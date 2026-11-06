Receta de canelones de pollo, rápida y fácil

El relleno incluye pollo desmenuzado, cebolla, morrón, queso crema y mozzarella (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los canelones de pollo son una de esas comidas que convierten ingredientes simples en un plato abundante y casero. Con panqueques listos y pollo cocido, se pueden preparar sin complicaciones. El resultado es un plato jugoso por dentro y gratinado por fuera, ideal para quienes buscan una alternativa práctica a la pasta rellena.

Suelen servirse en almuerzos familiares, especialmente los fines de semana. Esta versión rápida toma la idea clásica de los canelones con salsa blanca y la adapta para resolver la comida en poco tiempo. Además, permite aprovechar pollo sobrante de otra preparación, lo que reduce aún más el tiempo frente a la hornalla.

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Receta de canelones de pollo

Se trata de panqueques rellenos con pollo desmenuzado, cebolla, morrón y queso, cubiertos con salsa blanca y gratinados al horno.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 25 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

12 panqueques para canelones o crepés

500 gr de pollo cocido y desmenuzado

1 cebolla picada

1 morrón rojo picado

2 cucharadas de aceite

100 gr de queso crema

100 gr de queso cremoso o mozzarella

1 cucharadita de pimentón

Sal y pimienta, a gusto

500 cc de salsa blanca

100 gr de queso rallado

1 cucharada de manteca para la fuente

Cómo hacer canelones de pollo, paso a paso

Cada porción incluye tres canelones y la preparación puede conservarse en heladera o freezer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precalentar el horno a 200 ℃. Calentar el aceite en una sartén a fuego medio. Rehogar la cebolla y el morrón durante 5 minutos, hasta que estén tiernos. Incorporar el pollo desmenuzado, el pimentón, sal y pimienta. Mezclar y cocinar durante 3 minutos. Retirar la sartén del fuego y agregar el queso crema. Integrar hasta obtener un relleno húmedo y parejo. Dejar entibiar el relleno durante unos minutos para que los panqueques no se rompan al armarlos. Colocar una porción de relleno en el centro de cada panqueque. Agregar un bastón de queso cremoso o mozzarella y enrollar. Enmantecar una fuente para horno y distribuir una parte de la salsa blanca en la base. Acomodar los canelones con el cierre hacia abajo, uno al lado del otro. Cubrir con el resto de la salsa blanca y espolvorear con queso rallado. Hornear a 200 ℃ durante 12 a 15 minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie quede dorada. Dejar reposar 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Los canelones de pollo combinan panqueques rellenos, salsa blanca y queso gratinado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 4 porciones, con 3 canelones por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 620 kcal

Grasas: 30 gr

Carbohidratos: 52 gr

Proteínas: 39 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los canelones cocidos se pueden conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

También se pueden freezar antes o después del gratinado durante un máximo de 2 meses. Para recalentarlos, llevarlos directamente al horno a 180℃ hasta que estén bien calientes. Si están congelados, conviene descongelarlos durante 12 horas en la heladera.

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