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Cómo armar una rutina efectiva si solo se dispone de un día para levantar pesas

Un fisioterapeuta de la Universidad de Iowa diseñó una secuencia de movimientos compuestos y ejercicios de aislamiento pensada para estimular los principales grupos musculares en una única jornada semanal de forma equilibrada

Unas manos y antebrazos cubiertos de magnesio sujetan una barra con discos de veinticinco kilogramos en un gimnasio.
Un ensayo publicado en 2026 en la revista Sports Medicine halló que incluso volúmenes bajos de entrenamiento de resistencia producen adaptaciones en fuerza e hipertrofia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Levantar pesas una sola vez por semana puede generar mejoras reales en fuerza, masa muscular, flexibilidad y resistencia, según coinciden investigaciones recientes y especialistas en medicina deportiva de Estados Unidos. El dato desafía la creencia extendida de que se necesitan múltiples sesiones semanales para obtener resultados visibles.

Un artículo de Verywell Health reunió opiniones de médicos y fisioterapeutas que respaldaron esa premisa con pruebas científicas. Entre ellos, Taylor R. Dunphy, cirujano ortopédico estadounidense del Instituto Ortopédico Hoag en Irvine, California, especializado en medicina deportiva, aseguró que la idea de que se requieren entre cinco y siete días de actividad física para mejorar la salud es un mito.

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“Iniciar un patrón saludable de entrenamiento de fuerza una vez a la semana puede ayudar a las personas a alcanzar la recomendación óptima de dos a tres veces por semana”, señaló al medio. Diversos estudios citados en la publicación demostraron que una sesión semanal de ejercicios con carga basta para mejorar la flexibilidad y aumentar la resistencia, la fuerza y el tamaño del músculo.

Un estudio de 2026 confirma que incluso volúmenes bajos de entrenamiento generan resultados

Infografía con textos e ilustraciones de una mujer con una barra de pesas, iconos anatómicos, gráficos de barras y figuras que realizan ejercicio.
Una infografía resume los beneficios musculares y las pautas para estructurar una rutina de ejercicios con pesas de una sola sesión semanal, con base en investigaciones de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ensayo publicado en febrero de 2026 en la revista Sports Medicine analizó la relación dosis-respuesta del entrenamiento de resistencia con la hipertrofia y la ganancia de fuerza. Los autores concluyeron que tanto el volumen como la frecuencia semanal producen ganancias, aunque con rendimientos decrecientes a medida que se incrementan.

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El hallazgo resulta clave porque respalda que volúmenes modestos —como una única sesión semanal— ya producen adaptaciones medibles en el músculo. Según el modelo estadístico de la investigación, las ganancias de fuerza muestran rendimientos decrecientes mucho más pronunciados que las de hipertrofia, lo que indica que entrenar poco pero con buena intensidad puede ser suficiente para quienes buscan fortalecerse.

En la misma línea, Kyle Lau, médico de atención primaria en medicina deportiva y asistente en UCLA Athletics, explicó al medio que incluso una sesión semanal de entrenamiento con carga estimula los músculos para aumentar su fuerza y tamaño, contribuye a la remodelación ósea y mejora el control del azúcar en sangre.

La intensidad del ejercicio importaría más que la cantidad de sesiones semanales

Dos mancuernas hexagonales de veinte kilogramos, un cronómetro analógico metálico y una toalla azul doblada sobre un suelo de goma negra.
Especialistas en medicina deportiva de Estados Unidos respaldaron, con base en evidencia científica, que una única sesión semanal de ejercicio con carga estimula la musculatura, favorece la remodelación ósea y mejora el control glucémico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista destacó que cierta evidencia apunta a que los beneficios para la salud provienen de realizar entrenamientos de mayor intensidad, más que de sumar días en el gimnasio. Sin embargo, advirtió que comprimir todo el trabajo muscular en una sola jornada puede elevar la fatiga y el riesgo de lesiones, por lo que recomendó aumentar la carga de forma gradual.

“Existe una relación dosis-respuesta con el entrenamiento de resistencia: levantar pesas dos o tres veces por semana proporciona más beneficios en comparación con una sola vez. Pero incluso entrenar una vez a la semana resulta útil para incrementar la fuerza y la salud general”, afirmó el especialista de UCLA.

El sedentarismo prolongado afecta el sistema inmunológico, el metabolismo, la circulación sanguínea y la salud ósea. Interrumpir esas largas horas de inactividad con al menos una sesión de pesas representa una diferencia considerable frente a la ausencia total de ejercicio, según los expertos consultados por la publicación.

Cómo estructurar una rutina efectiva con un solo día de pesas a la semana

Una mujer en posición de sentadilla sostiene una mancuerna frente al pecho en un gimnasio con pesas y personas al fondo.
Un ensayo publicado en Sports Medicine en 2026 concluyó que volúmenes modestos de entrenamiento de resistencia generan ganancias reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Corey Dieser, fisioterapeuta del sistema de Atención Médica de la Universidad de Iowa, recomendó elegir entre tres y cuatro ejercicios para las piernas y la misma cantidad para los brazos. El profesional sugirió comenzar con un movimiento compuesto que trabaje tanto el tren inferior como el superior —por ejemplo, una sentadilla con press por encima de la cabeza— y luego pasar a ejercicios de aislamiento como elevaciones de pantorrilla y curls de bíceps.

La pauta que indicó el experto consiste en realizar entre 8 y 12 repeticiones de cada ejercicio y repetir la serie entre tres y cuatro veces. Este esquema permite estimular los principales grupos musculares en una única jornada de forma equilibrada.

Las guías de actividad física vigentes en Estados Unidos recomiendan entrenar fuerza al menos dos días por semana. No obstante, los especialistas coincidieron en que quienes solo disponen de una jornada semanal para levantar pesas pueden obtener beneficios tangibles, siempre que prioricen la intensidad adecuada y la progresión gradual de la carga.

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