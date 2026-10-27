Los mejores lugares del mundo para observar estrellas y cometas: de Atacama a Hawái

Destinos para ver la Vía Láctea lejos de la contaminación lumínica

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Los seres humanos olvidamos nuestra pequeñez en el vasto cosmos, más cuando estamos perdiendo un patrimonio natural a un ritmo acelerado: la noche oscura. Hace apenas un siglo, cualquier persona podía salir al patio de su casa, alzar la vista y contemplar el trazo plateado e hiperdefinido de la Vía Láctea. Hoy, más del 80% de la población mundial, y el 99% de los habitantes de Europa y Estados Unidos, vive bajo cielos artificialmente iluminados.

Esta neblina dorada y difusa, generada por el alumbrado público mal diseñado y el crecimiento urbano descontrolado, borra miles de estrellas, disuelve las constelaciones y desconecta a las nuevas generaciones de la experiencia cósmica.

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Frente a esta amnesia estelar, viajar en busca de la oscuridad verdadera se ha convertido en una de las experiencias turísticas y de reconexión personal más potentes del planeta.

El Desierto de Atacama: la meca astronómica de Chile

Una persona proyecta un haz de luz hacia la Vía Láctea en el cielo nocturno del desierto de Atacama en Chile. (Pexels)

En el norte de Chile, el Desierto de Atacama se consolida como el santuario definitivo de la observación espacial en la Tierra. Su ubicación geográfica única combina una altitud media superior a los 2.400 metros sobre el nivel del mar con la barrera natural de la Cordillera de los Andes al este y la corriente fría de Humboldt al oeste, un fenómeno geográfico que bloquea las nubes y genera la atmósfera más seca del planeta.

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Con más de 300 noches al año completamente despejadas y un índice de humedad casi nulo, el aire atacameño posee una turbulencia mínima, lo que otorga una nitidez casi óptica a la luz de los astros. En la meseta altiplánica de Chajnantor y el cerro Paranal operan infraestructuras colosales de la ciencia global, como el radiotelescopio ALMA y el Very Large Telescope (VLT).

La nitidez es tal que la densidad del plano galáctico llega a proyectar sombras tenues sobre el terreno desértico en noches de luna nueva.

Mauna Kea: el gigante volcánico de Hawái

La Vía Láctea cruza el cielo nocturno sobre un mar de nubes y luces distantes en la cumbre del volcán Mauna Kea, en Hawái. (Pexels)

Desde las profundidades del Océano Pacífico, el volcán inactivo Mauna Kea en Hawái constituye la montaña más alta del mundo si se mide desde su base oceánica. Su cumbre se sitúa a 4.207 metros sobre el nivel del mar.

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Esta elevación proporciona un aire excepcionalmente estable, seco y frío, reduciendo al mínimo la distorsión atmosférica que hace que las estrellas “titilen”.

Dada su latitud de 19° N, cercana al ecuador terrestre, Mauna Kea actúa como una ventana panorámica privilegiada que permite contemplar cerca del 85% de todas las estrellas de ambos hemisferios en una misma noche. En esta cumbre sagrada para la cultura hawaiana conviven 13 de los observatorios astronómicos más potentes de la humanidad, incluidos los telescopios gemelos Keck.

La Palma: el cielo protegido de las Islas Canarias

Un cielo despejado cubierto de estrellas se extiende sobre el centro de visitantes del Roque de los Muchachos y un mar de nubes en la isla de La Palma. (Pexels)

En el archipiélago atlántico, la isla de La Palma fue pionera mundial en la preservación del firmamento al implementar en 1988 la Ley de Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del IAC (conocida como la Ley del Cielo). Esta normativa regula estrictamente el tipo de alumbrado público, prohíbe paneles luminosos, limita las rutas de vuelo comercial y controla la contaminación industrial.

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Su geografía abrupta genera un fenómeno meteorológico fascinante: el “mar de nubes”, una densa capa convectiva formada por los vientos alisios que se estabiliza por debajo de los 1.500 metros de altura. Esta masa nubosa atrapa la humedad y el resplandor de las zonas urbanas costeras, dejando la cima del Roque de los Muchachos (a 2.400 metros) completamente al descubierto bajo un firmamento puro. Aquí opera el Gran Telescopio Canarias (Grantecan), una joya de la ingeniería óptica internacional.

Aoraki Mackenzie: el santuario de auroras en Nueva Zelanda

Un cielo estrellado se extiende sobre las montañas y la cima nevada del monte Aoraki en la región neozelandesa de Mackenzie. (Pexels)

Ubicada en el corazón de la Isla Sur de Nueva Zelanda, la Reserva de Cielo Oscuro Aoraki Mackenzie abarca más de 4.300 kilómetros cuadrados de valles glaciares, picos nevados y cuencas lacustres. Fue la primera zona del hemisferio sur en recibir la máxima categoría de protección por parte de la DarkSky International.

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El aire helado y limpio que desciende directamente de los Alpes del Sur, combinado con una bajísima densidad demográfica y el uso de luminarias de sodio de baja presión adaptadas en los poblados de Tekapo y Mount Cook, crea una transparencia atmosférica de nivel Bortle 2.

Además de contemplar en detalle los brazos densos de la Vía Láctea y las galaxias satélite Nubes de Magallanes, esta ubicación en latitudes australes convierte a la región en uno de los mejores escenarios del planeta para fotografiar la Aurora Austral, cuyos resplandores púrpuras y verdosos se reflejan directamente sobre las aguas turquesas del Lago Tekapo.

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NamibRand: la oscuridad pura del desierto africano

Un árbol seco permanece sobre una planicie de arcilla frente a dunas de arena bajo un cielo estrellado en la reserva natural NamibRand de Namibia. (Unsplash)

En el suroeste de África, la Reserva Natural NamibRand representa una de las zonas más inexploradas del mundo. Situada en los bordes del ancestral desierto de Namib, esta reserva privada de conservación ecológica obtuvo la prestigiosa certificación como santuario de cielo oscuro al cumplir los criterios de opacidad estelar más exigentes del mundo.

En un radio de cientos de kilómetros no existen ciudades, carreteras asfaltadas ni complejos industriales, lo que elimina cualquier traza de brillo artificial y otorga a sus noches la categoría Bortle 1 (oscuridad prístina absoluta).

La aridez extrema del ambiente y la ausencia total de aerosoles suspendidos permiten observar la estructura detallada de nebulosas oscuras —como el Saco de Carbón— a simple vista. Los ecolodges de la zona adaptan sus infraestructuras con luz roja de baja intensidad y techos descubiertos (star beds) para que los viajeros duerman bajo un dosel de millones de estrellas.

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