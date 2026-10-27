¿Manteca o aceite? Qué conviene usar para cocinar huevos

La elección de la grasa depende del método de cocción y la textura buscada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El resultado de los huevos cambia según el método de cocción y grasa elegida. La manteca aporta sabor y facilita el trabajo a fuego suave, mientras que el aceite tolera mejor las temperaturas altas.

La manteca se adapta a preparaciones de cocción suave

Para huevos revueltos y tortillas, la manteca es la alternativa preferida por los profesionales citados por Real Simple, sitio especializado en estilo de vida. Nelson Serrano-Bahri, chef especializado en innovación culinaria, señaló que la espuma de este producto funciona como una referencia visual para saber que la sartén está caliente, pero no a una temperatura excesiva.

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La cocción completa de los huevos reduce el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección tiene un motivo técnico además del gusto. David Leite, autor de libros de cocina, explicó al medio que la manteca contiene entre 16% y 17,5% de agua, según la variedad. Esa humedad produce vapor durante la cocción y puede contribuir a una textura más aireada en preparaciones como las tortillas, huevos al horno y revueltos.

Lisa Steele, autora de cocina doméstica, recomendó usar manteca con sal para los huevos revueltos y mantener el fuego bajo. Su argumento es que la cocción breve y moderada reduce la posibilidad de que la grasa se queme.

La manteca aporta sabor y favorece una cocción suave de los huevos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, David Davidov, desarrollador de recetas, sostuvo que prefiere la manteca para los revueltos cocidos lentamente, ya que el aceite puede dejar una sensación más grasosa. Para aplicar este criterio en la sartén, los cocineros citados sugieren:

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Calentar la manteca a fuego bajo o medio-bajo

Incorporar los huevos cuando aparezca la espuma, sin dejar que tome color oscuro

Mover los revueltos de forma continua cuando los bordes empiecen a cuajar

Retirar la preparación antes de someterla a una fuente de calor intensa

El aceite permite alcanzar temperaturas más altas y obtener bordes dorados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite ofrece mayor margen para freír y dorar

El panorama cambia cuando se buscan bordes crujientes o se cocina a temperatura alta. Leite indicó que usa aceite de oliva para freír huevos porque permite alcanzar mayor calor y favorece el dorado. Al no aportar agua, el aceite no genera el vapor que, según su explicación, dificulta la formación de una superficie crocante.

Davidov coincidió en que un aceite de sabor neutro o el de oliva resultan convenientes para los huevos fritos con bordes finos y dorados. Serrano-Bahri, por su parte, señaló los aceites de alto punto de humo como una opción para limitar que se quemen cuando la sartén requiere más temperatura.

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La misma lógica se traslada a las frittatas. Leite señaló que el aceite tolera mejor el salteado previo de vegetales o carnes y favorece una base dorada que ayuda a cortar las porciones. La elección de la grasa, por lo tanto, debe responder al nivel de calor y resultado buscado, más que a una regla única para todas las recetas.

La mezcla de manteca y aceite combina sabor y resistencia al calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de ambas grasas reúne sabor y tolerancia al calor

Una alternativa planteada por los especialistas es emplear cantidades similares de manteca y aceite. Davidov afirmó que una pequeña porción de este último puede dar más estabilidad a la primera y permitir una sartén algo más caliente sin resignar su sabor.

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Steele también respaldó esa mezcla para los huevos fritos. El aceite facilita el dorado y la manteca suma gusto. Esta pauta puede resumirse así:

Manteca para revueltos, tortillas y preparaciones delicadas

Aceite para frituras, dorado y frittatas

Mezcla de ambos cuando se busca sabor a manteca con una cocción algo más intensa

Los huevos revueltos requieren una cocción lenta y movimientos constantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inocuidad exige una cocción completa, sin importar la grasa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que los huevos pueden contener microorganismos que causan enfermedades transmitidas por alimentos. Su recomendación es cocinarlos hasta alcanzar una temperatura interna mínima de 70℃ (158℉).

El Codex Alimentarius, programa conjunto de la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), añade que los huevos de mesa deben mantenerse limpios e intactos. Las condiciones de almacenamiento deben limitar el crecimiento microbiano.

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Recomienda prestar atención al tiempo y temperatura durante la manipulación, además de evitar utilizar huevos rotos para el consumo. La técnica elegida no sustituye una cocción segura ni una manipulación higiénica.