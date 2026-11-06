Receta de batatas gratinadas, rápida y fácil

Una guarnición cremosa, dorada y llena de sabor para acompañar cualquier comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las batatas gratinadas son una guarnición simple, cremosa y con ese contraste irresistible entre el dulzor natural de la batata y la cobertura dorada de queso. Se preparan con pocos ingredientes y quedan listas en poco más de 30 minutos.

En Argentina suelen acompañar carnes al horno, pollo, milanesas o platos a la parrilla. También funcionan como una opción vegetariana para una comida rápida, especialmente durante los días frescos.

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Receta de batatas gratinadas

Se trata de rodajas de batata precocidas, cubiertas con una mezcla cremosa de crema de leche, manteca y queso rallado, que se gratinan en el horno hasta formar una superficie dorada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

La combinación de crema, queso y especias transforma esta guarnición en la favorita de todos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 kg de batatas

200 cc de crema de leche

100 g de queso cremoso

50 g de queso rallado

20 g de manteca

1 diente de ajo

0,5 cucharadita de nuez moscada

Sal, cantidad necesaria

Pimienta, cantidad necesaria

Cómo hacer batatas gratinadas, paso a paso

Precalentar el horno a 220 ℃. Pelar las batatas y cortarlas en rodajas de aproximadamente 0,5 cm de espesor. Colocar las rodajas en una olla con agua y una pizca de sal. Cocinar durante 8 a 10 minutos, hasta que estén tiernas pero firmes. Escurrir las batatas con cuidado para que no se rompan. Frotar una fuente para horno con el diente de ajo y luego untarla con la manteca. Acomodar las batatas en la fuente, formando capas. Condimentar cada capa con sal, pimienta y nuez moscada. Verter la crema de leche por encima y distribuir el queso cremoso en trozos pequeños. Cubrir con el queso rallado. Para lograr una superficie bien dorada, distribuirlo de manera pareja. Llevar al horno durante 15 a 20 minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie quede gratinada. Dejar reposar 5 minutos antes de servir. No cocinar de más las batatas durante el hervor, porque podrían desarmarse dentro de la fuente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como guarnición.

Un plato reconfortante, con textura suave por dentro y una superficie dorada por fuera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 330 kcal

Grasas: 18 g

Carbohidratos: 35 g

Proteínas: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las batatas gratinadas se pueden conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

Para recalentarlas, utilizar el horno a 180 ℃ durante 10 minutos. También se pueden calentar en microondas, aunque la cobertura perderá parte de su crocancia.

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No se recomienda congelarlas, porque la crema y la batata pueden modificar su textura al descongelarse.