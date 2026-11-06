Aromas de primavera: 4 opciones naturales para perfumar la casa por más tiempo

La limpieza, la ventilación y el control de la humedad ayudan a reducir los olores persistentes antes de sumar notas herbales, cítricas o florales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aroma de una casa se construye antes con limpieza y ventilación que con fragancias. Esta selección reúnen cuatro perfiles asociados con la primavera que pueden incorporarse de forma gradual en los ambientes.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) aconseja reducir las fuentes de contaminación en interiores y renovar el aire cuando las condiciones externas lo permitan. También advierte que el olor no es un indicador fiable de la calidad del aire: algunos contaminantes no tienen aroma y las reacciones a las fragancias varían según la persona.

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1. El limoncillo y aceites de coníferas

El limoncillo y los aceites de coníferas pueden aportar una nota cítrica y vegetal si se emplean en cantidades moderadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El limoncillo o lima figura entre las esencias que Amy Anthony, aromaterapeuta certificada, educadora y destiladora, identifica como adecuadas para esta época. En declaraciones a Martha Stewart, sitio especializado en hogares, también sugirió considerar aceites de coníferas, como el pino silvestre y otros obtenidos de hojas aciculares.

Estos ingredientes pueden emplearse en pequeñas cantidades dentro de una mezcla. La EPA recomienda moderar el uso de perfumes y otros productos químicos de uso doméstico, además de ventilar durante la limpieza. Incorporar una sola esencia y observar cómo se percibe en la habitación ayuda a evitar la saturación.

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2. Romero, menta, eucalipto y albahaca

Romero, menta, eucalipto y albahaca pueden colocarse en frascos con agua en la cocina o el baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Sofia Martinez, especialista en limpieza, las hierbas frescas como el romero, menta y eucalipto forman parte de una paleta primaveral porque evocan el exterior y la renovación. La profesional, citada por el medio, propuso disponer pequeños ramos en frascos con agua, sobre todo en cocinas y baños. La lavanda y la albahaca también pueden integrar esa selección.

El recurso permite que el perfume se libere al rozar las hojas o al presionarlas suavemente. Un cultivo de hierbas en el alféizar de la cocina puede aportar el mismo efecto de manera pasiva.

Las hierbas frescas liberan su perfume al rozar o presionar suavemente las hojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de sumar estos recursos, conviene revisar los focos de mal olor:

Cestos de residuos

Interior de la heladera y el microondas

CCortinas y fundas textiles

Alfombras y tapizados

El organismo señala que limpiar y aspirar ayuda a reducir polvo, alérgenos y otros contaminantes dentro del hogar. Además, controlar la humedad contribuye a prevenir el moho y los olores a humedad.

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3. Limón, naranja y pomelo

Limón, naranja y pomelo pueden combinarse con romero o menta en una preparación con agua a fuego bajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cítricos pueden combinarse con ramas de romero o menta en una olla con agua a fuego muy bajo. Martinez indicó a Martha Stewart que se pueden añadir unas gotas de aceite esencial elegido y dejar que el vapor perfume el espacio.

La preparación requiere supervisión durante todo el tiempo de uso y agua suficiente para que el recipiente no se seque.

El bicarbonato de sodio con unas gotas de aceite esencial se utiliza sobre alfombras y tapizados antes de aspirar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa que mencionó la experta es un desodorizante para superficies blandas:

Mezclar una taza de bicarbonato de sodio con 10 gotas de aceite de cítrico o lavanda

Distribuirlo sobre alfombras o tapizados

Esperar 15 minutos

Aspirar

La medida apunta a tratar olores adheridos en los textiles, no solo a cubrirlos.

4. La lavanda

La lavanda puede incorporarse fresca, seca o en aceite como parte de una mezcla de pocas notas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavanda puede usarse fresca, seca o en aceite para sumar una nota floral. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos (NCCIH) indica que todavía se necesita investigación de mayor calidad para establecer conclusiones fiables sobre la aromaterapia de lavanda y ansiedad. También advierte que puede provocar dolor de cabeza o tos en algunas personas y reacciones alérgicas cuando se aplica sobre la piel.

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Anthony aconsejó usar pocas esencias en cada mezcla y planteó la combinación de lavanda —o lavandín— con romero. Martinez, por su parte, recomendó mantener las capas dentro de una misma familia olfativa.

Combinar aromas de una misma familia olfativa ayuda a evitar superposiciones intensas en los ambientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas combinaciones posibles son:

Cítricos con hierbas

Flores con maderas claras

Verdes terrosos con almizcles suaves

En lugar de superponer aromas inconexos, una base tenue de romero o lavanda puede acompañarse con un detalle cítrico o floral. Para conservar ese perfil, conviene abrir puertas y ventanas cuando el clima y calidad del aire exterior lo permitan, además de usar extractores en cocina y baño. Mantener secos los ambientes y limpiar de forma periódica reduce las fuentes de olor antes de incorporar una esencia.

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