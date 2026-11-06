Receta de canelones de pollo, rápida y fácil

Los canelones de pollo son una de esas comidas que convierten ingredientes simples en un plato abundante y casero. Con panqueques listos y pollo cocido, se pueden preparar sin complicaciones. El resultado es un plato jugoso por dentro y gratinado por fuera, ideal para quienes buscan una alternativa práctica a la pasta rellena.
Suelen servirse en almuerzos familiares, especialmente los fines de semana. Esta versión rápida toma la idea clásica de los canelones con salsa blanca y la adapta para resolver la comida en poco tiempo. Además, permite aprovechar pollo sobrante de otra preparación, lo que reduce aún más el tiempo frente a la hornalla.
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Receta de canelones de pollo
Se trata de panqueques rellenos con pollo desmenuzado, cebolla, morrón y queso, cubiertos con salsa blanca y gratinados al horno.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 25 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 12 panqueques para canelones o crepés
- 500 gr de pollo cocido y desmenuzado
- 1 cebolla picada
- 1 morrón rojo picado
- 2 cucharadas de aceite
- 100 gr de queso crema
- 100 gr de queso cremoso o mozzarella
- 1 cucharadita de pimentón
- Sal y pimienta, a gusto
- 500 cc de salsa blanca
- 100 gr de queso rallado
- 1 cucharada de manteca para la fuente
Cómo hacer canelones de pollo, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 ℃.
- Calentar el aceite en una sartén a fuego medio. Rehogar la cebolla y el morrón durante 5 minutos, hasta que estén tiernos.
- Incorporar el pollo desmenuzado, el pimentón, sal y pimienta. Mezclar y cocinar durante 3 minutos.
- Retirar la sartén del fuego y agregar el queso crema. Integrar hasta obtener un relleno húmedo y parejo.
- Dejar entibiar el relleno durante unos minutos para que los panqueques no se rompan al armarlos.
- Colocar una porción de relleno en el centro de cada panqueque. Agregar un bastón de queso cremoso o mozzarella y enrollar.
- Enmantecar una fuente para horno y distribuir una parte de la salsa blanca en la base.
- Acomodar los canelones con el cierre hacia abajo, uno al lado del otro.
- Cubrir con el resto de la salsa blanca y espolvorear con queso rallado.
- Hornear a 200 ℃ durante 12 a 15 minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie quede dorada.
- Dejar reposar 5 minutos antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones, con 3 canelones por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 620 kcal
- Grasas: 30 gr
- Carbohidratos: 52 gr
- Proteínas: 39 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los canelones cocidos se pueden conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.
También se pueden freezar antes o después del gratinado durante un máximo de 2 meses. Para recalentarlos, llevarlos directamente al horno a 180℃ hasta que estén bien calientes. Si están congelados, conviene descongelarlos durante 12 horas en la heladera.
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