes y lista en poco tiempo. Ideal para acompañar carnes, pollo, milanesas o servir como opción vegetariana

Batatas gratinadas en una cazuela de cerámica con una cuchara, junto a rodajas y batatas enteras sobre una tabla de madera.
Una guarnición cremosa, dorada y llena de sabor para acompañar cualquier comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las batatas gratinadas son una guarnición simple, cremosa y con ese contraste irresistible entre el dulzor natural de la batata y la cobertura dorada de queso. Se preparan con pocos ingredientes y quedan listas en poco más de 30 minutos.

En Argentina suelen acompañar carnes al horno, pollo, milanesas o platos a la parrilla. También funcionan como una opción vegetariana para una comida rápida, especialmente durante los días frescos.

PUBLICIDAD

Receta de batatas gratinadas

Se trata de rodajas de batata precocidas, cubiertas con una mezcla cremosa de crema de leche, manteca y queso rallado, que se gratinan en el horno hasta formar una superficie dorada.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos
Batatas enteras y en rodajas sobre una tabla junto a recipientes con crema, queso, manteca, ajo, nuez moscada, sal y pimienta.
La combinación de crema, queso y especias transforma esta guarnición en la favorita de todos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 kg de batatas
  • 200 cc de crema de leche
  • 100 g de queso cremoso
  • 50 g de queso rallado
  • 20 g de manteca
  • 1 diente de ajo
  • 0,5 cucharadita de nuez moscada
  • Sal, cantidad necesaria
  • Pimienta, cantidad necesaria

Cómo hacer batatas gratinadas, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 220 ℃.
  2. Pelar las batatas y cortarlas en rodajas de aproximadamente 0,5 cm de espesor.
  3. Colocar las rodajas en una olla con agua y una pizca de sal. Cocinar durante 8 a 10 minutos, hasta que estén tiernas pero firmes.
  4. Escurrir las batatas con cuidado para que no se rompan.
  5. Frotar una fuente para horno con el diente de ajo y luego untarla con la manteca.
  6. Acomodar las batatas en la fuente, formando capas.
  7. Condimentar cada capa con sal, pimienta y nuez moscada.
  8. Verter la crema de leche por encima y distribuir el queso cremoso en trozos pequeños.
  9. Cubrir con el queso rallado. Para lograr una superficie bien dorada, distribuirlo de manera pareja.
  10. Llevar al horno durante 15 a 20 minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie quede gratinada.
  11. Dejar reposar 5 minutos antes de servir. No cocinar de más las batatas durante el hervor, porque podrían desarmarse dentro de la fuente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como guarnición.

Una fuente de batatas gratinadas en una mesa de madera rodeada por comensales, platos, cubiertos, copas de vino y ensalada.
Un plato reconfortante, con textura suave por dentro y una superficie dorada por fuera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 330 kcal
  • Grasas: 18 g
  • Carbohidratos: 35 g
  • Proteínas: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las batatas gratinadas se pueden conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

Para recalentarlas, utilizar el horno a 180 ℃ durante 10 minutos. También se pueden calentar en microondas, aunque la cobertura perderá parte de su crocancia.

PUBLICIDAD

No se recomienda congelarlas, porque la crema y la batata pueden modificar su textura al descongelarse.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

"Duermo mucho y como dos helados cada día": el secreto de longevidad de la italiana Gianna Pratesi a los 106 años

Fue dueña de una heladería en las Highlands escocesas, recibió a Isabel II antes de su coronación y conserva tres pianos en su vivienda de Chiavari, una pintoresca comuna italiana situada en la región de Liguria. Cómo son sus hábitos y su rutina de alimentación

"Duermo mucho y como dos helados cada día": el secreto de longevidad de la italiana Gianna Pratesi a los 106 años

Muebles de gamuza: claves para limpiarlos de forma efectiva y prolongar su vida útil

Las pautas de mantenimiento recomiendan identificar el revestimiento, retirar el polvo en seco y actuar con cautela frente a derrames

Muebles de gamuza: claves para limpiarlos de forma efectiva y prolongar su vida útil

7 preparaciones que no deberías hacer en un horno eléctrico pequeño, según especialistas

Las dimensiones reducidas de estos equipos obligan a controlar con atención los ingredientes, los recipientes y los materiales utilizados durante la cocción

7 preparaciones que no deberías hacer en un horno eléctrico pequeño, según especialistas

Reemplazar los lácteos por opciones vegetales podría reducir la ingesta de micronutrientes, según un estudio

Una investigación del Reino Unido estimó que el cambio parcial o total de leche, queso y yogur por sustitutos vegetales puede disminuir el aporte de minerales y vitaminas

Reemplazar los lácteos por opciones vegetales podría reducir la ingesta de micronutrientes, según un estudio

Jeans, remeras y materiales reciclados: la Met Gala 2027 llevará lo cotidiano a la alfombra roja

La gala neoyorquina tendrá como eje “extraORDINARY”, una propuesta que reinterpreta prendas de uso diario y transforma materiales descartables en piezas de moda

Jeans, remeras y materiales reciclados: la Met Gala 2027 llevará lo cotidiano a la alfombra roja

DEPORTES

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber

La respuesta del Vasco Arruabarrena cuando le consultaron por una posible incentivación económica en la definición del campeonato

El Mercedes-Maybach personalizado de LeBron James podría venderse por hasta USD 550.000 en una subasta benéfica

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Sarmiento visita a Tigre en un duelo clave para asegurar la clasificación a los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

TELESHOW

El fuerte cruce entre Rocío Robles y Edith Hermida en MasterChef: “Nunca más vas a encontrar la paz cerca mío”

El fuerte cruce entre Rocío Robles y Edith Hermida en MasterChef: “Nunca más vas a encontrar la paz cerca mío”

Las fotos románticas de Nathy Peluso y su novio a puro relax: “Bendiciones infinitas”

El futuro de Yanina Latorre: por qué puso en duda su posible pase a El Nueve

Wanda Nara mostró el primer adelanto de su reality: viajes, glamour y la intimidad de su familia

Rusherking recordó su romance con la China Suárez y la historia de su famosa frase “Me fui mundial”

INFOBAE AMÉRICA

Yoani Sánchez tras su detención de nueve horas en Cuba: “Quieren que me calle(...) quieren que apague los micrófonos, pero no los voy a apagar”

Yoani Sánchez tras su detención de nueve horas en Cuba: “Quieren que me calle(...) quieren que apague los micrófonos, pero no los voy a apagar”

Artemis IV: los detalles de cómo será la misión de la NASA que busca llevar astronautas a la superficie lunar en 2028

El Mercedes-Maybach personalizado de LeBron James podría venderse por hasta USD 550.000 en una subasta benéfica

El esquiador de arena más veloz del mundo bajó una duna peruana a 127 km/h y quemó sus esquís en el intento

Retiran un lote de helado por posible contaminación con una bacteria que puede causar infecciones graves